Описание водной прогулки Краби, каноэ и пляжи: насыщенное путешествие по морским сокровищам Таиланда Отправьтесь в живописное морское путешествие по Андаманскому морю с маршрутом, который сочетает в себе невероятную природу, водные приключения и отдых на лучших пляжах региона. Эта экскурсия на скоростном катере подарит вам день ярких впечатлений — от каякинга по пещерам до купания в лазурных водах и обеда с видом на скалы Краби. Что вас ждёт: Каноэ по пещерам и лагунам: исследуйте скрытые бухты и скальные туннели на каноэ в районе Koh Hong, наслаждаясь абсолютной тишиной и красотой природы. Острова Koh Pak Bia и Koh Lao Lading: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и идеальные условия для купания, снорклинга и фото. Обед в рыбацком ресторане на воде: свежайшие морепродукты и тайская кухня в аутентичной атмосфере. Песчаная отмель Thale Waek (в зависимости от прилива): редкое природное явление, когда три острова соединяются песчаной дорожкой посреди моря. В течение экскурсии вы также сможете насладиться: Купанием и снорклингом среди кораллов и тропических рыб Прогулками по диким пляжам Видами на знаменитые карстовые скалы и зелёные утёсы, ставшие визитной карточкой Краби Почему стоит выбрать именно эту экскурсию: Уютная группа: максимум до 18 человек Новые скоростные катера с крышей и спасательным оборудованием Продуманный маршрут — минимум толп, максимум природы Опытные гиды и экипаж, знающие лучшие локации 🚐 Трансфер от отелей включён из районов Патонг, Карон, Ката, Ката Ной. Из других районов — возможен за доплату.

