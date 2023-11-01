Золотые берега бухты Най Харн — идеальное место для сап-приключений и снорклинга. Здесь красивые пейзажи, спокойное море и мало отдыхающих даже в самый высокий сезон. Мы встретимся на пляже с утра, днём или ближе к закату — как вы пожелаете. Сначала отправимся любоваться побережьем с водной глади, а затем вы погрузитесь в удивительный подводный мир.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аренда высококачественных сапов. Они подойдут как для новичков, так и для опытных сап-бордеров.

Профессиональный инструктаж. На берегу расскажу вам, как управлять сапом, чтобы на воде вы чувствовали себя уверенно и безопасно.

Персональное сопровождение. Буду рядом во время прогулки.

Фотосессия на iPhone 15 Pro. Сделаю яркие фото, чтобы вы могли поделиться этими моментами с друзьями и близкими.

Подводное приключение. Вы исследуете богатый морской мир Пхукета, плавая с маской и трубкой среди разноцветных рыб и кораллов.

Организационные детали