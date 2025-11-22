Пхукет, одно из лучших мест в мире для рыбалки, предлагает отличные возможности для тех, кто хочет испытать азарт большой морской рыбалки в тропическом раю.
Песчаные пляжи и кристально чистые воды предоставляют стартовую точку, с которой глубоководные рыболовы могут исследовать множество видов рыб, которые предлагает Андаманское море.
На Пхукете рыболовный сезон продолжается круглый год, причем ноябрь является месяцем, когда разнообразие рыбы наиболее велико.
Описание водной прогулкиРыбалка на большую рыбу Рыбалка на Пхукете – это не просто хобби, это погружение в мир захватывающих приключений и незабываемых трофеев. Разнообразие техник ловли на Пхукете впечатляет. Здесь можно испытать себя:
- в троллинге, когда наживка тянется за движущимся катером;
- в донной рыбалке, когда приманка опускается на глубину в надежде привлечь обитателей морского дна;
• для любителей активного отдыха подойдет спиннинговая ловля, требующая постоянного движения и мгновенной реакции. Важная информация:
- Важное примечание: Время в программе экскурсии носит ознакомительный характер, очерёдность посещения локаций может меняться, в зависимости от трафика на дорогах, загруженности на локациях, погодных условий и т. д • Это путешествие не рекомендуется для беременных женщин, людей старше 65 лет или детей младше одного года.
- Пожалуйста, не берите с собой ненужные вещи или ценные предметы, так как компания не несет ответственности за потерянные или поврежденные вещи.
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, коралловые тапочки, полотенце и деньги на сувениры и личные расходы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Входной билет на пляж
- Страхование от несчастных случаев
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Аренда шезлонгов
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 9.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
