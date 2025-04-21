Симиланские острова – это архипелаг состоящий из девяти островов, находящийся в 80 километрах к северо-западу от острова Пхукет. С октября 2018 года национальный парк ввел ограничение на количество человек, посещающих Симиланы. Теперь в день Симиланы могут принять только 3325 человек, в то время как в сезон 2017-2018 острова посещало 6000-7000 чел ежедневно. Здесь самая высокая вероятность встретить в естественной среде обитания морскую черепаху. Симиланские острова сложены из огромных гранитных валунов, среди которых расположились очень живописные бухточки с таким белым песком, который вы не встретите ни на одних других островах близ Пхукета. В яркий солнечный день, если вы вдруг случайно забудете очки, яркий белоснежный песок ослепит вас, и здесь он настолько мелкий – как крахмал. Каждый уголок Симилан – это неповторимые творения природы, похожих мест просто не существует! Если Вы хотите попасть в рекламу Баунти – Вам точно сюда. Это действительно маленький Рай, откуда вряд ли захочется уехать. Основные моменты:

Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами.

Возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых национальных парков Таиланда, полюбоваться очаровательными, белоснежными пляжами и незабываемыми видами Андаманского моря.

Знакомство с подводным миром и его обитателями.

• Возможность незабываемо провести время, исследуя укромные уголки нашей планеты. Обращаем внимание, что у вас есть возможность выбрать маршрут на выбор, с программой каждого маршрута можно ознакомиться ниже, под расписанием. Стандарт (отправление в 5:00 на скоростном катере):

• Ко Ба Нгу (остров № 9) • Остров Симилан (остров № 8) • Остановка возле острова Ко Паю (остров № 7) • Остановка дня на островe № 4 Kо Mиaнr Ранний выезд (отправление в 4:00 на скоростном катере):