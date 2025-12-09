Один день в раю. Прозрачная вода, белый песок, яркие кораллы и встреча с морскими черепахами — Симиланские острова считаются самым живописным морским парком Таиланда. Рано утром вас встретят на пирсе Нонтасак у моста Сарасин. Кофе, чай, первые лучи солнца — и путь к Симиланам, группе из девяти островов в Андаманском море, которые поражают красотой даже тех, кто видел многое. После часа в пути лодка остановится у острова №7 — Ко Пайю, где вода кажется жидким стеклом, а среди кораллов скользят морские черепахи и рыбы-клоуны. Далее вас ждёт обед и отдых на берегу острова №4 — Ко Мианг, где тень пальм и мягкий песок создают ощущение полной гармонии. Во второй половине дня — остановка на острове №8, Ко Симилан, у знаменитого залива Доналд Дак Бэй. Подъём к смотровой площадке «Парусный камень» открывает панораму на лазурные воды архипелага. Завершит день снорклинг у острова №9, где коралловые сады прячут сотни видов рыб. Возвращение на пирс к вечеру. Важная информация:

Время выезда из отеля: 06:00–06:30, отправление с пирса в 08:00, возвращение около 16:30 • Накануне необходимо отправить фотографию первой страницы паспорта • Рекомендуем взять: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, лёгкую обувь • Расписание может меняться в зависимости от погоды и состояния моря.