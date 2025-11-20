Встречаем путешественников в аэропорту острова Пхукет с именной табличкой.
Тайский водитель доставит вас прямо до отеля, а вы отдохнёте в пути после долгого перелёта — и никто не будет отвлекать вас разговорами.
Тайский водитель доставит вас прямо до отеля, а вы отдохнёте в пути после долгого перелёта — и никто не будет отвлекать вас разговорами.
Описание трансфер
Наш 8-местный минивэн идеально подходит для безопасного и комфортного путешествия: красивый салон, капитанские кресла — просторно и удобно всем пассажирам!
Вас будет ожидать тайский сотрудник с именной табличкой около выхода из аэропорта. Посадит в машину, поможет с багажом.
Если рейс задержится, мы дождёмся вас без дополнительных оплат.
Организационные детали
Трансфер — на комфортабельном минивэне Toyota. За рулём — тайский водитель из нашей команды.
При бронировании необходимо указать:
- дату и время прибытия на Пхукет
- номер авиарейса
- название отеля
- количество людей и багажа
- пожелания
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От аэропорта Пхукета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яков — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 151 туриста
Я живу на острове Пхукет с декабря 2015 года. Занимаюсь организацией путешествий. Я настолько полюбил Таиланд, Пхукет и Малаккский полуостров, особенно своих Гостей и впоследствии Друзей, что с большой радостью организую безопасные, интересные, комфортные поездки! Познакомлю вас с жизнью и традициями Таиланда. Имею большой опыт работы в сфере обслуживания и умею угадывать желания своих Гостей.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Индивидуальная
до 4 чел.
Као Лак, Као Сок и озеро Чео Лан
Места из «Аватара», буддийские храмы, заповедные тропики и тайские истории - в дружеской компании
Начало: У ресепшена вашего отеля
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
$520 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер по Пхукету и южному Таиланду
Добраться до нужного места на комфортабельном микроавтобусе
Завтра в 08:30
21 ноя в 08:30
$30
$40 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Буддистские святыни, сплав по реке и водопад за один день
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:30
21 ноя в 06:30
22 ноя в 06:30
$58 за человека