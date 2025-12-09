Посетите уникальный заповедник, где слоны не используются для катания, а получают заботу и уход.
Это место создано для этнического взаимодействия и гармонии с природой! Вас ждет незабываемый опыт общения с этими удивительными животными.
Описание экскурсииПосетите уникальный заповедник, где слоны не используются для катания, а получают заботу и уход. Это место создано для этнического взаимодействия и гармонии с природой! Вас ждет незабываемый опыт общения с этими удивительными животными. Программа тура: Вас заберут с ресепшена вашего отеля на удобном минивэне. По прибытии на ферму вам проведут инструктаж и расскажут, как правильно ухаживать за слонами. Вы самостоятельно нарежете и приготовите еду для слонов, а затем накормите их. Поплаваете со слонами в большом бассейне, повеселитесь в грязевых ваннах и освежитесь под тропическим душем. После насыщенного общения со слонами вас ждет кулинарный мастер-класс, где вы научитесь готовить традиционное тайское блюдо — Пад Тай. Насладитесь ароматами тайской кухни, а также создадите сувенир своими руками на память о поездке. Завершение программы включает комфортный трансфер обратно в ваш отель. Это путешествие оставит в ваших сердцах яркие воспоминания и уникальные эмоции! Программа проходит на англоговорящим гидом. Важная информация: Для полного бронирования, программу необходимо оплатить за 24 часа до ее начала. Оплатить можно будет наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберет Вас с ресепшена отеля
Завершение: После программы, будет организован трансфер до Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Для полного бронирования
- Программу необходимо оплатить за 24 часа до ее начала. Оплатить можно будет наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
