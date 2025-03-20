Мои заказы

Шопинг на Пхукете

Вместе с опытным гидом отправиться на охоту за тайскими товарами по выгодным ценам
Эта программа — для тех, кто любит шопинг и хочет приобрести качественные товары по приятным ценам.

Вместе с нашим гидом вы прогуляетесь по Пхукету и познакомитесь с культурой острова через местные рынки и дизайнерские бутики.

А также сможете купить действительно аутентичные вещи — от ювелирных изделий и жемчуга до натуральной тайской косметики и лечебных средств.
1 отзыв
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

  • Центральный рынок — идеальная локация для знакомства с местной культурой. Вы сможете попробовать экзотические фрукты, купить тайские специи и натуральную косметику, а также понаблюдать за жизнью местного населения
  • Phuket Central Festival — крупнейший торговый центр острова с бутиками известных брендов, ювелирными магазинами и зонами с тайской уличной едой
  • Аптека с местными лекарственными средствами, где можно приобрести натуральные тайские бальзамы, масла, витамины
  • Магазин ювелирных изделий и жемчуга с изысканными украшениями с драгоценными камнями
  • Старый город Пхукета — район с колониальной архитектурой и стильными магазинами. Винтажная одежда, антиквариат и украшения местных дизайнеров — всё это есть здесь
  • Рыбный рынок. Вы узнаете, как правильно выбирать креветки, крабов и рыбу, и сможете попробовать местные деликатесы

Во время поездки вы будете не только делать покупки, но и узнавать интересные факты о торговых традициях Таиланда, тонкостях выбора качественных товаров и особенностях местного шопинга.

Вы узнаете:

  • Чем отличается пресноводный и морской жемчуг, как проверять его подлинность и какие камни ценятся в Таиланде
  • Чем полезны травяные бальзамы и какие мази действительно эффективны
  • Как остров превратился в крупный центр шопинга
  • Какие товары стоит везти домой в качестве сувениров
  • Как отличить поддельные вещи от оригинала

Кроме того, мы поделимся советами, как торговаться, чтобы получить выгодную цену.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером Mazda 2, Toyota Corolla, Toyota Ativ или MG
  • Покупки в магазинах оплачиваются отдельно
  • Возможно добавление дополнительных локаций по запросу — подробности уточняйте в переписке
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
ЛАРИСА
20 мар 2025
Хочется поблагодарить Любочку за прекрасно проведенную экскурсии по городу. Учла все наши пожелания. Очень приятная девушка. Через 5 минут было ощущение, что мы очень давно знакомы. Порекомендовала всё и по шоппингу и вместе с этим мы получили полноценную экскурсию по городу. Люба, спасибо вам огромное)))

