Это путешествие покажет Пхукет с разных сторон: живописные панорамы, храмы, Старый город и укромные уголки с особой атмосферой. Я поделюсь тем, чего нет в путеводителях: личными наблюдениями, историями и местами, которые действительно передают дух острова. Вы прочувствуете его ритм, увидите главное и поймёте, в каком направлении двигаться дальше.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $177 за экскурсию

Ваш гид на Пхукете

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

09:30 — Windmill Viewpoint. Рядом с белоснежной турбиной особенно красиво встречать закат — солнце уходит за горизонт, окрашивая небо в розово-золотые тона, а пальмы становятся чёткими силуэтами

10:30 — Karon Viewpoint. С этой точки открывается один из лучших видов на острове: пляжи Ката Ной, Ката и Карон будто выстроились по росту. Воздух здесь насыщен солью, ароматами цветов и звуками природы

11:00 — Храм Ват Чалонг. Один из самых значимых храмов Пхукета. Сияющие крыши, изящные ступы, статуи Будды и тихая атмосфера делают это место подходящим для неспешной прогулки и знакомства с культурой

12:00 — Старый город Пхукета. Колониальные особняки, китайские лавки, расписные ставни и узкие улочки создают особую атмосферу. Это историческое сердце острова, где смешались культуры, торговые традиции и ритмы прошлого

13:00 — Обзорная площадка Као Ранг. С вершины открывается панорама на город, море, джунгли и острова. Отличное завершение маршрута — спокойное, наполненное светом и перспективой.

13:30 — возвращение в отель

Вы узнаете:

как устроена жизнь на Пхукете сегодня — от уклада семей до веры в духов

почему тайцы не спешат

как сочетаются буддизм и повседневность

чем живёт королевская семья в Таиланде и какое отношение она имеет к храмам

откуда пошла архитектура Старого города и кто на самом деле его строил

какие блюда стоит попробовать в уличных кафе и что из этого не для туристов

зачем на крышах храмов колокольчики и кто их слышит

Организационные детали