Добро пожаловать в удивительный мир слонов! Вы не только понаблюдаете за огромными добрыми животными, но и познакомитесь с ними поближе. Для начала нарежете фрукты и покормите — а когда слон подкрепится, вместе отправитесь купаться и барахтаться в грязи. Незабываемые эмоции гарантированы!

Описание экскурсии

На небольшом пикапе мы заберём вас из отеля и поедем на слоновью ферму. Сначала вы пройдёте небольшой инструктаж по технике безопасности. А затем отправимся к слонам!

Вы нарежете фрукты и покормите животных. Увидите, как слоны барахтаются в грязи и плескаются в воде — и сможете присоединиться к купанию! Конечно же, будут и фотографии — работники фермы с радостью помогут вам сделать запоминающиеся кадры.

Кому подойдёт экскурсия

Абсолютно всем! Даже самые искушенные путешественники не смогут удержаться от восторга.

Организационные детали