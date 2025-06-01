Симиланы без суеты: путешествие в рай

Отправьтесь в комфортное путешествие на Симиланские острова без ранних подъёмов и спешки.

Вас ждёт снорклинг в кристально чистых водах, уединённые пляжи, обед под тенью тропических деревьев и незабываемый закат над Андаманским морем. Всё, что нужно для идеального отдыха — это «Симиланы без суеты».
Симиланы без суеты: путешествие в рай
Симиланы без суеты: путешествие в рай
Симиланы без суеты: путешествие в рай
Ближайшие даты:
1
июн8
июн15
июн22
июн29
июн6
июл13
июл
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Описание водной прогулки

Добро пожаловать в Симиланские острова

Погрузитесь в мир спокойствия и красоты Симиланских островов, где каждый момент наполнен комфортом и расслабленностью. Тур "Симиланы без суеты" предлагает вам уникальную возможность насладиться райскими пляжами, сверкающими лагунами и живописными джунглями без лишней спешки и толпы.

Ваш идеальный день

Ваше утро начнётся с нежного пробуждения: никаких ранних подъемов, только свежий кофе, выпечка и неспешные сборы. С этого момента начинается отдых, полный наслаждений и гармонии.

Путешествие по лазурным водам

Мы отправимся по лазурным водам Андаманского моря на комфортном спидботе, оборудованном Wi-Fi и музыкой, чтобы вы могли безмятежно погрузиться в атмосферу путешествия. Погружение в магию Симилан начинается у островов №5 и №6, где вас ждёт подводное царство кораллов и ярких обитателей моря.

Обед и отдых

На острове №4 вы насладитесь обедом под тенью тропических деревьев, после чего сможете отдохнуть на белоснежном пляже или отправиться на прогулку по джунглям в поисках редких летучих лисиц.

Закат у "Парусника"

Мы завершим день у знаковой скалы "Парусник" на острове №8, где у вас будет возможность подняться на смотровую площадку, погрузиться в вечерний снорклинг и встретить закат, отражающийся в водах Андаманского моря. Пусть лёгкий вечерний бриз и красочный закат станут волшебной кульминацией вашего путешествия.

Особенности тура

  • Комфортная атмосфера и поздний старт
  • Русско- и англоговорящие гиды, обед и закуски
  • Две остановки для снорклинга и свободное время на уединённых пляжах
  • Возможность увидеть редких обитателей джунглей и насладиться невероятными видами
  • Трансфер до отеля после идеального дня отдыха

Комфорт и удобства

Включено в тур:

  • Русско- и англоговорящий гид
  • Страховка
  • Сбор национального парка
  • Трансфер
  • Закуски, обед, безалкогольные напитки
  • Спасательные жилеты

Программа Comfort+ добавляет:

  • Группы до 38 человек
  • Бесплатные полотенца, ласты, одноразовые загубники
  • Wi-Fi и музыка на борту
  • Завтрак, пиво и мороженое утром
  • Бокал вина по возвращении
  • Лучшие гиды для незабываемых впечатлений

Рекомендуемые вещи

Возьмите с собой:

  • Купальники
  • Шорты
  • Лёгкую одежду
  • Солнцезащитные средства
  • Очки и головные уборы
  • Необходимые лекарства
  • Деньги на личные расходы

Идеальный отдых на Симиланах

Тур на Симиланы станет отличным вариантом для тех, кто хочет провести день на море без лишней суеты, полностью расслабившись в компании опытных гидов и на борту комфортного катера.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Острова №5 и №6
  • Остров №4 (Ко Мианг)
  • Остров №8 (Ко Симилан)
  • Андаманское море
Что включено
  • Русско - и англоговорящий гид
  • Страховка
  • Сбор национального парка
  • Трансфер
  • Закуски, обед, безалкогольные напитки
  • Спасательные жилеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Программа Comfort+ добавляет: бесплатные полотенца, ласты, одноразовые загубники, Wi-Fi и музыка на борту, завтрак, пиво и мороженое утром, бокал вина по возвращении
  • Возьмите с собой: купальники, шорты, лёгкую одежду, солнцезащитные средства, очки, головные уборы, необходимые лекарства и деньги на личные расходы
  • Маршрут может изменяться в зависимости от погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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