Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть максимум за один день. Вы насладитесь захватывающими видами со смотровой площадки, отдохнёте в национальном парке и полюбуетесь мангровыми деревьями и пляжами. Откроете для себя редкие экспонаты в музее раковин и прогуляетесь по колоритным улочкам Старого города.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Смотровая площадка Karon Viewpoint

Вам откроется панорамный вид на пляжи Ката Ной, Ката и Карон — отсюда получаются прекрасные фотографии.

Национальный парк Sirinat

Это спокойное место, где можно насладиться тишиной и красотой природы. Здесь же находится известный пляж, где самолёты летают прямо над головой.

Музей морских раковин

Вы увидите ракушки, привезённые из Африки и Индии, из Мексики, и найденные в Андаманском море. Есть даже несколько окаменелостей!

Старый город Пхукета

Прогуляемся по историческим улочкам в китайско-португальском стиле, заглянем в кафе и сувенирные лавки, чтобы ощутить атмосферу аутентичного Пхукета.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Mazda 2, Toyota Corolla, Toyota Ativ или аналогичном. Детские кресла — по запросу

Дополнительные расходы: вход в нацпарк — 200 батов, трансфер до пляжа с самолетами — 100 батов, вход в музей — 300 батов (все цены за человека)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

По желанию вы можете разнообразить поездку