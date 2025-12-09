Приглашаем в путешествие к Симиланским островам — живописному архипелагу в Андаманском море.
Вас ждет день в раю: снорклинг у острова Ко Пайю, где в прозрачной воде среди кораллов плавают черепахи и тропические рыбы, отдых на белоснежном пляже Ко Мианг, восхождение к «Парусному камню» на Ко Симилан для панорамного вида и финальное плавание среди коралловых садов у острова Ко Бангу.
Описание водной прогулки
Один день в раю. Прозрачная вода, белый песок, яркие кораллы и встреча с морскими черепахами — Симиланские острова считаются самым живописным морским парком Таиланда. Рано утром вас встретят на пирсе Нонтасак у моста Сарасин. Кофе, чай, первые лучи солнца — и путь к Симиланам, группе из девяти островов в Андаманском море, которые поражают красотой даже тех, кто видел многое. После часа в пути лодка остановится у острова №7 — Ко Пайю, где вода кажется жидким стеклом, а среди кораллов скользят морские черепахи и рыбы-клоуны. Далее вас ждёт обед и отдых на берегу острова №4 — Ко Мианг, где тень пальм и мягкий песок создают ощущение полной гармонии. Во второй половине дня — остановка на острове №8, Ко Симилан, у знаменитого залива Доналд Дак Бэй. Подъём к смотровой площадке «Парусный камень» открывает панораму на лазурные воды архипелага. Завершит день снорклинг у острова №9, где коралловые сады прячут сотни видов рыб. Возвращение на пирс к вечеру. Важная информация:
Время выезда из отеля: 06:00–06:30, отправление с пирса в 08:00, возвращение около 16:30 • Накануне необходимо отправить фотографию первой страницы паспорта • Рекомендуем взять: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, лёгкую обувь • Расписание может меняться в зависимости от погоды и состояния моря.
Отправляемся каждый день в 08:00 от пирса Сарасин
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ко Пайю (остров №7) - снорклинг среди черепах и кораллов
- Ко Мианг (остров №4) - пляж, обед, отдых
- Ко Симилан (остров №8) - смотровая площадка Sail Rock, бухта Доналд Дак
- Ко Бангу (остров №9) - финальное купание и снорклинг
Что включено
- Трансфер от/до отеля (Пхукет)
- Путешествие на скоростном катере (спидбот)
- Обед на острове
- Снаряжение для снорклинга (маска, трубка, жилет)
- Напитки, фрукты, лёгкий завтрак на пирсе
- Услуги лицензированного гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Персональный трансфер - 2500 бат
- Услуги персонального русскоговорящего гида - 2500 бат
- Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Отправляемся каждый день в 08:00 от пирса Сарасин
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Время выезда из отеля: 06:00-06:30, отправление с пирса в 08:00, возвращение около 16:30
- Накануне необходимо отправить фотографию первой страницы паспорта
- Рекомендуем взять: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, лёгкую обувь
- Расписание может меняться в зависимости от погоды и состояния моря
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
