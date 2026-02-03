Шоу Сиам Нирамит - одно из самых красочных и зрелищных во всём Таиланде.
Перед вашими глазами развернётся увлекательное действо, в котором принимают участие более ста артистов в пышных нарядах на фоне роскошных декораций. А захватывающие спецэффекты и новейшие технологии сделают ваши впечатления незабываемыми!
Перед вашими глазами развернётся увлекательное действо, в котором принимают участие более ста артистов в пышных нарядах на фоне роскошных декораций. А захватывающие спецэффекты и новейшие технологии сделают ваши впечатления незабываемыми!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Шоу мирового класса Перед основным представлением вы можете погулять по территории парка, где есть озеро с настоящим плавучим рынком, несколько композиций тайских деревень из разного времени. Там вы сможете увидеть тайские традиции и уклад жизни, например, плетение игрушек из трав, изготовление тайских масок и приготовление рисовых десертов, процесс производства шелка, выращивания и очистки риса. Шоу Siam Niramit состоит из 3 актов: Акт 1: Путешествие вглубь веков На протяжении более семи веков Сиам был домом разнообразных культур, перекрестком, где разные цивилизации встречались. В первом акте Siam Niramit возвращает вас в прошлое, чтобы увидеть Север - древнее Королевство Ланна, Южные моря и торговцев из дальних стран, Северо-Восток (Иссан). Наследие кхмерской цивилизации и Центральные земли - могущественную столицу Аюттхая. Акт 2: Путешествие за гранью воображения Несмотря на различных культур и жизненного уклада, все тайцы связаны общей верой и религиозным принципом Закона Кармы. Добрые дела или плохие поступки в этом мире приведут к заслугам или страданиям в следующей жизни. Во втором акте мы посещаем три мира, занимающих центральное место в традиционных тайских верованиях — Огненный Ад, Мистический Лес и Блаженные Небеса. Акт 3: Путешествие по красочным фестивалям Тайские Буддисты верят, что для того, чтобы попасть в рай, нужно заслужить это своими поступками на земле. Тайская культура полна самых разнообразных фестивалей, которые сочетают в себе религиозную церемонию с красочным и радостным праздником. В третьем акте мы видим некоторые из самых популярных и важных фестивалей. Важная информация:
- Siam Niramit работает 6 дней в неделю (кроме вторника).
- Шоу начинается в 20.30, и идет в течение 80 минут, без антракта.
- Ворота открыты с 17.30 для осмотра достопримечательностей.
- Ужин - международный шведский стол с 18.00 до 20.00 часов.
- Для детей до 4 лет, но не выше 100 см. вход бесплатный, но отдельных мест в театре не предоставляется.
- Ваша одежда должна быть не пляжная.
- Трансферт включён из районов: Patong, Kalim, Karon, Kata, Kata Noi. По трансферу из других районов Пхукета уточняйте у организатора в whats app.
Ежедневно, кроме вторника
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в пакете «Шоу + Ужин + Трансфер» включён из районов: Patong, Kalim, Karon, Kata, Kata Noi
- Входной билет
- Ужин
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме вторника
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Все прекрасно организованно. Очень красивая территория парка. Само шоу несколько однообразно.
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О
Очень крутое масштабное шоу! Сама локация тоже интересна, попробовали все традиционные закуски, по фотографировались. И возникший ливень нас не смутил.
Мы сидели на платиновых местах, был самый хороший вид. Всё шоу хлопали и восхищались
Мы сидели на платиновых местах, был самый хороший вид. Всё шоу хлопали и восхищались
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Г
Все хорошо
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Е
Красочная театрализованная постановка, знакомящая публику с историей, культурой и традициями страны, понравилась всему нашему семейству.
Динамичное зрелище сопровождается световыми и звуковыми спецэффектами. Тут вам и идущий стеной дождь, и плавающие лодки
Динамичное зрелище сопровождается световыми и звуковыми спецэффектами. Тут вам и идущий стеной дождь, и плавающие лодки
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И
Организация экскурсии отличная. Трансфер приехал своевременно. Шоу проходит в очень атмосферном месте -тайская деревня, воссозданы дома обычных жителей, овцы и коровы в загонах, рыба кишит в речке Традиционные ремесла и
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Н
Шоу очень понравилось, впрочем как и организация поездки компанией Спутник. Забрали вовремя, без задержек. Шоу рекомендую, Спутник тоже. Замечательные, оперативные ребята. Все, что заявлено в программе получили в полном обьеме. На предыдущей экскурсии забыли аквашузы в автобусе. И не надеялись, что вернутся. Организаторы такие молодцы- нашли, привезли в отель. Очень приятно! Спасибо!
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