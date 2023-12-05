Краби – провинция на юге-западном побережье Таиланда, которая славится своими отвесными известняковыми скалами, густыми мангровыми лесами и многочисленными прибрежными островами.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Встреча рассвета самет нанг ши
- Парк srinagarinda с двумя видами обезьян
- Храм чёрного монаха
- Рейли (Railay West) и пляж Прананг
- Тигриный храм Ват Там Суа
Описание
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка Самет-Нангше знаменита тем, что с нее открываются по-настоящему роскошные виды на залив Пханг-Нга.
- Храм тигра wat tham sua. Существует легенда, что когда-то здесь жил тигр, на стене в пещере остались отпечатки его лап, а спустя время стали селиться люди. По другой легенде храм получил такое название, потому что скала, в которой пещера тигра, напоминает его коготь.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт, водитель-гид
- Подьем на джипе на смотровую
- Лодка
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место вашего прибыванияЗавершение: Пхукет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Возьмите крем от загара
- Купальники
- Хорошее настроение))
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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