Кабаре шоу на Пхукете

Что вы знаете о трансвеститах? Вряд ли много. Вы будете приятно удивлены, если однажды вечером посетите Саймон Шоу. Это представление — одно из самых популярных ночных развлечений на острове Пхукет. Каждый день тысячи туристов с завороженным взглядом наблюдают за выступлением очень талантливых и экстравагантных актеров. Туристы из самых разных уголков планеты приезжают в Таиланд для того, чтобы насладиться особой атмосферой Simon Cabaret.

Коротко о важном

Чтобы рассеять все ваши сомнения, сразу скажем: выступление не имеет возрастных ограничений, а программа не выходит за рамки цензуры и приличий. Его можно без всяких опасений посещать и с маленькими детьми, и с родителями. Важная информация: Обратите внимание! Снимать представление на телефон или камеру запрещается. VIP - 1й ярус ближе к сцене Стандарт - 2й ярус дальше от сцены Однозначно рекомендуем VIP