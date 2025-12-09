Мои заказы

Отправимся в море раньше всех — пока другие ещё спят, мы уже будем ловить рыбу на лучших точках! Вы попробуете двойной формат рыбалки: троллинг в пути и глубоководную донку на якоре. Посмотрите на подводную охоту и проверку крабовых ловушек. Конечно, искупаетесь и поснорклите в прозрачной воде. И перекусите свежайшими морепродуктами и местной кухней прямо на борту.
Описание водной прогулки

5:30–5:45 — сбор из отелей

6:45 — прибытие на пирс, знакомство с гидом

7:15 — выход в море

  • Троллинг и глубоководная рыбалка
  • Проверка крабовых ловушек
  • Подводная охота (показывают члены команды, без вашего участия)

11:00 — остановка, высадка на остров Рача по желанию

  • Купание, отдых, донная рыбалка
  • Снорклинг в бирюзовых водах
  • Обед на борту: сашими из свежего улова (если мы выловим подходящую рыбу), курица в кляре, тайский суп, гриль из улова, рис, фрукты, напитки

13:00 — отправление на Пхукет и рыбалка на обратном пути

15:00 — возвращение на пирс. По желанию — приготовление выловленной рыбы в ресторане (оплачивается дополнительно)

Организационные детали

  • Тайминг программы носит ориентировочный характер. Время и маршрут могут быть изменены из-за погодных условий или других непредвиденных ситуаций без предварительного уведомления
  • Перед началом поездки мы проведём инструктаж, на борту есть спасательные жилеты, управляет судном опытный капитан
  • С вами на борту будет русскоязычный сопровождающий

В стоимость включено

  • Завтрак и обед, чай и кофе
  • Холодные напитки и фрукты
  • Мороженое на пирсе
  • Wi-Fi на борту
  • Снасти и снаряжение для рыбалки
  • Маски для снорклинга
  • Полотенца, одноразовые загубники для масок
  • Дождевики при непогоде

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$96
Дети до 10 лет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 2554 туристов
С безграничным вдохновением создаём уникальные экскурсии по волшебному Таиланду, раскрывая его богатую культуру, захватывающие дух пейзажи и скрытые сокровища. Каждая программа — это настоящее произведение искусства, тщательно спланированное приключение, которое
не имеет аналогов. Продумываем всё: от диких троп в джунглях и уединённых пляжей до посещения древних храмов, где оживает история, встреч с местными жителями, чьи традиции и гостеприимство трогают сердце. Наши экскурсии — это гармония ярких эмоций, комфорта и безопасности. Предлагаем как динамичные программы для искателей приключений, так и спокойные маршруты для тех, кто хочет насладиться красотой и умиротворением. Берём на себя ответственность за то, чтобы ваше путешествие стало не просто поездкой, а яркой главой в личной истории. Позвольте показать Таиланд таким, каким он видится нам: страной, где каждый уголок дышит магией, а каждое мгновение превращается в воспоминание на всю жизнь!

