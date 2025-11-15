Мои заказы

Рассвет на смотровой площадке Самет Нангше

Самая красивая смотровая на Пхукете! Рассвет на стеклянном мосту Самет Нангше. Это стоит увидеть! Нереальный вид на залив Пханг Нга. Завтрак (сет напиток + выпечка) включен. Далее - прогулка на традиционной тайской лодке по заливу и пляж с самолетами.
Описание экскурсии

Волшебные виды Пхукета за одно утро Мечтаете встретить рассвет, который действительно запомнится? Эта утренняя экскурсия — идеальный вариант для тех, кто хочет зарядиться красотой и атмосферой Таиланда с самого утра. Вы отправитесь на легендарную смотровую Самет Нангше, пройдётесь по стеклянному мосту над облаками, прокатитесь на тайской лодке по заливу Пханг Нга и посетите знаменитый пляж с самолётами. Почему стоит выбрать эту экскурсию:
  • Уникальные локации для фото — с восходом, стеклянным мостом и самолётами • Мини-группа и комфортное сопровождение русскоговорящего гида • Прогулка на тайской лодке-лонгтейле по мангровым зарослям и традиционным рыбацким деревушкам • Альтернатива пляжу с самолётами при неподходящей погоде — фотокафе с гигантскими кувшинками Важная информация:.
  • Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
  • Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных.
  • Возьмите с собой: воду и прохладительные напитки, защиту от солнца (крем, очки, головной убор, рубашку), удобную одежду и обувь, телефон и камеру (по желанию — непромокаемые чехлы), деньги на личные расходы.
  • В случае изменения погодных условий, при которых самолёты не совершают посадку над пляжем Майкао, данный пункт программы будет заменён на посещение кафе с гигантскими кувшинками.

По понедельникам, средам и субботам

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка Самет Нангше
  • Залив Пханг Нга
  • Стеклянный мост SkyWalk
  • Пляж с самолётами Майкао
Что включено
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • Завтрак в кафе около моста
  • Все входные билеты по программе
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 4 000 бат за машину
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

