Описание водной прогулкиАрхипелаг Пхи-Пхи - это икона Таиланда, тот самый образ тропического рая с бирюзовой водой, пальмами и скалами причудливой формы, что покорил весь мир. За один день вы увидите всё: знаменитую бухту Майя Бэй из фильма "Пляж", скрытую между отвесных скал, остров Пхи Пхи, остров Кай с зелеными камнями. Важная информация:
- Оплата экскурсии производится заранее и полностью. Возможные способы: наличные в батах через магазины 7/11, перевод в рублях или оплата в криптовалюте.
- Для оформления билетов в национальный парк необходимо заранее отправить организаторам фотографии паспортов всех участников.
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий или других факторов, которые невозможно предугадать.
- Экскурсия на скоростном катере не подходит людям старше 70 лет и беременным женщинам.
- Экскурсия проводится ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Пхи Пхи Лей
- Бухта Майя Бэй
- Лагуна Пиле
- Пещера Викингов
- Остров Пхи Пхи Дон
- Залив Йонг Касем
- Остров Кай
Что включено
- Трансфер от и до отеля (без трансфера скидка 200 бат)
- Вход в национальные парки
- Питание
- Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Маски, трубки
- Страховка
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Доплата за трансфер с удаленных районов Пхукета
- Фотосессия (цена договорная)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
