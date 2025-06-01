Вас ждёт снорклинг в кристально чистых водах, уединённые пляжи, обед под тенью тропических деревьев и незабываемый закат над Андаманским морем. Всё, что нужно для идеального отдыха — это «Симиланы без суеты».
Описание водной прогулки
Добро пожаловать в Симиланские острова
Погрузитесь в мир спокойствия и красоты Симиланских островов, где каждый момент наполнен комфортом и расслабленностью. Тур "Симиланы без суеты" предлагает вам уникальную возможность насладиться райскими пляжами, сверкающими лагунами и живописными джунглями без лишней спешки и толпы.
Ваш идеальный день
Ваше утро начнётся с нежного пробуждения: никаких ранних подъемов, только свежий кофе, выпечка и неспешные сборы. С этого момента начинается отдых, полный наслаждений и гармонии.
Путешествие по лазурным водам
Мы отправимся по лазурным водам Андаманского моря на комфортном спидботе, оборудованном Wi-Fi и музыкой, чтобы вы могли безмятежно погрузиться в атмосферу путешествия. Погружение в магию Симилан начинается у островов №5 и №6, где вас ждёт подводное царство кораллов и ярких обитателей моря.
Обед и отдых
На острове №4 вы насладитесь обедом под тенью тропических деревьев, после чего сможете отдохнуть на белоснежном пляже или отправиться на прогулку по джунглям в поисках редких летучих лисиц.
Закат у "Парусника"
Мы завершим день у знаковой скалы "Парусник" на острове №8, где у вас будет возможность подняться на смотровую площадку, погрузиться в вечерний снорклинг и встретить закат, отражающийся в водах Андаманского моря. Пусть лёгкий вечерний бриз и красочный закат станут волшебной кульминацией вашего путешествия.
Особенности тура
- Комфортная атмосфера и поздний старт
- Русско- и англоговорящие гиды, обед и закуски
- Две остановки для снорклинга и свободное время на уединённых пляжах
- Возможность увидеть редких обитателей джунглей и насладиться невероятными видами
- Трансфер до отеля после идеального дня отдыха
Комфорт и удобства
Включено в тур:
- Русско- и англоговорящий гид
- Страховка
- Сбор национального парка
- Трансфер
- Закуски, обед, безалкогольные напитки
- Спасательные жилеты
Программа Comfort+ добавляет:
- Группы до 38 человек
- Бесплатные полотенца, ласты, одноразовые загубники
- Wi-Fi и музыка на борту
- Завтрак, пиво и мороженое утром
- Бокал вина по возвращении
- Лучшие гиды для незабываемых впечатлений
Рекомендуемые вещи
Возьмите с собой:
- Купальники
- Шорты
- Лёгкую одежду
- Солнцезащитные средства
- Очки и головные уборы
- Необходимые лекарства
- Деньги на личные расходы
Идеальный отдых на Симиланах
Тур на Симиланы станет отличным вариантом для тех, кто хочет провести день на море без лишней суеты, полностью расслабившись в компании опытных гидов и на борту комфортного катера.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова №5 и №6
- Остров №4 (Ко Мианг)
- Остров №8 (Ко Симилан)
- Андаманское море
Что включено
- Русско - и англоговорящий гид
- Страховка
- Сбор национального парка
- Трансфер
- Закуски, обед, безалкогольные напитки
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Программа Comfort+ добавляет: бесплатные полотенца, ласты, одноразовые загубники, Wi-Fi и музыка на борту, завтрак, пиво и мороженое утром, бокал вина по возвращении
- Возьмите с собой: купальники, шорты, лёгкую одежду, солнцезащитные средства, очки, головные уборы, необходимые лекарства и деньги на личные расходы
- Маршрут может изменяться в зависимости от погодных условий