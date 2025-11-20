Встречаем путешественников в аэропорту острова Пхукет с именной табличкой. Тайский водитель доставит вас прямо до отеля, а вы отдохнёте в пути после долгого перелёта — и никто не будет отвлекать вас разговорами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид на Пхукете

Яков Ваш гид на Пхукете

Описание трансфер

Наш 8-местный минивэн идеально подходит для безопасного и комфортного путешествия: красивый салон, капитанские кресла — просторно и удобно всем пассажирам!

Вас будет ожидать тайский сотрудник с именной табличкой около выхода из аэропорта. Посадит в машину, поможет с багажом.

Если рейс задержится, мы дождёмся вас без дополнительных оплат.

Организационные детали

Трансфер — на комфортабельном минивэне Toyota. За рулём — тайский водитель из нашей команды.

При бронировании необходимо указать: