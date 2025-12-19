Мои заказы

Райские острова Пхи-Пхи ждут вас

Архипелаг Пхи-Пхи - это икона Таиланда, тот самый образ тропического рая с бирюзовой водой, пальмами и скалами причудливой формы, что покорил весь мир.

За один день вы увидите всё: знаменитую бухту Майя Бэй из фильма "Пляж", скрытую между отвесных скал, остров Пхи Пхи, остров Кай с зелеными камнями.
Описание водной прогулки

Архипелаг Пхи-Пхи - это икона Таиланда, тот самый образ тропического рая с бирюзовой водой, пальмами и скалами причудливой формы, что покорил весь мир. За один день вы увидите всё: знаменитую бухту Майя Бэй из фильма "Пляж", скрытую между отвесных скал, остров Пхи Пхи, остров Кай с зелеными камнями. Важная информация:
  • Оплата экскурсии производится заранее и полностью. Возможные способы: наличные в батах через магазины 7/11, перевод в рублях или оплата в криптовалюте.
  • Для оформления билетов в национальный парк необходимо заранее отправить организаторам фотографии паспортов всех участников.
  • Маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий или других факторов, которые невозможно предугадать.
  • Экскурсия на скоростном катере не подходит людям старше 70 лет и беременным женщинам.
  • Экскурсия проводится ежедневно.

Экскурсия проходит каждый день

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Пхи Пхи Лей
  • Бухта Майя Бэй
  • Лагуна Пиле
  • Пещера Викингов
  • Остров Пхи Пхи Дон
  • Залив Йонг Касем
  • Остров Кай
Что включено
  • Трансфер от и до отеля (без трансфера скидка 200 бат)
  • Вход в национальные парки
  • Питание
  • Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
  • Маски, трубки
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
  • Доплата за трансфер с удаленных районов Пхукета
  • Фотосессия (цена договорная)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Оплата экскурсии производится заранее и полностью. Возможные способы: наличные в батах через магазины 7/11, перевод в рублях или оплата в криптовалюте
  • Для оформления билетов в национальный парк необходимо заранее отправить организаторам фотографии паспортов всех участников
  • Рекомендуем взять с собой: купальники, солнцезащитный крем, головные уборы, полотенце, камеру или телефон для фото и средства на личные расходы
  • Маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий или других факторов, которые невозможно предугадать
  • Экскурсия на скоростном катере не подходит людям старше 70 лет и беременным женщинам
  • Экскурсия проводится ежедневно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пхукета

