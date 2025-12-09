Ранний выход в море подарит вам лучшие рыболовные точки, троллинг на ходу и глубоководную донку.
Во время путешествия вы поучаствуете в уникальной проверке крабовых ловушек и увидите впечатляющий мастер-класс по подводной
Описание водной прогулкиПервые на воде — первые с уловом! Выход в море раньше всех - пока другие ещё спят, мы уже на лучших точках. Двойной формат рыбалки: троллинг в пути + глубоководная донка. Уникально! Проверка крабовых ловушек - только в нашей программе. Эксклюзив! Подводная охота - зрелищный мастер-класс от команды. Остров Рача Яй - купание, пляж или продолжение рыбалки. Снорклинг в кристальной воде, пока готовится обед. Морская кухня на борту - гриль, сашими, том-ям из свежего улова. Яркие фото с вашим уловом! ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕХ, КТО • хочет настоящую морскую рыбалку на одной из лучших лодок Пхукета.
- для любителей активного отдыха с комфортом.
- ценит эксклюзив - крабовые ловушки и подводная охота.
- для гурманов, мечтающих о самом свежем обеде из только что пойманной рыбы. ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС ✔ Просторная лодка с зоной отдыха и мягкими пуфами ✔ Небольшие группы, меньше людей - больше комфорта ✔ Уникальные активности (крабы + подводная охота) ✔ Русскоязычный гид и внимательная команда ✔ Свежайшая морская кухня прямо на борту ✔ Возможность поехать семьей, где каждый найдет для себя занятие. Только в Премиум: 🍳 Завтрак на лодке ☕️ Чай, кофе 📶 Wi-Fi на борту 🎶 Музыка во время тура 🌦 Дождевики при непогоде 🛀 Полотенца каждому гостю 🥽 Одноразовые загубники для снорклинка 🧊 Холодные напитки и фрукты на борту 🍦 Мороженое по возвращению на пирс 🥽 Ласты для плавания Важная информация: ВНИМАНИЕ! Экскурсия запрещена людям с заболеваниями сердца, позвоночника, астмой, беременным женщинам и людям старше 70 лет. Экскурсия оплачивается заранее в полном объёме напрямую организаторам (наличными батами или рублями онлайн).
Вторник, Четверг, Пятница, Суббота
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Андаманское море
- Остров Рача (по желанию туристов)
Что включено
- Трансфер из отеля,
- Русскоговорящий гид,
- Обед,
- Страховка,
- Спасательный жилет, снаряжение для рыбалки и сноркелинга, полотенца,
- Мороженое по возвращению на пирс,
- Wi-Fi на борту.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Пятница, Суббота
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- ВНИМАНИЕ
- Экскурсия запрещена людям с заболеваниями сердца, позвоночника, астмой, беременным женщинам и людям старше 70 лет
- Экскурсия оплачивается заранее в полном объёме напрямую организаторам (наличными батами или рублями онлайн)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
