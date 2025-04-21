Мои заказы

Симиланские острова (с маршрутом на выбор)

Симиланские острова справедливо считаются самыми красивыми в окрестностях Пхукета и входят в десятку лучших мест для дайвинга в мире.

Они известны своей кристально чистой водой с видимостью до 50 метров, разнообразным подводным миром и белоснежными пляжами.
4.6
11 отзывов
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 04:00, 06:00

Описание водной прогулки

Симиланские острова – это архипелаг состоящий из девяти островов, находящийся в 80 километрах к северо-западу от острова Пхукет. С октября 2018 года национальный парк ввел ограничение на количество человек, посещающих Симиланы. Теперь в день Симиланы могут принять только 3325 человек, в то время как в сезон 2017-2018 острова посещало 6000-7000 чел ежедневно. Здесь самая высокая вероятность встретить в естественной среде обитания морскую черепаху. Симиланские острова сложены из огромных гранитных валунов, среди которых расположились очень живописные бухточки с таким белым песком, который вы не встретите ни на одних других островах близ Пхукета. В яркий солнечный день, если вы вдруг случайно забудете очки, яркий белоснежный песок ослепит вас, и здесь он настолько мелкий – как крахмал. Каждый уголок Симилан – это неповторимые творения природы, похожих мест просто не существует! Если Вы хотите попасть в рекламу Баунти – Вам точно сюда. Это действительно маленький Рай, откуда вряд ли захочется уехать. Основные моменты:
  • Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами.
  • Возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых национальных парков Таиланда, полюбоваться очаровательными, белоснежными пляжами и незабываемыми видами Андаманского моря.
  • Знакомство с подводным миром и его обитателями.
• Возможность незабываемо провести время, исследуя укромные уголки нашей планеты. Обращаем внимание, что у вас есть возможность выбрать маршрут на выбор, с программой каждого маршрута можно ознакомиться ниже, под расписанием. Стандарт (отправление в 5:00 на скоростном катере):

• Ко Ба Нгу (остров № 9) • Остров Симилан (остров № 8) • Остановка возле острова Ко Паю (остров № 7) • Остановка дня на островe № 4 Kо Mиaнr Ранний выезд (отправление в 4:00 на скоростном катере):

  • Остров № 8 Ко Симилан • Обзор с лодки островов Ко Паю (остров № 7) и Ко Ба Нгу (остров № 9) • Остановка дня на островe № 4 Kо Mиaнr Важная информация: Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее, чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • Данная экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране.
  • Эта экскурсия подойдет не всем. Предупреждаем, что дорога до Симиланских островов довольно утомительна. Переезд на скоростном катере до островов в один конец составляет 1 час 20 мин в варианте с пирса Тапламу и 2 часа 10 мин с пирса Сарасин проходит через открытое море. В те дни, когда на море есть волна переезд по морю может быть еще дольше. Трансфер до пирса занимает примерно 1,5-3 часа в один конец в зависимости от того, в каком районе острова ваш отель. На обратном пути трансфер может быть дольше по времени из-за вечерних пробок.
  • Предупреждаем, что в октябре на Симиланских островах еще может быть волна. В связи с этим в некоторые дни из-за волн не возможно высадиться на пляже острова Номер 8 (там, где смотровая площадка Скала-Парус), а также после дождя может быть закрыта для подъёма смотровая площадка Скала-Парус рейнджерами нацпарка из соображений безопасности без предварительного уведомления.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Стандарт (отправление в 5:00 на скоростном катере):
  • Ко Ба Нгу (остров № 9)
  • Остров Симилан (остров № 8)
  • Остановка возле острова Ко Паю (остров № 7)
  • Остановка дня на островe № 4 Kо Mиaнr
  • Ранний выезд (отправление в 4:00 на скоростном катере):
  • Остров № 8 Ко Симилан
  • Обзор с лодки островов Ко Паю (остров № 7) и Ко Ба Нгу (остров № 9)
Что включено
  • Русскоговорящий гид
  • Вход в национальные парки
  • Снаряжение для снорклинга, маски, трубки
  • Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
  • Страхование от несчастных случаев
  • Спасательные жилеты
  • Питание
  • Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Возможна доплата за трансфер из вашего региона. Точную информацию организаторы сообщат после уточнения вашего места пребывания.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее, чем за 24 часа до начала тура
  • Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
  • Данная экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, Т. К. проходит на скоростном катере или катамаране
  • Эта экскурсия подойдет не всем. Предупреждаем, что дорога до Симиланских островов довольно утомительна. Переезд на скоростном катере до островов в один конец составляет 1 час 20 мин в варианте с пирса Тапламу и 2 часа 10 мин с пирса Сарасин проходит через открытое море. В те дни, когда на море есть волна переезд по морю может быть еще дольше. Трансфер до пирса занимает примерно 1,5-3 часа в один конец в зависимости от того, в каком районе острова ваш отель. На обратном пути трансфер может быть дольше по времени из-за вечерних пробок
  • Предупреждаем, что в октябре на Симиланских островах еще может быть волна. В связи с этим в некоторые дни из-за волн не возможно высадиться на пляже острова Номер 8 (там, где смотровая площадка Скала-Парус), а также после дождя может быть закрыта для подъёма смотровая площадка Скала-Парус рейнджерами нацпарка из соображений безопасности без предварительного уведомления
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
1
2
1
1
Г
Гюнай
21 апр 2025
Две звезды только за виды)
Организация хромает явно, нас забрали из отеля в 5:30, примерно в 6 мы были на пирсе и только в 8 стартанули на острова. Зачем мурыжить два
читать дальше

часа людей сутра пораньше - не понятно. На перекус особо не рассчитывайте - хлопья с молоком, растворимый кофе, хлеб и сосиски.
На борту так же из обещанных фруктов - два кусочка ананаса, газировка в баночках.
Посетили всего 2 острова, снорклинг после первого острова, по 10 минут в двух местах - была одна бедолага-черепаха, пара рыбок, кораллов нет, зато есть горы мусора, которые плавают в море.
Сами острова засраны в прямом смысле слова. Кругом грязь, мусор и мухи. Обед был так же среди огромного количества мух, еда специфичная, мы есть не стали.
Вода лазурная, фотографии сделали красивые. 80% времени потратили на дорогу, на островах и снорклинг бегом. Стоит ли отдавать такую сумму на ЭТО - решать вам, но мы однозначно остались более чем недовольны. Побор денег на каждом шагу, начиная от аренды ласт, которые пригодились на 20 минут и заканчивая попрошайничеством чаевых на борту.

В
Виктор
15 апр 2025
Если повезет с погодой, то получите хорошие эмоции. Места очень красивые для фото на память. Но мне чего то не хватило, все как то очень быстро прошло от места к
читать дальше

месту. Большая часть экскурсии это дорога на катере и в трансфере. Не стоит своих денег на мой взгляд. Ну и с погодой нам не повезло, но в данном случае это не претензия.

К
Коваленко
15 апр 2025
Экскурсия на Симиланские острова (стандарт). Компания профессионалы своего дела. В назначенный день экскурсии море сильно волновалось и нам сразу предложили перенести ее на другой день без всяких сложностей, хотя они
читать дальше

могли быть, так как автобус в холостую через весь остров довез нас до порта (точка отправления на Симиланы) и обратно до отеля. Отдельное спасибо Игорю, все рассказывал интересно, а главное честно. Абсолютно ни где не было навязчивой продажи чего либо, все оставляли на наше усмотрение. По времени гид так же был пунктуален как и капитан лодки. Покормили сытно, на лодке было много холодной (важно) газировки и воды. По приезду на острова восхищение не покидало до последних минут, красота необычайная! Но во всем этом есть один нюанс… Чтобы насладиться всеми красотами убедительно советую брать экскурсию на Симиланы РАННИЙ ВЫЕЗД, не поленитесь встать пораньше, вам это окупиться многократно! Это место стоит того! К слову, у тех у кого морская болезнь можете не переживать, лодка скоростная, идет очень шустро и аккуратно, поэтому почти не укачивает, но перестраховаться и выпить драмину за 2-3 часа до поездки всё же советую. Очень понравилось, советую к посещению с уверенностью! Ребята большие молодцы!
П. с. Рекомендация для водителей автобусов: 16 градусов в салоне - это очень холодно. Лучше выставлять более комфортную температуру.

О
Ольга
22 мар 2025
Ставлю 5 ⭐️ за впечатления от прекраснейшего места на планете))) Организация экскурсии понравилась, все четко и по времени как заявлено. Для снорлинга мало места отведено
и много людей, все плавают около
читать дальше

своих лодок, которых более 10 в ряд. И одна несчастная черепаха на всех желающих посмотреть. Гид русскоговорящий (не помню даже имя его, а может он и не представился) именно у нашей группы не был заинтересован что-то рассказывать и общаться с туристами. Зато в конце путешествия просил всех написать хороший отзыв, а за отзыв скидывал видео, которые наснимал во время экскурсии. Это мне не понравилось, нагло выглядело с его стороны.

А
Артём
17 мар 2025
Хорошая компания! Купили экскурсию на Симиланские острова, но за день до поездки у нас заболел ребёнок, я попросила перенести нашу экскурсию и мне без каких либо проблем пошли на встречу.
читать дальше

На экскурсию мы в итоге съездили чуть позже, нам всё очень понравилось, хорошая команда, отличный гид! так как экскурсия с ранним выездом, было действительно мало людей, мы успели насладиться всей красотой этих мест без толпы и очередей, видели черепах! Буду рекомендовать друзьям эту компанию!

С
Сергей
17 мар 2025
"Все прошло хорошо, нам очень понравилось, с погодой повезло.
Прыжки по волнам то еще удовольствие конечно, но мы знали, на что идем.
Обязательно посоветуем своим друзьям."
И
Иван
17 мар 2025
"Отличная экскурсия и профессиональная организация и персонал! Хорошо продуманы этапы посадки/высадки с корабля, купание, питание и особенно приятны отличные перекусы в пункте ожидания корабля!
Пейзажи очень впечатляют! И времени достаточно для того, чтобы накупаться вдоволь в чистейшей воде!"
И
Ирина
17 мар 2025
"Спасибо большое за информационную экскурсию от гида Екатерины! Мы очень много узнали об истории Тайланда, насладились красивым видом острова, побывали на пляже с самолетами и кафе с кувшинками. Путешествие было очень увлекательным!
Огромный привет из Казахстана, будем советовать ваше агентство нашим друзьям"
B
Beibarys
17 мар 2025
Тур на Симиланские острова
Все прошло отлично. Тур понравился, все было классно.
Было комфортно. Спасибо
Н
Никита
17 мар 2025
Все отлично, я доволен экскурсией
Y
Yuliya
17 мар 2025
"Экскурсия прошла на высшем уровне! Мы в восторге! Ничего лишнего не было, только то, что и хотели посмотреть!
Организация супер: трансфер приехал вовремя, везде были чуть раньше, чем приезжала основная масса
читать дальше

туристов, поэтому удавалось сделать фото, где не так много людей.
Гид Алекс молодец, все четко и по делу.
Кормили везде: по прибытию в порт, перекусы на катамаране, обед на острове, и по прибытию обратно в порт. Еда вкусная
Выражаем большую благодарность за приятные впечатления от экскурсии Вашей компании!
Будем обращаться теперь к Вам и рекомендовать друзьям"

