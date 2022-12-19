Шоу Сиам Нирамит (трансфер, золотые места, ужин)

Вечернее развлекательное шоу с трансфером от отеля и обратно и ужином

Вечернее развлекательное шоу с трансфером от отеля и обратно и ужином.
Шоу Сиам Нирамит (трансфер, золотые места, ужин)
Шоу Сиам Нирамит (трансфер, золотые места, ужин)
Шоу Сиам Нирамит (трансфер, золотые места, ужин)
Шоу Сиам Нирамит (трансфер, золотые места, ужин)

Что вас ожидает 🤩

  • Шоу Сиам Нирамит
  • Парк развлений Сиам Нирамит
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Описание

Культурно-историческое вечернее шоу с золотыми местами.

Программа тура:

17:00 - Отъезд из отеля

17:45 - Прибытие в парк Сиам Нирамит.

18:00 - Сервировка ужина в ресторане комплекса. Шведский стол, предоставляющий широчайший ассортимент блюд – как визитных карточек тайской национальной кухни, так и европейских угощений.

Прогулка по парку, часть которого выстроена в виде деревни с настоящими домиками в характерных для различных регионов страны стилях. Предоставляется возможность здесь же познакомиться с народными промыслами Таиланда, увидеть настоящий плавучий рынок и даже попробовать национальные сладости.

До основного шоу проводится несколько дополнительных представлений, погружающих в атмосферу неповторимой культуры Таиланда – боевое искусство муай тай, традиционные танцы или шоу слонов. С расписанием можно ознакомиться при входе в комплекс.

20:30 - Начало главного шоу. Калейдоскоп эпизодов, рассказывающих об истории государства, региональных особенностях, религиозных воззрениях и религиозных праздников. И все это обрамлении великолепных костюмов, грандиозных декораций и участием разнообразных животных.

21:40 - Окончание шоу, трансфер в отель.

Взять с собой: камеру/фотоаппарат, деньги на карманные расходы.

Программа

Шоу-постановка

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отеля
  • Ужин
  • Билеты на шоу согласно выбранной категории мест
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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