Рассветная рыбалка Премиум

Ранний выход в море подарит вам лучшие рыболовные точки, троллинг на ходу и глубоководную донку.

Во время путешествия вы поучаствуете в уникальной проверке крабовых ловушек и увидите впечатляющий мастер-класс по подводной
читать дальше

охоте.

На острове Рача Яй вас ждут купание, пляжный отдых, продолжение рыбалки и снорклинг в кристально чистой воде.

Пока команда готовит морской обед — гриль, сашими и том-ям из свежего улова — вы сможете расслабиться и насладиться атмосферой. А финалом станут яркие фотографии с вашим собственным трофеем!

Описание водной прогулки

Первые на воде — первые с уловом! Выход в море раньше всех - пока другие ещё спят, мы уже на лучших точках. Двойной формат рыбалки: троллинг в пути + глубоководная донка. Уникально! Проверка крабовых ловушек - только в нашей программе. Эксклюзив! Подводная охота - зрелищный мастер-класс от команды. Остров Рача Яй - купание, пляж или продолжение рыбалки. Снорклинг в кристальной воде, пока готовится обед. Морская кухня на борту - гриль, сашими, том-ям из свежего улова. Яркие фото с вашим уловом! ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕХ, КТО • хочет настоящую морскую рыбалку на одной из лучших лодок Пхукета.
  • для любителей активного отдыха с комфортом.
  • ценит эксклюзив - крабовые ловушки и подводная охота.
  • для гурманов, мечтающих о самом свежем обеде из только что пойманной рыбы. ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС ✔ Просторная лодка с зоной отдыха и мягкими пуфами ✔ Небольшие группы, меньше людей - больше комфорта ✔ Уникальные активности (крабы + подводная охота) ✔ Русскоязычный гид и внимательная команда ✔ Свежайшая морская кухня прямо на борту ✔ Возможность поехать семьей, где каждый найдет для себя занятие. Только в Премиум: 🍳 Завтрак на лодке ☕️ Чай, кофе 📶 Wi-Fi на борту 🎶 Музыка во время тура 🌦 Дождевики при непогоде 🛀 Полотенца каждому гостю 🥽 Одноразовые загубники для снорклинка 🧊 Холодные напитки и фрукты на борту 🍦 Мороженое по возвращению на пирс 🥽 Ласты для плавания Важная информация: ВНИМАНИЕ! Экскурсия запрещена людям с заболеваниями сердца, позвоночника, астмой, беременным женщинам и людям старше 70 лет. Экскурсия оплачивается заранее в полном объёме напрямую организаторам (наличными батами или рублями онлайн).

Вторник, Четверг, Пятница, Суббота

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Андаманское море
  • Остров Рача (по желанию туристов)
Что включено
  • Трансфер из отеля,
  • Русскоговорящий гид,
  • Обед,
  • Страховка,
  • Спасательный жилет, снаряжение для рыбалки и сноркелинга, полотенца,
  • Мороженое по возвращению на пирс,
  • Wi-Fi на борту.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Пятница, Суббота
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ
  • Экскурсия запрещена людям с заболеваниями сердца, позвоночника, астмой, беременным женщинам и людям старше 70 лет
  • Экскурсия оплачивается заранее в полном объёме напрямую организаторам (наличными батами или рублями онлайн)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пхукета

