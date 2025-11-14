Специально для вас мы выбрали слоновник вдали от туристических мест — здесь тихо и спокойно, ничто не будет отвлекать вас от общения со слонами. Вы познакомитесь с гигантами поближе, покормите их и поплаваете вместе с ними. Получите массу незабываемых эмоций и узнаете больше о том, как живут эти прекрасные животные.

Описание экскурсии

Мы заберём вас от вашего отеля и доставим в слоновник — где вы:

приготовите еду для животных и покормите их

поучаствуете в грязевых спа-процедурах и поплаваете со слонами

примете душ — конечно, вместе со слонами

узнаете множество интересных фактов о жизни величественных животных

А затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению нескольких национальных блюд и обед! После чего мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали