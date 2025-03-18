Рыбалка на персональном винтажном корабле. Рыбалка для друзей и семьи. Троллинг на тунца. Донная рыбалка.
Описание водной прогулкиНа корабле только вы и ваши близкие. Обед. Купание и сноркелинг в бухте острова. Рыбалку возможно организовать для вашей компании друзей, или семьи ежедневно. Начало в 09.00. завершение в 17.00 (до 19ю00). Перед бронированием даты необходимо предварительно запросить доступность корабля к аренде (ситуация с арендой изменяется каждый час, именно поэтому важно убедиться, что аренда вашего корабля доступна на желаемую для вас дату. Важная информация: Обратите внимание на наличие обязательной медицинской страховки
Рыбалку возможно организовать для вашей компании друзей, или семьи ежедневно. Начало в 09.00. завершение в 17.00. Перед бронированием даты необходимо предварительно запросить доступность корабля к аренде (ситуация с арендой изменяется каждый час, именно поэтому важно убедиться, что аренда корабля доступна к желаемой для вас дате.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирс Чалонг Chalong Pier
- Остров Racha Yai
Что включено
- Аренда персонального корабля на 8 часов
- Обед
- Напитки, фрукты
- Сопровождение персональным гидом
- Команда приготовит ваш улов
- Снаряжение для сноркелинга
Что не входит в цену
- Трансфер на пирс и с пирса до отеля (при необходимости трансфер организуем)
- Алкоголь
- При необходимости произведем дополнительно закупку продуктов питания, и доставим на корабль (+15% к чеку закупки)
- Фото и видеосъемка на сноркелинге (под водой, снизу и т. п.)
- Обязательная медицинская страховка
Место начала и завершения?
Chalong Pier
Когда и сколько длится?
Когда: Рыбалку возможно организовать для вашей компании друзей, или семьи ежедневно. Начало в 09.00. завершение в 17.00. Перед бронированием даты необходимо предварительно запросить доступность корабля к аренде (ситуация с арендой изменяется каждый час, именно поэтому важно убедиться, что аренда корабля доступна к желаемой для вас дате.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Обратите внимание на наличие обязательной медицинской страховки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
И
Илья
18 мар 2025
Идеальная рыбалка! Лучшая организация! Уникальное отношение к гостям! Ростислав, Елена, - ребята, благодарим вас за неповторимый, наполненный счастливыми эмоциями день! Восхищены тем, как все продумано до мелочей! Команда корабля! Заинтересованность
Входит в следующие категории Пхукета
