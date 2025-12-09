Отправимся в море раньше всех — пока другие ещё спят, мы уже будем ловить рыбу на лучших точках! Вы попробуете двойной формат рыбалки: троллинг в пути и глубоководную донку на якоре. Посмотрите на подводную охоту и проверку крабовых ловушек. Конечно, искупаетесь и поснорклите в прозрачной воде. И перекусите свежайшими морепродуктами и местной кухней прямо на борту.
Описание водной прогулки
5:30–5:45 — сбор из отелей
6:45 — прибытие на пирс, знакомство с гидом
7:15 — выход в море
- Троллинг и глубоководная рыбалка
- Проверка крабовых ловушек
- Подводная охота (показывают члены команды, без вашего участия)
11:00 — остановка, высадка на остров Рача по желанию
- Купание, отдых, донная рыбалка
- Снорклинг в бирюзовых водах
- Обед на борту: сашими из свежего улова (если мы выловим подходящую рыбу), курица в кляре, тайский суп, гриль из улова, рис, фрукты, напитки
13:00 — отправление на Пхукет и рыбалка на обратном пути
15:00 — возвращение на пирс. По желанию — приготовление выловленной рыбы в ресторане (оплачивается дополнительно)
Организационные детали
- Тайминг программы носит ориентировочный характер. Время и маршрут могут быть изменены из-за погодных условий или других непредвиденных ситуаций без предварительного уведомления
- Перед началом поездки мы проведём инструктаж, на борту есть спасательные жилеты, управляет судном опытный капитан
- С вами на борту будет русскоязычный сопровождающий
В стоимость включено
- Завтрак и обед, чай и кофе
- Холодные напитки и фрукты
- Мороженое на пирсе
- Wi-Fi на борту
- Снасти и снаряжение для рыбалки
- Маски для снорклинга
- Полотенца, одноразовые загубники для масок
- Дождевики при непогоде
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$96
|Дети до 10 лет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 2554 туристов
С безграничным вдохновением создаём уникальные экскурсии по волшебному Таиланду, раскрывая его богатую культуру, захватывающие дух пейзажи и скрытые сокровища. Каждая программа — это настоящее произведение искусства, тщательно спланированное приключение, которое
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Водная прогулка
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране (всё включено)
Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:00
10 дек в 10:00
$1500 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Морская рыбалка на Пхукете
Оценить все прелести отдыха на острове: половить рыбу, заняться снорклингом и полюбоваться кораллами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$85 за человека
Индивидуальная
Встречать рассвет - на вершину острова Пхукет
Полюбоваться первыми лучами солнца вместе с Биг Буддой
Начало: У отеля
Завтра в 04:00
10 дек в 04:00
от $100 за человека