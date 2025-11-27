Мои заказы

Тайские церемонии на получение благословения, удачу, укрепление союза, улучшения кармы

Примите участие в традиционных тайских церемониях, которые проводят монахи в храме, расположенном в необычном месте.

Программа включает выбор обряда, использование национальных костюмов и знакомство с культурными традициями Таиланда.
Описание экскурсии

Уникальное место для церемонии

Церемонии проходят в храме, расположенном в необычном месте на территории комплекса по добыче кварца. Это пространство редко посещается туристами и предлагает аутентичную атмосферу для проведения обрядов. Монахи проводят церемонии согласно древним традициям.

Выбор церемонии и её проведение

Участники могут выбрать один из обрядов: свадебную церемонию, ритуал на удачу или благословение перед важным событием. Во время церемонии используются традиционные элементы: зажигание свечей, чтение молитв, подношения и ритуал с водой. Для полного погружения предоставляются тайские костюмы.

Дополнительные возможности

После церемонии гости могут совершить трекинг по пещере на территории храма и осмотреть комплекс по добыче кварца. Также доступно посещение дополнительного храма с висячими пагодами в джунглях для тех, кто готов к продолжительному пешему маршруту. Важная информация:
  • Для посещения храма требуется одежда, закрывающая колени и плечи.
  • Перед входом в храм необходимо снимать обувь.
  • Женщинам не разрешается прикасаться к монахам или передавать им предметы непосредственно в руки.
  • Дата экскурсии подтверждается после предоплаты и согласования с организаторами.
  • Время в пути от Пхукета до храма составляет до 2,5 часа.
  • Остаток за экскурсию оплачивается в тайских батах наличными или переводом на тайскую карту.
  • Наличие медицинской страховки является обязательным условием.

Ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм в уникальном месте
  • Комплекс по добыче кварца
  • Пещера на территории храма
  • Провинция Пханг Нга
  • Провинция Краби
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида/n/n
  • Услуги тайского гида/n
  • Трансфер/n
  • Сопровождение монахов на церемонии/n
  • Церемония на выбор
  • Трекинг по пещере на территории Храма
  • Экскурсия по комплексу по добыче кварца/n
  • Питьевая вода/n
Что не входит в цену
  • Фото и видеосъемка
  • Аренда тайских костюмов для взрослых и детей для использования на церемонии
  • Личные расходы/n
  • Питание
  • Пожертвование Храму
  • Обязательная медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Мы доставим вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пхукета

