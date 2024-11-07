Добро пожаловать в удивительный мир слонов! Вы не только понаблюдаете за огромными добрыми животными, но и познакомитесь с ними поближе.
Для начала нарежете фрукты и покормите — а когда слон подкрепится, вместе отправитесь купаться и барахтаться в грязи. Незабываемые эмоции гарантированы!
Для начала нарежете фрукты и покормите — а когда слон подкрепится, вместе отправитесь купаться и барахтаться в грязи. Незабываемые эмоции гарантированы!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
На небольшом пикапе мы заберём вас из отеля и поедем на слоновью ферму. Сначала вы пройдёте небольшой инструктаж по технике безопасности. А затем отправимся к слонам!
Вы нарежете фрукты и покормите животных. Увидите, как слоны барахтаются в грязи и плескаются в воде — и сможете присоединиться к купанию! Конечно же, будут и фотографии — работники фермы с радостью помогут вам сделать запоминающиеся кадры.
Кому подойдёт экскурсия
Абсолютно всем! Даже самые искушенные путешественники не смогут удержаться от восторга.
Организационные детали
- В стоимость входит входной билет на ферму и большая корзина фруктов для кормления
- В стоимость включён трансфер с пляжей Ката, Карон, Патонг, Камала. Если вы отдыхаете в других районах, доплата за трансфер составит 200 бат, также можно заказать индивидуальный трансфер за 1600 бат
- С вами будет тайский англоговорящий гид
- Для подтверждения бронирования за 24 часа до начала экскурсии необходимо оплатить остаток стоимости (в тайских батах наличными или рублями на российскую карту)
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$64
|Дети до 7 лет
|$58
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 499 туристов
Здравствуйте, меня зовут Павел. Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимоеЗадать вопрос
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