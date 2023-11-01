Сап-прогулка и снорклинг на Пхукете

Исследовать живописные окрестности и подводные пейзажи

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Золотые берега бухты Най Харн — идеальное место для сап-приключений и снорклинга. Здесь красивые пейзажи, спокойное море и мало отдыхающих даже в самый высокий сезон. Мы встретимся на пляже с утра, днём или ближе к закату — как вы пожелаете.

Сначала отправимся любоваться побережьем с водной глади, а затем вы погрузитесь в удивительный подводный мир.
Сап-прогулка и снорклинг на Пхукете
Сап-прогулка и снорклинг на Пхукете
Сап-прогулка и снорклинг на Пхукете
Сап-прогулка и снорклинг на Пхукете
Сап-прогулка и снорклинг на Пхукете
Сап-прогулка и снорклинг на Пхукете
Сап-прогулка и снорклинг на Пхукете
Ближайшие даты:
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аренда высококачественных сапов. Они подойдут как для новичков, так и для опытных сап-бордеров.

Профессиональный инструктаж. На берегу расскажу вам, как управлять сапом, чтобы на воде вы чувствовали себя уверенно и безопасно.

Персональное сопровождение. Буду рядом во время прогулки.

Фотосессия на iPhone 15 Pro. Сделаю яркие фото, чтобы вы могли поделиться этими моментами с друзьями и близкими.

Подводное приключение. Вы исследуете богатый морской мир Пхукета, плавая с маской и трубкой среди разноцветных рыб и кораллов.

Организационные детали

  • В стоимость программы входят аренда сапа, сопровождение инструктора на маршруте, фото на iPhone 15 Pro, снаряжение для снорклинга
  • Стартуем на пляже Най Харн. До места встречи легко добраться на такси.
  • Не забудьте взять с собой средство против загара, головной убор и воду

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

Индивидуальные
Подводное плавание
Водные развлечения
Животные
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Романтические
Пляжи
Сноркелинг
SUP-прогулки

Похожие туры из Пхукета

Лучшее на Пхукете за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Лучшее на Пхукете за 1 день
Захватывающее автопутешествие по самым интересным местам острова
в вашем отеле
Завтра
3 ноя
5 ноя
6 ноя
299$150 за всё до 4 чел.
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Незабываемое путешествие в Пхукет-таун и его окрестности
Посетить популярные и нетуристические места - от горы Као Ранг до мыса Панва
на ресепшне вашего отеля
Завтра
3 ноя
4 ноя
5 ноя
200$170 за всё до 4 чел.
Пхукет для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
109 отзывов
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
возле вашего отеля
Сегодня
Завтра
3 ноя
4 ноя
250$175 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Пхукете
ХОРОШО
🧭
ТАМ