Специально для вас мы выбрали слоновник вдали от туристических мест — здесь тихо и спокойно, ничто не будет отвлекать вас от общения со слонами. Вы познакомитесь с гигантами поближе, покормите их и поплаваете вместе с ними. Получите массу незабываемых эмоций и узнаете больше о том, как живут эти прекрасные животные.
Описание экскурсии
Мы заберём вас от вашего отеля и доставим в слоновник — где вы:
- приготовите еду для животных и покормите их
- поучаствуете в грязевых спа-процедурах и поплаваете со слонами
- примете душ — конечно, вместе со слонами
- узнаете множество интересных фактов о жизни величественных животных
А затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению нескольких национальных блюд и обед! После чего мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном микроавтобусе туда и обратно, услуги русскоязычного сотрудника, входные билеты, мастер-класс и обед
- Время в пути до слоновника — около часа в одну сторону
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$108
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 13 туристов
Живу на острове Пхукет, где успел открыть для себя множество удивительных мест, познакомиться с культурой, традициями и образом жизни местных жителей. С радостью поделюсь с вами своим опытом и помогу сделать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
14 ноя 2025
Были на экскурсии 14.11.25, заповедник: Phuket Elephant care. Отмечу очень удобное время старта - 12ч. дня. Забирает комфортный бус Toyota Hiace. По прибытии нас инструктируют, говорят о технике безопасности и
