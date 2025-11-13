Для вас в этот день:

роскошная яхта;

небольшая компания гостей;

купание в уединённых лагунах;

сноркелинг у чистейших островов; изысканный обед на борту; ритмы диджея на фоне бирюзовой воды. Вы увидите скрытые жемчужины залива Пханг Нга, почувствуете полную свободу и встретите один из самых красивых закатов в своей жизни. Это день для тех, кто ищет сочетание ярких эмоций, морской романтики и безупречного комфорта. Отправьтесь в незабываемое морское путешествие по самым живописным уголкам Андаманского моря! Важная информация:.

сноркелинг у чистейших островов; изысканный обед на борту; ритмы диджея на фоне бирюзовой воды. Вы увидите скрытые жемчужины залива Пханг Нга, почувствуете полную свободу и встретите один из самых красивых закатов в своей жизни. Это день для тех, кто ищет сочетание ярких эмоций, морской романтики и безупречного комфорта. Отправьтесь в незабываемое морское путешествие по самым живописным уголкам Андаманского моря! Важная информация:.

Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, панаму или кепку, очки, сменную сухую одежду, водонепроницаемый чехол для телефона, деньги на личные расходы (сувениры, напитки и т. п.).