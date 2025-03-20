Эта программа — для тех, кто любит шопинг и хочет приобрести качественные товары по приятным ценам. Вместе с нашим гидом вы прогуляетесь по Пхукету и познакомитесь с культурой острова через местные рынки и дизайнерские бутики. А также сможете купить действительно аутентичные вещи — от ювелирных изделий и жемчуга до натуральной тайской косметики и лечебных средств.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Центральный рынок — идеальная локация для знакомства с местной культурой. Вы сможете попробовать экзотические фрукты, купить тайские специи и натуральную косметику, а также понаблюдать за жизнью местного населения

Phuket Central Festival — крупнейший торговый центр острова с бутиками известных брендов, ювелирными магазинами и зонами с тайской уличной едой

Аптека с местными лекарственными средствами, где можно приобрести натуральные тайские бальзамы, масла, витамины

Магазин ювелирных изделий и жемчуга с изысканными украшениями с драгоценными камнями

с изысканными украшениями с драгоценными камнями Старый город Пхукета — район с колониальной архитектурой и стильными магазинами. Винтажная одежда, антиквариат и украшения местных дизайнеров — всё это есть здесь

Рыбный рынок. Вы узнаете, как правильно выбирать креветки, крабов и рыбу, и сможете попробовать местные деликатесы

Во время поездки вы будете не только делать покупки, но и узнавать интересные факты о торговых традициях Таиланда, тонкостях выбора качественных товаров и особенностях местного шопинга.

Вы узнаете:

Чем отличается пресноводный и морской жемчуг, как проверять его подлинность и какие камни ценятся в Таиланде

Чем полезны травяные бальзамы и какие мази действительно эффективны

Как остров превратился в крупный центр шопинга

Какие товары стоит везти домой в качестве сувениров

Как отличить поддельные вещи от оригинала

Кроме того, мы поделимся советами, как торговаться, чтобы получить выгодную цену.

Организационные детали