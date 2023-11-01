Исследовать живописные окрестности и подводные пейзажи
Золотые берега бухты Най Харн — идеальное место для сап-приключений и снорклинга. Здесь красивые пейзажи, спокойное море и мало отдыхающих даже в самый высокий сезон. Мы встретимся на пляже с утра, днём или ближе к закату — как вы пожелаете.
Сначала отправимся любоваться побережьем с водной глади, а затем вы погрузитесь в удивительный подводный мир.
Сначала отправимся любоваться побережьем с водной глади, а затем вы погрузитесь в удивительный подводный мир.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Аренда высококачественных сапов. Они подойдут как для новичков, так и для опытных сап-бордеров.
Профессиональный инструктаж. На берегу расскажу вам, как управлять сапом, чтобы на воде вы чувствовали себя уверенно и безопасно.
Персональное сопровождение. Буду рядом во время прогулки.
Фотосессия на iPhone 15 Pro. Сделаю яркие фото, чтобы вы могли поделиться этими моментами с друзьями и близкими.
Подводное приключение. Вы исследуете богатый морской мир Пхукета, плавая с маской и трубкой среди разноцветных рыб и кораллов.
Организационные детали
- В стоимость программы входят аренда сапа, сопровождение инструктора на маршруте, фото на iPhone 15 Pro, снаряжение для снорклинга
- Стартуем на пляже Най Харн. До места встречи легко добраться на такси.
- Не забудьте взять с собой средство против загара, головной убор и воду
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид на Пхукете
Приветствую вас! Я сертифицированный инструктор по сап-сёрфингу. Пока все озёра России покрыты льдом, исследую бухты и пещеры Андаманского моря на сапах. С удовольствием научу вас обращаться с веслом и проведу по лучшим маршрутам Пхукета и других островов.
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