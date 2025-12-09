Описание Фото Ответы на вопросы Посетите уникальный заповедник, где слоны не используются для катания, а получают заботу и уход.



Это место создано для этнического взаимодействия и гармонии с природой! Вас ждет незабываемый опыт общения с этими удивительными животными.

Программа тура: Вас заберут с ресепшена вашего отеля на удобном минивэне. По прибытии на ферму вам проведут инструктаж и расскажут, как правильно ухаживать за слонами. Вы самостоятельно нарежете и приготовите еду для слонов, а затем накормите их. Поплаваете со слонами в большом бассейне, повеселитесь в грязевых ваннах и освежитесь под тропическим душем. После насыщенного общения со слонами вас ждет кулинарный мастер-класс, где вы научитесь готовить традиционное тайское блюдо — Пад Тай. Насладитесь ароматами тайской кухни, а также создадите сувенир своими руками на память о поездке. Завершение программы включает комфортный трансфер обратно в ваш отель. Это путешествие оставит в ваших сердцах яркие воспоминания и уникальные эмоции! Программа проходит на англоговорящим гидом. Важная информация: Для полного бронирования, программу необходимо оплатить за 24 часа до ее начала. Оплатить можно будет наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк.

