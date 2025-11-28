Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждёт один из самых известных культурно-развлекательных комплексов Таиланда.



Описание билета «Сиам Нирамит» — известный культурно развлекательный комплекс включающий в себя имитацию тайской деревни с демонстрацией быта тайцев, плавающий рынок, шоу слонов, танцевальное шоу, ужин по системе «шведский стол» и несомненно масштабное театральное представление. Экскурсия будет интересна тем, кто желает узнать больше о культуре, истории и традициях Таиланда, приятно провести вечер и почувствовать настоящий Таиланд. Программа: 17:00 - выезд из гостиницы 17:30 - прибытие в Сиам Нирамит 18:00 - ужин в ресторане (шведский стол) 19:00 - представления под открытым небом 20:30 - начало шоу в концертном зале 22:30 - конец представления, выезд в отель

