Самостоятельное посещение шоу, VIP места. Трансфер в обе стороны.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часа до наступления даты экскурсии. Возврат 50% от стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии. В случае отмены менее
Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии
Стоимость заказа не возвращается
Чем за 96 часа до наступления даты экскурсии. Возврат 50% от стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии. В случае отмены менее
Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии
Стоимость заказа не возвращается
Описание
Шоу трансвеститов "SIMON" – это еще одна возможность отдохнуть от дневной суеты и сделать Ваш отдых незабываемым.
Современное музыкальное оформление, красочные костюмы, уникальные декорации и ультрасовременное светомузыкальное оформление отличают это шоу трансвеститов, разыгрывающих сцены из оперетт и исполняющих пародии на звезд мировой эстрады. Насладитесь восхитительным вечером с изумительно талантливыми и красивыми артистами “SIMON”!
Начало шоу - 19:30 VIP места. Продолжительность шоу - ориентировочно 1 ч. 15 м.
Ответы на вопросы
- Что входит
- VIP билеты на шоу Трансфер в обе стороны (из/до отеля)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Tez Tour — Организатор на Пхукете
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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