Отправьтесь в комфортное путешествие на Симиланские острова без ранних подъёмов и спешки. Вас ждёт снорклинг в кристально чистых водах, уединённые пляжи, обед под тенью тропических деревьев и незабываемый закат над Андаманским морем. Всё, что нужно для идеального отдыха — это «Симиланы без суеты».

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Описание водной прогулки

Добро пожаловать в Симиланские острова

Погрузитесь в мир спокойствия и красоты Симиланских островов, где каждый момент наполнен комфортом и расслабленностью. Тур "Симиланы без суеты" предлагает вам уникальную возможность насладиться райскими пляжами, сверкающими лагунами и живописными джунглями без лишней спешки и толпы.

Ваш идеальный день

Ваше утро начнётся с нежного пробуждения: никаких ранних подъемов, только свежий кофе, выпечка и неспешные сборы. С этого момента начинается отдых, полный наслаждений и гармонии.

Путешествие по лазурным водам

Мы отправимся по лазурным водам Андаманского моря на комфортном спидботе, оборудованном Wi-Fi и музыкой, чтобы вы могли безмятежно погрузиться в атмосферу путешествия. Погружение в магию Симилан начинается у островов №5 и №6, где вас ждёт подводное царство кораллов и ярких обитателей моря.

Обед и отдых

На острове №4 вы насладитесь обедом под тенью тропических деревьев, после чего сможете отдохнуть на белоснежном пляже или отправиться на прогулку по джунглям в поисках редких летучих лисиц.

Закат у "Парусника"

Мы завершим день у знаковой скалы "Парусник" на острове №8, где у вас будет возможность подняться на смотровую площадку, погрузиться в вечерний снорклинг и встретить закат, отражающийся в водах Андаманского моря. Пусть лёгкий вечерний бриз и красочный закат станут волшебной кульминацией вашего путешествия.

Особенности тура

Комфортная атмосфера и поздний старт

Русско- и англоговорящие гиды, обед и закуски

Две остановки для снорклинга и свободное время на уединённых пляжах

Возможность увидеть редких обитателей джунглей и насладиться невероятными видами

Трансфер до отеля после идеального дня отдыха

Комфорт и удобства

Включено в тур:

Русско- и англоговорящий гид

Страховка

Сбор национального парка

Трансфер

Закуски, обед, безалкогольные напитки

Спасательные жилеты

Программа Comfort+ добавляет:

Группы до 38 человек

Бесплатные полотенца, ласты, одноразовые загубники

Wi-Fi и музыка на борту

Завтрак, пиво и мороженое утром

Бокал вина по возвращении

Лучшие гиды для незабываемых впечатлений

Рекомендуемые вещи

Возьмите с собой:

Купальники

Шорты

Лёгкую одежду

Солнцезащитные средства

Очки и головные уборы

Необходимые лекарства

Деньги на личные расходы

Идеальный отдых на Симиланах

Тур на Симиланы станет отличным вариантом для тех, кто хочет провести день на море без лишней суеты, полностью расслабившись в компании опытных гидов и на борту комфортного катера.