Уникальное место для церемонии

Церемонии проходят в храме, расположенном в необычном месте на территории комплекса по добыче кварца. Это пространство редко посещается туристами и предлагает аутентичную атмосферу для проведения обрядов. Монахи проводят церемонии согласно древним традициям.

Выбор церемонии и её проведение

Участники могут выбрать один из обрядов: свадебную церемонию, ритуал на удачу или благословение перед важным событием. Во время церемонии используются традиционные элементы: зажигание свечей, чтение молитв, подношения и ритуал с водой. Для полного погружения предоставляются тайские костюмы.

Дополнительные возможности

После церемонии гости могут совершить трекинг по пещере на территории храма и осмотреть комплекс по добыче кварца. Также доступно посещение дополнительного храма с висячими пагодами в джунглях для тех, кто готов к продолжительному пешему маршруту. Важная информация: