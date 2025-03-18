Мои заказы

Рыбалка для друзей и семьи на персональном винтажном корабле

Рыбалка на персональном винтажном корабле. Рыбалка для друзей и семьи. Троллинг на тунца. Донная рыбалка.
5
1 отзыв
Рыбалка для друзей и семьи на персональном винтажном корабле
Рыбалка для друзей и семьи на персональном винтажном корабле
Рыбалка для друзей и семьи на персональном винтажном корабле
Время начала: 09:00

Описание водной прогулки

На корабле только вы и ваши близкие. Обед. Купание и сноркелинг в бухте острова. Рыбалку возможно организовать для вашей компании друзей, или семьи ежедневно. Начало в 09.00. завершение в 17.00 (до 19ю00). Перед бронированием даты необходимо предварительно запросить доступность корабля к аренде (ситуация с арендой изменяется каждый час, именно поэтому важно убедиться, что аренда вашего корабля доступна на желаемую для вас дату. Важная информация: Обратите внимание на наличие обязательной медицинской страховки

Рыбалку возможно организовать для вашей компании друзей, или семьи ежедневно. Начало в 09.00. завершение в 17.00. Перед бронированием даты необходимо предварительно запросить доступность корабля к аренде (ситуация с арендой изменяется каждый час, именно поэтому важно убедиться, что аренда корабля доступна к желаемой для вас дате.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пирс Чалонг Chalong Pier
  • Остров Racha Yai
Что включено
  • Аренда персонального корабля на 8 часов
  • Обед
  • Напитки, фрукты
  • Сопровождение персональным гидом
  • Команда приготовит ваш улов
  • Снаряжение для сноркелинга
Что не входит в цену
  • Трансфер на пирс и с пирса до отеля (при необходимости трансфер организуем)
  • Алкоголь
  • При необходимости произведем дополнительно закупку продуктов питания, и доставим на корабль (+15% к чеку закупки)
  • Фото и видеосъемка на сноркелинге (под водой, снизу и т. п.)
  • Обязательная медицинская страховка
Место начала и завершения?
Chalong Pier
Когда и сколько длится?
Когда: Рыбалку возможно организовать для вашей компании друзей, или семьи ежедневно. Начало в 09.00. завершение в 17.00. Перед бронированием даты необходимо предварительно запросить доступность корабля к аренде (ситуация с арендой изменяется каждый час, именно поэтому важно убедиться, что аренда корабля доступна к желаемой для вас дате.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание на наличие обязательной медицинской страховки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Илья
18 мар 2025
Идеальная рыбалка! Лучшая организация! Уникальное отношение к гостям! Ростислав, Елена, - ребята, благодарим вас за неповторимый, наполненный счастливыми эмоциями день! Восхищены тем, как все продумано до мелочей! Команда корабля! Заинтересованность
читать дальше

каждого в улове, нескончаемый тунец, свежие сашими, как же это вкусно!!! Да, рыбалка для семьи на персональном корабле небюджетна, но, это путешествие стало лучшим для нас за последние несколько лет! Теперь если на рыбалку, то, только такую! Будем рекомендовать абсолютно всем нашим друзьям. Спасибо!

Входит в следующие категории Пхукета

