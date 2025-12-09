Это путешествие объединяет всё, что гости ищут в Таиланде: бирюзовое море, мягкий белый песок, зелёные джунгли, купание в уединённых бухтах и вкусный тайский обед.
Вы посетите сразу несколько островов — Лао Ладинг, Ханг и Нок: у каждого из них свой характер и изюминка. А также прогуляетесь по песчаной косе и насладитесь панорамными видами со смотровых площадок.
Описание водной прогулки
5:15–6:00 — сбор гостей по отелям, трансфер на пирс
Встреча с гидом, короткий инструктаж, старт путешествия:
- Остров Лао Ладинг — небольшой уютный пляж, окружённый отвесными скалами и тропической зеленью
- Остров Хонг — отдых на берегу, прогулка по джунглям, подъём на смотровую площадку с видом на море и острова провинции Краби
- Обед на острове Хонг — сет-меню, блюда тайской кухни
- Остров Нок — пляжный отдых, купание. По желанию — подъём на вершину с видом на морские окрестности
- Песчаная коса Лаем Хаад — прогулка в окружении пальм и бирюзового моря
14:00 — возвращение на пирс, трансфер в отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от отеля до пирса и обратно, катер, билеты в национальный парк, прохладительные напитки, фрукты, обед, страховка
- Доплата за трансфер с районов Лаян, Найтон, Найянг, Май Као, Панва, Ко Сире — 1600 батов в обе стороны. Также вы можете доехать до пирса самостоятельно
- Тайминг на островах зависит от вашего темпа. Программа может меняться из-за погоды, приливов/отливов или других непредвиденных обстоятельств
- Всем пассажирам выдаются спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
- Для полного бронирования программы необходима частичная или полная оплата за двое суток перед поездкой в тайский батах или рублями переводом на карту РФ
- С вами будут англоговорящий тайский гид и русскоговорящий гид из нашей команды
во вторник и субботу в 05:15
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$85
|Дети до 7 лет
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 05:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 1519 туристов
Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимое направление — это море,
