Вас ждёт один из самых известных культурно-развлекательных комплексов Таиланда.
Вы увидите имитацию традиционной деревни, узнаете подробнее о ремёслах и быте тайцев, сможете примерить местные костюмы. Вы также увидите шоу слонов, выступление тайских боксёров, танцевальное шоу и плавучий рынок. Сможете поужинать по системе «шведский стол», где представлены множество блюд.
В заключение вы увидите масштабное театральное шоу с великолепным дизайном, декорациями и спецэффектами.
Описание билета«Сиам Нирамит» — известный культурно развлекательный комплекс включающий в себя имитацию тайской деревни с демонстрацией быта тайцев, плавающий рынок, шоу слонов, танцевальное шоу, ужин по системе «шведский стол» и несомненно масштабное театральное представление. Экскурсия будет интересна тем, кто желает узнать больше о культуре, истории и традициях Таиланда, приятно провести вечер и почувствовать настоящий Таиланд. Программа: 17:00 - выезд из гостиницы 17:30 - прибытие в Сиам Нирамит 18:00 - ужин в ресторане (шведский стол) 19:00 - представления под открытым небом 20:30 - начало шоу в концертном зале 22:30 - конец представления, выезд в отель
Ежедневно кроме вторника в 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Этническая деревня
- Шоу «Сиам Нирамит Пхукет»
Что включено
- Посещение этнической деревни
- Аттракционы со слонами
- Выступление под открытым небом
- Плавучий рынок
- Ужин в ресторане (шведский стол)
- Шоу в концертном зале
Что не входит в цену
- Трансфер - 200 бат за человека (все районы Пхукета)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно кроме вторника в 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
