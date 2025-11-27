Примите участие в традиционных тайских церемониях, которые проводят монахи в храме, расположенном в необычном месте.
Программа включает выбор обряда, использование национальных костюмов и знакомство с культурными традициями Таиланда.
Описание экскурсии
Уникальное место для церемонии
Церемонии проходят в храме, расположенном в необычном месте на территории комплекса по добыче кварца. Это пространство редко посещается туристами и предлагает аутентичную атмосферу для проведения обрядов. Монахи проводят церемонии согласно древним традициям.
Выбор церемонии и её проведение
Участники могут выбрать один из обрядов: свадебную церемонию, ритуал на удачу или благословение перед важным событием. Во время церемонии используются традиционные элементы: зажигание свечей, чтение молитв, подношения и ритуал с водой. Для полного погружения предоставляются тайские костюмы.
Дополнительные возможности
После церемонии гости могут совершить трекинг по пещере на территории храма и осмотреть комплекс по добыче кварца. Также доступно посещение дополнительного храма с висячими пагодами в джунглях для тех, кто готов к продолжительному пешему маршруту. Важная информация:
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм в уникальном месте
- Комплекс по добыче кварца
- Пещера на территории храма
- Провинция Пханг Нга
- Провинция Краби
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида/n/n
- Услуги тайского гида/n
- Трансфер/n
- Сопровождение монахов на церемонии/n
- Церемония на выбор
- Трекинг по пещере на территории Храма
- Экскурсия по комплексу по добыче кварца/n
- Питьевая вода/n
Что не входит в цену
- Фото и видеосъемка
- Аренда тайских костюмов для взрослых и детей для использования на церемонии
- Личные расходы/n
- Питание
- Пожертвование Храму
- Обязательная медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Мы доставим вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Для посещения храма требуется одежда, закрывающая колени и плечи
- Перед входом в храм необходимо снимать обувь
- Женщинам не разрешается прикасаться к монахам или передавать им предметы непосредственно в руки
- Дата экскурсии подтверждается после предоплаты и согласования с организаторами
- Время в пути от Пхукета до храма составляет до 2,5 часа
- Остаток за экскурсию оплачивается в тайских батах наличными или переводом на тайскую карту
- Наличие медицинской страховки является обязательным условием
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
