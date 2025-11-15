Самая красивая смотровая на Пхукете! Рассвет на стеклянном мосту Самет Нангше. Это стоит увидеть! Нереальный вид на залив Пханг Нга. Завтрак (сет напиток + выпечка) включен. Далее - прогулка на традиционной тайской лодке по заливу и пляж с самолетами.
Описание экскурсииВолшебные виды Пхукета за одно утро Мечтаете встретить рассвет, который действительно запомнится? Эта утренняя экскурсия — идеальный вариант для тех, кто хочет зарядиться красотой и атмосферой Таиланда с самого утра. Вы отправитесь на легендарную смотровую Самет Нангше, пройдётесь по стеклянному мосту над облаками, прокатитесь на тайской лодке по заливу Пханг Нга и посетите знаменитый пляж с самолётами. Почему стоит выбрать эту экскурсию:
- Уникальные локации для фото — с восходом, стеклянным мостом и самолётами • Мини-группа и комфортное сопровождение русскоговорящего гида • Прогулка на тайской лодке-лонгтейле по мангровым зарослям и традиционным рыбацким деревушкам • Альтернатива пляжу с самолётами при неподходящей погоде — фотокафе с гигантскими кувшинками Важная информация:.
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных.
- Возьмите с собой: воду и прохладительные напитки, защиту от солнца (крем, очки, головной убор, рубашку), удобную одежду и обувь, телефон и камеру (по желанию — непромокаемые чехлы), деньги на личные расходы.
- В случае изменения погодных условий, при которых самолёты не совершают посадку над пляжем Майкао, данный пункт программы будет заменён на посещение кафе с гигантскими кувшинками.
По понедельникам, средам и субботам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка Самет Нангше
- Залив Пханг Нга
- Стеклянный мост SkyWalk
- Пляж с самолётами Майкао
Что включено
- Трансфер
- Русскоговорящий гид
- Завтрак в кафе около моста
- Все входные билеты по программе
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 4 000 бат за машину
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Индивидуальная
Мототур на Пхукете: встреча рассвета, пляжи и буддистский храм
Полюбоваться с высоты заливом Пханг Нга, посетить «пляж с самолётами» и побывать в священном храме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
16 ноя в 04:00
$160 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай
Подняться на смотровую площадку, искупаться в 25-метровом водопаде и покататься на тайской лодке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
$448 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Чао Лан и смотровая «Самет-Нангше» за 1 день
Сбежать туда, где не ловит сеть, чтобы познакомиться с красотами дикой природы Таиланда
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
$98 за человека