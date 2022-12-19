Культурно-историческое вечернее шоу с золотыми местами.

Программа тура:

17:00 - Отъезд из отеля

17:45 - Прибытие в парк Сиам Нирамит.

18:00 - Сервировка ужина в ресторане комплекса. Шведский стол, предоставляющий широчайший ассортимент блюд – как визитных карточек тайской национальной кухни, так и европейских угощений.

Прогулка по парку, часть которого выстроена в виде деревни с настоящими домиками в характерных для различных регионов страны стилях. Предоставляется возможность здесь же познакомиться с народными промыслами Таиланда, увидеть настоящий плавучий рынок и даже попробовать национальные сладости.

До основного шоу проводится несколько дополнительных представлений, погружающих в атмосферу неповторимой культуры Таиланда – боевое искусство муай тай, традиционные танцы или шоу слонов. С расписанием можно ознакомиться при входе в комплекс.

20:30 - Начало главного шоу. Калейдоскоп эпизодов, рассказывающих об истории государства, региональных особенностях, религиозных воззрениях и религиозных праздников. И все это обрамлении великолепных костюмов, грандиозных декораций и участием разнообразных животных.

21:40 - Окончание шоу, трансфер в отель.

Взять с собой: камеру/фотоаппарат, деньги на карманные расходы.