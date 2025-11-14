Мои заказы

Слоны и вы: незабываемое путешествие

Познакомиться с величественными животными и провести великолепный день в самом сердце Таиланда
Специально для вас мы выбрали слоновник вдали от туристических мест — здесь тихо и спокойно, ничто не будет отвлекать вас от общения со слонами. Вы познакомитесь с гигантами поближе, покормите их и поплаваете вместе с ними. Получите массу незабываемых эмоций и узнаете больше о том, как живут эти прекрасные животные.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Мы заберём вас от вашего отеля и доставим в слоновник — где вы:

  • приготовите еду для животных и покормите их
  • поучаствуете в грязевых спа-процедурах и поплаваете со слонами
  • примете душ — конечно, вместе со слонами
  • узнаете множество интересных фактов о жизни величественных животных

А затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению нескольких национальных блюд и обед! После чего мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном микроавтобусе туда и обратно, услуги русскоязычного сотрудника, входные билеты, мастер-класс и обед
  • Время в пути до слоновника — около часа в одну сторону

в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$108
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 13 туристов
Живу на острове Пхукет, где успел открыть для себя множество удивительных мест, познакомиться с культурой, традициями и образом жизни местных жителей. С радостью поделюсь с вами своим опытом и помогу сделать
путешествие по Королевству Таиланд ярким, насыщенным и по-настоящему незабываемым. Вместе со мной работают опытные сопровождающие и организаторы путешествий — настоящие эксперты по местным локациям, которые откроют ту сторону Таиланда, которую не увидишь глазами обычного путешественника.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Андрей
Андрей
14 ноя 2025
Были на экскурсии 14.11.25, заповедник: Phuket Elephant care. Отмечу очень удобное время старта - 12ч. дня. Забирает комфортный бус Toyota Hiace. По прибытии нас инструктируют, говорят о технике безопасности и
поведении слонов. Затем мы идём нарезать тростник для предстоящего кормления слонов, после чего спускаемся и уже кормим их. Слоны с удовольствием кушают и проявляют интерес не только к еде, но и к туристам, ведут себя очень спокойно. Сотрудники заповедника не ругают слонов и не проявляют к ним никакого физического воздействия - это очень хорошо. Дальше мы купаемся со слониками и моем их, после чего мажем грязью и снова моем. Слонам это нравится, мы счастливы - все довольны 😂
После взаимодействия со слониками идём в душевую, которая очень чистая и цивильная.
Как только приводим себя в порядок, начинается мастер-класс по приготовлению двух Тайских блюд (вновь отмечу полнейшую чистоту оборудования для готовки и пространства вокруг👍).
Заканчиваем шведским столом и раскрашиванием гуашью магнитов в форме слона из гипса.
Всё идеально, крайне рекомендую эту экскурсию, именно в elephant phuket care (40м езды от Карона).

Входит в следующие категории Пхукета

