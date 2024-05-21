Помыть и покормить гигантов, а после отдохнуть на диком райском пляже (в мини-группе)
На этой экскурсии мы не будем кататься на слонах! Наоборот: мы поедем в центр заботы, где содержатся спасённые от жестокого обращения животные, покормим их, помоем и обнимем.
Также вас ждёт вкусный обед, который вы сами и приготовите (все ингредиенты уже включены в стоимость!). А завершим экскурсию отдыхом на одном из самых красивых пляжей Таиланда.
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13 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Знакомство со слонами
Мы встретим вас у отеля и отправимся в центр заботы, где содержатся слоны, спасённые от издевательств и жестокого обращения. Гид расскажет вам их истории, познакомит с рационом и раскроет любопытные особенности их жизни. Вы сможете внести свой вклад в счастливые будни обитателей: покормить, намазать полезной грязью и помыть, а затем искупаться вместе с ними в озере. Гладить и обнимать слонов — тоже можно и нужно! Также вас ждёт мастер-класс по приготовлению тайских блюд, которые мы потом вместе и съедим.
Возвращение в отели или райский пляж
После экскурсии по центру заботы мы отвезём вас в отель или на один из красивейших пляжей Таиланда с белоснежным песком. Он безымянный и скрытый, вокруг нет ни отелей, ни жилых домов. Здесь вы сможете отдохнуть в тишине, искупаться, позагорать. Наш гид останется с вами и поможет заказать такси обратно в отель.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе из отеля (в одну сторону), услуги русскоговорящего гида, входные билеты, еда
Отдельно оплачивается такси с пляжа до вашего отеля (стоимость зависит от маршрута). Наш сотрудник поможет вам вызвать машину по выгодной цене.
Вместо посещения пляжа мы можем бесплатно доставить вас обратно в отель (на ваш выбор)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 19180 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
21 мая 2024
Пару дней назад были на экскурсии, все очень понравилось, было весьма увлекательно, незабываемые опыт, всем рекомендую!
Александр
15 мая 2024
Место супер, эмоций уйма, гид отличный, провел все индивидуально от других групп. Спасибо за знакомство со слонами. 10 звезд бы поставил.
Люба
5 мая 2024
Были в питомнике 03.05.2024 с двумя детьми, 2х и 8 лет. Программа динамичная и насыщенная: рассказ о питомнике и реабилитации (без жести), приготовление еды для слонов, кормление, купание, потом для детей читать дальше
МК по росписи слонов, для взрослых – по приготовлению тайской еды. Даже двухлетка не успела заскучать, что показательно!
Сабри спокойный и заботливый гид, отлично ладит с детьми. Мы забыли купальники (берите обязательно, они нужны не чтобы на пляже плавать, а чтобы слонов в глине мазать и потом купать), он помог нам выйти из положения. А пока мы готовили пад-тай расписывал слоников с детьми
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Юлия
1 мая 2024
Сегодня побывали в гостях у слонов🫶🏼 именно в гостях! Настолько душевно, без излишней коммерции! Просто незабываемые впечатления от знакомства и проведенного времени с этими чудесными животными, с командой, которая там читать дальше
работает, и конечно же,отдельное спасибо нашему гиду Сабри ❤️ он организовал для нас все так,что даже на такой маленькой территории, мы чувствовали себя как на индивидуальной экскурсии, не пересекаясь практически с остальными туристами 👏🏼 также Сабри, огромное спасибо за фото и видео 🥰
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Анастасия
26 апр 2024
Прекрасно провели день! Трансфер приехал минута в минуту,давно такого не было) все ребята которых забирали по дороге тоже не заставили себя ждать. По приезду нас встретил Дмитрий,рассказал про программу и читать дальше
сопровождал нас всю экскурсию,попутно рассказывая о слонах и вообще что делать тк с англиским не очень. Так же носил наш телефон и наделал кучу хороших фото)) все ребята очень дружелюбные и приятные. Слоны это отдельная любовь ❤️как хорошо что есть такие места где им хорошо 💚были с малышкой 4 года она в восторге)говорит приедет еще)
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Алиби
25 апр 2024
Хочу выразить благодарность Дмитрию за профессионализм в своем деле! Невероятные эмоции от экскурсии! Хочу отметить, что я посмотрела не только слонов, но мне ещё показали невероятные пляжи и прокатили на байке Было бы здорово если бы ребята начали организовывать экскурсии на байке, было бы очень удобно. Спасибо большое
М
Мальцева
23 апр 2024
Экскурсия к слонам просто ❤ Все продумано, можно и покормить и обнять и сделать "спа процедуры" Максимально приятные эмоции переполняют, это удивительный опыт. В конце обед с приготовлением еды в очень лайтовом режиме. Экскурсия читать дальше
организована очень здорово,все просто и понятно. Гид всегда на связи👌 и благодаря нему у меня много крутых фото. Однозначно рекомендую, оно того стоит, если ты любишь слоников) Пляж тоже классный, вода лазурная, живописные виды, стоит также посетить, если есть возможность. Прекрасное завершение такого позитивного дня❤
Анна
18 апр 2024
В целом экскурсия очень интересная. Разнообразное общение со слонами запоминается на долго. Мы кормили слонов, обмазывали их специальной грязью, купались с ними и мыли их щетками под душем. Сабри очень интересно рассказывает и сделал для нас миллион фотографий. Немного хромает система трансфера из отеля и обратно. Но это, скорее, вопрос к самому питомнику слонов
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Юлия
10 апр 2024
Отличная экскурсия, незабываемые впечатления от заповедника и его обитателей. Слоны - это чудо! Ребята, молодцы!, все подготовили на достойном уровне, сопровождение и интересные комментарии на каждом шагу. Спасибо за великолепное знакомство с такими прекрасными животными!
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Павел
8 апр 2024
Все понравилось. На экскурсии нас сопровождал Дмитрий.
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Валерия
30 мар 2024
В плане организации все отлично. Сабри встретил нас у входа и сопровождал всю экскурсию, рассказывал интересные факты и фотографировал. Детям экскурсия очень понравилась, остались под впечатлением от близкого общения со слонами. Здорово и весело провели время! Спасибо за экскурсию! 🙂
Регина
19 мар 2024
Слоники просто милашки, экскурсия очень понравилась, мне сделали много фото и видео
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Oksana
5 мар 2024
Отличная экскурсия! Приятный гид Все организованно отлично
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