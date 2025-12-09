Отправьтесь в живописное морское путешествие по Андаманскому морю с маршрутом, который сочетает в себе невероятную природу, водные приключения и отдых на лучших пляжах региона.
Описание водной прогулкиКраби, каноэ и пляжи: насыщенное путешествие по морским сокровищам Таиланда Отправьтесь в живописное морское путешествие по Андаманскому морю с маршрутом, который сочетает в себе невероятную природу, водные приключения и отдых на лучших пляжах региона. Эта экскурсия на скоростном катере подарит вам день ярких впечатлений — от каякинга по пещерам до купания в лазурных водах и обеда с видом на скалы Краби. Что вас ждёт: Каноэ по пещерам и лагунам: исследуйте скрытые бухты и скальные туннели на каноэ в районе Koh Hong, наслаждаясь абсолютной тишиной и красотой природы. Острова Koh Pak Bia и Koh Lao Lading: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и идеальные условия для купания, снорклинга и фото. Обед в рыбацком ресторане на воде: свежайшие морепродукты и тайская кухня в аутентичной атмосфере. Песчаная отмель Thale Waek (в зависимости от прилива): редкое природное явление, когда три острова соединяются песчаной дорожкой посреди моря. В течение экскурсии вы также сможете насладиться: Купанием и снорклингом среди кораллов и тропических рыб Прогулками по диким пляжам Видами на знаменитые карстовые скалы и зелёные утёсы, ставшие визитной карточкой Краби Почему стоит выбрать именно эту экскурсию: Уютная группа: максимум до 18 человек Новые скоростные катера с крышей и спасательным оборудованием Продуманный маршрут — минимум толп, максимум природы Опытные гиды и экипаж, знающие лучшие локации 🚐 Трансфер от отелей включён из районов Патонг, Карон, Ката, Ката Ной. Из других районов — возможен за доплату.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🏝 Основные локации:
- 1. Остров Хонг (Koh Hong)
- Живописный остров с изумрудной лагуной, где вы сможете насладиться каякингом по скальным туннелям и скрытым бухтам
- 2. Острова Koh Pak Bia и Koh Lao Lading
- Маленькие, но невероятно красивые острова с белоснежными пляжами, идеальными для купания, снорклинга и фотосессий
- 3. Остров Ко Яо Яй (Koh Yao Yai)
- Большой остров с рыбацкой атмосферой, где вы попробуете свежие морепродукты в ресторане на воде и окунётесь в размеренную островную жизнь
- 4. Лагуна Хонг (Hong Lagoon)
- Закрытая бухта, окружённая отвесными скалами, с прозрачной бирюзовой водой. Идеальное место для фото и неспешного каякинга
Что включено
- Спидбот
- Прохладительные напитки и вода
- Вход в нац. парки
- Гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
