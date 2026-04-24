Познакомиться с островом без спешки и суеты - через природу, культуру и местную жизнь
Это путешествие покажет Пхукет с разных сторон: живописные панорамы, храмы, Старый город и укромные уголки с особой атмосферой.
Я поделюсь тем, чего нет в путеводителях: личными наблюдениями, историями и местами, которые действительно передают дух острова. Вы прочувствуете его ритм, увидите главное и поймёте, в каком направлении двигаться дальше.
09:30 — Windmill Viewpoint. Рядом с белоснежной турбиной особенно красиво встречать закат — солнце уходит за горизонт, окрашивая небо в розово-золотые тона, а пальмы становятся чёткими силуэтами
10:30 — Karon Viewpoint. С этой точки открывается один из лучших видов на острове: пляжи Ката Ной, Ката и Карон будто выстроились по росту. Воздух здесь насыщен солью, ароматами цветов и звуками природы
11:00 — Храм Ват Чалонг. Один из самых значимых храмов Пхукета. Сияющие крыши, изящные ступы, статуи Будды и тихая атмосфера делают это место подходящим для неспешной прогулки и знакомства с культурой
12:00 — Старый город Пхукета. Колониальные особняки, китайские лавки, расписные ставни и узкие улочки создают особую атмосферу. Это историческое сердце острова, где смешались культуры, торговые традиции и ритмы прошлого
13:00 — Обзорная площадка Као Ранг. С вершины открывается панорама на город, море, джунгли и острова. Отличное завершение маршрута — спокойное, наполненное светом и перспективой.
13:30 — возвращение в отель
Вы узнаете:
как устроена жизнь на Пхукете сегодня — от уклада семей до веры в духов
почему тайцы не спешат
как сочетаются буддизм и повседневность
чем живёт королевская семья в Таиланде и какое отношение она имеет к храмам
откуда пошла архитектура Старого города и кто на самом деле его строил
какие блюда стоит попробовать в уличных кафе и что из этого не для туристов
зачем на крышах храмов колокольчики и кто их слышит
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
Программа подойдёт участникам всех возрастов
Платных локаций нет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид на Пхукете
Провела экскурсии для 91 туриста
Я живу на Пхукете уже несколько лет вместе с семьёй. За это время я не просто полюбила остров — я узнала его настоящим: с его скрытыми тропами, нетуристическими местами, тонкой читать дальшеуменьшить
культурой, противоречиями и душой. Я не просто организую экскурсии — я делюсь своим взглядом на Пхукет, показываю его так, как вижу сама: через жизнь, быт, традиции, еду и повседневность.
Я разбираюсь в истории Таиланда, религии, культуре и местных обычаях, а также являюсь профессиональным фотографом с большим опытом. Но главное — мне интересно создавать пространство для живого диалога, наблюдений и впечатлений. Мне важно, чтобы вы не просто увидели, но и почувствовали остров, сохранили на память снимки вашего путешествия.
Я встречаюсь с путешественниками, потому что люблю делиться — знаниями, местами, историями. Верю, что настоящие открытия случаются не на шумных маршрутах, а там, где есть внимание, доверие и тёплый человеческий контакт.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
Э
Эльвира
Комфортная поездка на авто в жару была идеальным вариантом! Павел построил маршрут учитывая наши интересы и пожелания. Увидели главные достопримечательности и скрытые уголки, сделали красивые фото. Всё прошло легко и дружелюбно, без спешки.
Алексей
Отличная экскурсия. Павел - человек, с которым приятно общаться, интересный рассказчик и знает многое о Таиланде. Мы посетили много красивых мест, в том числе Большого Будду, узнали интересные факты об истории старого города, посмотрели Пхукет с разных сторон. Также узнали о пляжах и разных активностях на них, посетили нетуристический храм, где спокойно все осмотрели и пофотографировали. Рекомендую!
Оля
Все понравилось - четко организовано, учитываются пожелания клиентов - очень рекоммендуем!
Владимир
В Тайланде первый раз, искали обзорную экскурсию, чтобы узнать, что тут где и как."Пхукет экспресс" отлично подошëл. Экскурсовод Павел забрал из отеля. Сразу уточнил, что нам интересно, а что можно читать дальшеуменьшить
пропустить. Проехали по основным обзорным площадкам и достопримечательностям юга (кстати, Павел знает местечко, где пасутся здоровенные вараны), в дороге узнали про быт и нравы местных, какие пляжи и острова стоит посетить. Прошли по улицам старого города и узнали его историю. В целом хорошо провели время и получили представление, куда ещё съездить. Спасибо за экскурсию!
Н
Наталья
Отличная поездка, были учтены все наши пожелания) Общаться с Павлом было легко и комфортно, узнали много нового. Рекомендуем!
Надежда
Заказали экскурсию с лайнера, единственные согласились нас встретить, Павел приехал даже к причалу,несмотря на дальность прибытия. За четыре часа посмотрели много локаций, выбирали сами что хотели,Павел любезно фотографировал нас, много эмоций на ферме слонов! Рекомендую! го
V
Veronika
отличная информативная экскурсия, учли все пожелания, ездили с двумя маленькими детьми, все прошло как надо
Е
Екатерина
Спасибо Марии и Павлу за прекрасно организованное мини путешествие по острову. Все наши пожелания по временни и локациям были учтены. Получили ответы на свои многочисленные вопросы)) Ребята вежливые, внимательные, общительные. Смело рекомендую!
Н
Наталья
Очень понравилось все: знание фактического материала, речь гида, умение быстро перестроить тур по нашим интересам, аккуратность при вождении авто. Помог посмотреть все интересующие нас места, нашел место для обеда в старом городе. Мы в восторге. Всем советуем
А
Алла
Спасибо Павлу за экскурсию. Провели время в спокойном ритме, посетили все места которые нас интересовали, получили ответы на все вопросы и рекомендации со ссылками где и как провести время
Ю
Юлия
Хочу сказать огромное спасибо нашему замечательному гиду Павлу за прекрасную обзорную поездку по острову Пхукет! Мы получили невероятный заряд позитивной энергии)) Всё прошло идеально: пунктуальность Павла на высшем уровне, интересные читать дальшеуменьшить
локации и захватывающие дух виды Пхукета (радость для мужа - любителя фотографии), общение со слониками и Forester safari в Парке тигров (локации добавили по просьбе нашего сына - мы с ребенком в полном восторге!), множество интересной и полезной информации о Таиланде и местных традициях. Однозначно рекомендую данного организатора! Вы будете в восторге!
