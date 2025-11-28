Приглашаем вас на незабываемое Simon Cabaret Show на Пхукете — одно из самых популярных ночных развлечений острова! Насладитесь ярким выступлением талантливых и экстравагантных артистов, которое привлекает тысячи туристов со всего мира. Шоу подходит для всех возрастов, не нарушая рамок приличия, и идеально для семейного посещения.
Что вы знаете о трансвеститах? Вряд ли много. Вы будете приятно удивлены, если однажды вечером посетите Саймон Шоу. Это представление — одно из самых популярных ночных развлечений на острове Пхукет. Каждый день тысячи туристов с завороженным взглядом наблюдают за выступлением очень талантливых и экстравагантных актеров. Туристы из самых разных уголков планеты приезжают в Таиланд для того, чтобы насладиться особой атмосферой Simon Cabaret.
Чтобы рассеять все ваши сомнения, сразу скажем: выступление не имеет возрастных ограничений, а программа не выходит за рамки цензуры и приличий. Его можно без всяких опасений посещать и с маленькими детьми, и с родителями. Важная информация: Обратите внимание! Снимать представление на телефон или камеру запрещается. VIP - 1й ярус ближе к сцене Стандарт - 2й ярус дальше от сцены Однозначно рекомендуем VIP
- Входной билет на Шоу
- Трансфер
Шоу Саймон Кабаре
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
