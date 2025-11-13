Мои заказы

Роскошный круиз на яхте по заливу Пханг Нга

Проведите день на роскошной яхте среди лазурных лагун и живописных островов.

Купание, снорклинг, обед на борту, музыка диджея и незабываемый закат в открытом море сделают этот день одним из лучших в вашем путешествии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание круиза

Для вас в этот день:

  • роскошная яхта;
  • небольшая компания гостей;
  • купание в уединённых лагунах;
сноркелинг у чистейших островов; изысканный обед на борту; ритмы диджея на фоне бирюзовой воды. Вы увидите скрытые жемчужины залива Пханг Нга, почувствуете полную свободу и встретите один из самых красивых закатов в своей жизни. Это день для тех, кто ищет сочетание ярких эмоций, морской романтики и безупречного комфорта. Отправьтесь в незабываемое морское путешествие по самым живописным уголкам Андаманского моря! Важная информация:.
Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, панаму или кепку, очки, сменную сухую одежду, водонепроницаемый чехол для телефона, деньги на личные расходы (сувениры, напитки и т. п.).

Вторник, четверг, суббота в 10:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Ко Хонг (Hong Island)
  • Лагуна Ко Хонг
  • Остров Ко Лао Ладинг
  • Залив Пханг Нга
  • Андаманское море на закате
Что включено
  • Круиз на яхте
  • Обед на борту
Что не входит в цену
  • Трансфер до/от пирса
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Royal Phuket Marina
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 10:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальник
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем
  • Панаму или кепку
  • Очки
  • Сменную сухую одежду
  • Водонепроницаемый чехол для телефона
  • Деньги на личные расходы (сувениры, напитки и т. п.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

