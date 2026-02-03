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по реке, и летающие по залу божества, и летящие огненные фейерверки. А еще на сцене в качестве актеров задействованы волы, козы и резво бегающие петухи с курами.

Представление, состоящее из трех актов, продолжается 80 минут без антракта.

Шоу начинается в 20:30. По завершении четко организованный трансфер до отелей.

Если ни разу не доводилось побывать, честно советую. Мы во всяком случае доселе нигде подобного не видели и не наблюдали, очень необычно и феерично 🔥 И спасибо организатору тура за слаженный процесс от покупки билетов до возврата в отель. Все организовали на высшем уровне без сучка задоринки, на все вопросы ответили. Очень остались довольны уровнем сервиса