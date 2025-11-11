Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть максимум за один день.
Вы насладитесь захватывающими видами со смотровой площадки, отдохнёте в национальном парке и полюбуетесь мангровыми деревьями и пляжами.
Откроете для себя редкие экспонаты в музее раковин и прогуляетесь по колоритным улочкам Старого города.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Смотровая площадка Karon Viewpoint
Вам откроется панорамный вид на пляжи Ката Ной, Ката и Карон — отсюда получаются прекрасные фотографии.
Национальный парк Sirinat
Это спокойное место, где можно насладиться тишиной и красотой природы. Здесь же находится известный пляж, где самолёты летают прямо над головой.
Музей морских раковин
Вы увидите ракушки, привезённые из Африки и Индии, из Мексики, и найденные в Андаманском море. Есть даже несколько окаменелостей!
Старый город Пхукета
Прогуляемся по историческим улочкам в китайско-португальском стиле, заглянем в кафе и сувенирные лавки, чтобы ощутить атмосферу аутентичного Пхукета.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Mazda 2, Toyota Corolla, Toyota Ativ или аналогичном. Детские кресла — по запросу
- Дополнительные расходы: вход в нацпарк — 200 батов, трансфер до пляжа с самолетами — 100 батов, вход в музей — 300 батов (все цены за человека)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
По желанию вы можете разнообразить поездку
- Прокат квадроциклов — от 900 батов
- Зиплайн — от 1000 батов
- Стрельбище — от 800 батов
- Картинг — от 1000 батов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!Задать вопрос
Входит в следующие категории Пхукета
