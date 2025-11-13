Проведите день на роскошной яхте среди лазурных лагун и живописных островов.
Купание, снорклинг, обед на борту, музыка диджея и незабываемый закат в открытом море сделают этот день одним из лучших в вашем путешествии.
Описание круиза
Для вас в этот день:
- роскошная яхта;
- небольшая компания гостей;
- купание в уединённых лагунах;
сноркелинг у чистейших островов; изысканный обед на борту; ритмы диджея на фоне бирюзовой воды. Вы увидите скрытые жемчужины залива Пханг Нга, почувствуете полную свободу и встретите один из самых красивых закатов в своей жизни. Это день для тех, кто ищет сочетание ярких эмоций, морской романтики и безупречного комфорта. Отправьтесь в незабываемое морское путешествие по самым живописным уголкам Андаманского моря! Важная информация:.
Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, панаму или кепку, очки, сменную сухую одежду, водонепроницаемый чехол для телефона, деньги на личные расходы (сувениры, напитки и т. п.).
Вторник, четверг, суббота в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ко Хонг (Hong Island)
- Лагуна Ко Хонг
- Остров Ко Лао Ладинг
- Залив Пханг Нга
- Андаманское море на закате
Что включено
- Круиз на яхте
- Обед на борту
Что не входит в цену
- Трансфер до/от пирса
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Royal Phuket Marina
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 10:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник
- Полотенце
- Солнцезащитный крем
- Панаму или кепку
- Очки
- Сменную сухую одежду
- Водонепроницаемый чехол для телефона
- Деньги на личные расходы (сувениры, напитки и т. п.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
