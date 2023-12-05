Рассвет Самет нанг ши и краби

Индивидуальная экскурсия на Пхукете
Краби – провинция на юге-западном побережье Таиланда, которая славится своими отвесными известняковыми скалами, густыми мангровыми лесами и многочисленными прибрежными островами.
Рассвет Самет нанг ши и краби
Рассвет Самет нанг ши и краби
Рассвет Самет нанг ши и краби
Рассвет Самет нанг ши и краби
Рассвет Самет нанг ши и краби
Рассвет Самет нанг ши и краби
Рассвет Самет нанг ши и краби
Ближайшие даты:
5
дек
6
дек
7
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даты

Что вас ожидает:

  • Встреча рассвета самет нанг ши
  • Парк srinagarinda с двумя видами обезьян
  • Храм чёрного монаха
  • Рейли (Railay West) и пляж Прананг
  • Тигриный храм Ват Там Суа

Описание

Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка Самет-Нангше знаменита тем, что с нее открываются по-настоящему роскошные виды на залив Пханг-Нга.
  • Храм тигра wat tham sua. Существует легенда, что когда-то здесь жил тигр, на стене в пещере остались отпечатки его лап, а спустя время стали селиться люди. По другой легенде храм получил такое название, потому что скала, в которой пещера тигра, напоминает его коготь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт, водитель-гид
  • Подьем на джипе на смотровую
  • Лодка
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего прибывания
Завершение: Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите крем от загара
  • Купальники
  • Хорошее настроение))
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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