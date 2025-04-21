Симиланские острова справедливо считаются самыми красивыми в окрестностях Пхукета и входят в десятку лучших мест для дайвинга в мире.
Они известны своей кристально чистой водой с видимостью до 50 метров, разнообразным подводным миром и белоснежными пляжами.
Описание водной прогулки
Симиланские острова – это архипелаг состоящий из девяти островов, находящийся в 80 километрах к северо-западу от острова Пхукет. С октября 2018 года национальный парк ввел ограничение на количество человек, посещающих Симиланы. Теперь в день Симиланы могут принять только 3325 человек, в то время как в сезон 2017-2018 острова посещало 6000-7000 чел ежедневно. Здесь самая высокая вероятность встретить в естественной среде обитания морскую черепаху. Симиланские острова сложены из огромных гранитных валунов, среди которых расположились очень живописные бухточки с таким белым песком, который вы не встретите ни на одних других островах близ Пхукета. В яркий солнечный день, если вы вдруг случайно забудете очки, яркий белоснежный песок ослепит вас, и здесь он настолько мелкий – как крахмал. Каждый уголок Симилан – это неповторимые творения природы, похожих мест просто не существует! Если Вы хотите попасть в рекламу Баунти – Вам точно сюда. Это действительно маленький Рай, откуда вряд ли захочется уехать. Основные моменты:
- Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами.
- Возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых национальных парков Таиланда, полюбоваться очаровательными, белоснежными пляжами и незабываемыми видами Андаманского моря.
- Знакомство с подводным миром и его обитателями.
Возможность незабываемо провести время, исследуя укромные уголки нашей планеты. Обращаем внимание, что у вас есть возможность выбрать маршрут на выбор, с программой каждого маршрута можно ознакомиться ниже, под расписанием. Стандарт (отправление в 5:00 на скоростном катере):.
• Ко Ба Нгу (остров № 9) • Остров Симилан (остров № 8) • Остановка возле острова Ко Паю (остров № 7) • Остановка дня на островe № 4 Kо Mиaнr Ранний выезд (отправление в 4:00 на скоростном катере):
- Остров № 8 Ко Симилан • Обзор с лодки островов Ко Паю (остров № 7) и Ко Ба Нгу (остров № 9) • Остановка дня на островe № 4 Kо Mиaнr Важная информация: Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее, чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Данная экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране.
- Эта экскурсия подойдет не всем. Предупреждаем, что дорога до Симиланских островов довольно утомительна. Переезд на скоростном катере до островов в один конец составляет 1 час 20 мин в варианте с пирса Тапламу и 2 часа 10 мин с пирса Сарасин проходит через открытое море. В те дни, когда на море есть волна переезд по морю может быть еще дольше. Трансфер до пирса занимает примерно 1,5-3 часа в один конец в зависимости от того, в каком районе острова ваш отель. На обратном пути трансфер может быть дольше по времени из-за вечерних пробок.
- Предупреждаем, что в октябре на Симиланских островах еще может быть волна. В связи с этим в некоторые дни из-за волн не возможно высадиться на пляже острова Номер 8 (там, где смотровая площадка Скала-Парус), а также после дождя может быть закрыта для подъёма смотровая площадка Скала-Парус рейнджерами нацпарка из соображений безопасности без предварительного уведомления.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стандарт (отправление в 5:00 на скоростном катере):
- Ко Ба Нгу (остров № 9)
- Остров Симилан (остров № 8)
- Остановка возле острова Ко Паю (остров № 7)
- Остановка дня на островe № 4 Kо Mиaнr
- Ранний выезд (отправление в 4:00 на скоростном катере):
- Остров № 8 Ко Симилан
- Обзор с лодки островов Ко Паю (остров № 7) и Ко Ба Нгу (остров № 9)
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Вход в национальные парки
- Снаряжение для снорклинга, маски, трубки
- Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Страхование от несчастных случаев
- Спасательные жилеты
- Питание
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Возможна доплата за трансфер из вашего региона. Точную информацию организаторы сообщат после уточнения вашего места пребывания.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее, чем за 24 часа до начала тура
- Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
- Данная экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, Т. К. проходит на скоростном катере или катамаране
- Эта экскурсия подойдет не всем. Предупреждаем, что дорога до Симиланских островов довольно утомительна. Переезд на скоростном катере до островов в один конец составляет 1 час 20 мин в варианте с пирса Тапламу и 2 часа 10 мин с пирса Сарасин проходит через открытое море. В те дни, когда на море есть волна переезд по морю может быть еще дольше. Трансфер до пирса занимает примерно 1,5-3 часа в один конец в зависимости от того, в каком районе острова ваш отель. На обратном пути трансфер может быть дольше по времени из-за вечерних пробок
- Предупреждаем, что в октябре на Симиланских островах еще может быть волна. В связи с этим в некоторые дни из-за волн не возможно высадиться на пляже острова Номер 8 (там, где смотровая площадка Скала-Парус), а также после дождя может быть закрыта для подъёма смотровая площадка Скала-Парус рейнджерами нацпарка из соображений безопасности без предварительного уведомления
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гюнай
21 апр 2025
Две звезды только за виды)
Организация хромает явно, нас забрали из отеля в 5:30, примерно в 6 мы были на пирсе и только в 8 стартанули на острова. Зачем мурыжить два
В
Виктор
15 апр 2025
Если повезет с погодой, то получите хорошие эмоции. Места очень красивые для фото на память. Но мне чего то не хватило, все как то очень быстро прошло от места к
К
Коваленко
15 апр 2025
Экскурсия на Симиланские острова (стандарт). Компания профессионалы своего дела. В назначенный день экскурсии море сильно волновалось и нам сразу предложили перенести ее на другой день без всяких сложностей, хотя они
О
Ольга
22 мар 2025
Ставлю 5 ⭐️ за впечатления от прекраснейшего места на планете))) Организация экскурсии понравилась, все четко и по времени как заявлено. Для снорлинга мало места отведено
и много людей, все плавают около
А
Артём
17 мар 2025
Хорошая компания! Купили экскурсию на Симиланские острова, но за день до поездки у нас заболел ребёнок, я попросила перенести нашу экскурсию и мне без каких либо проблем пошли на встречу.
С
Сергей
17 мар 2025
"Все прошло хорошо, нам очень понравилось, с погодой повезло.
Прыжки по волнам то еще удовольствие конечно, но мы знали, на что идем.
Обязательно посоветуем своим друзьям."
И
Иван
17 мар 2025
"Отличная экскурсия и профессиональная организация и персонал! Хорошо продуманы этапы посадки/высадки с корабля, купание, питание и особенно приятны отличные перекусы в пункте ожидания корабля!
Пейзажи очень впечатляют! И времени достаточно для того, чтобы накупаться вдоволь в чистейшей воде!"
И
Ирина
17 мар 2025
"Спасибо большое за информационную экскурсию от гида Екатерины! Мы очень много узнали об истории Тайланда, насладились красивым видом острова, побывали на пляже с самолетами и кафе с кувшинками. Путешествие было очень увлекательным!
Огромный привет из Казахстана, будем советовать ваше агентство нашим друзьям"
B
Beibarys
17 мар 2025
Тур на Симиланские острова
Все прошло отлично. Тур понравился, все было классно.
Было комфортно. Спасибо
Н
Никита
17 мар 2025
Все отлично, я доволен экскурсией
Y
Yuliya
17 мар 2025
"Экскурсия прошла на высшем уровне! Мы в восторге! Ничего лишнего не было, только то, что и хотели посмотреть!
Организация супер: трансфер приехал вовремя, везде были чуть раньше, чем приезжала основная масса
