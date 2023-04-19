Шесть колоритный локаций - в захватывающем путешествии на мотоцикле с опытным водителем-гидом
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даты
Описание
Что вас ожидает
Смотровая площадка Ранг Хил
В районе Пхукет-тауна, на вершине горы Ранг вы посетите одно из самых популярных и красивых мест на острове. Отсюда открываются потрясающие панорамы города и океана.
Гора обезьян
Здесь перед вами развернуться новые живописные пейзажи окрестностей, а попутно вы услышите захватывающую историю горы и, конечно, встретите её многочисленных обитателей, в честь которых она получила своё название.
Храм бога Смерти (Wat Khao Rang)
Следующая остановка — особый храм, в который не приезжают туристические автобусы. Здесь вы наглядно поймёте, как буддисты представляют себе жизнь после смерти, и увидите единственного на острове Жемчужного Будду.
Бирманский остров Ко Сирэй и буддистский храм на вершине горы
Хотя Сирэй и является островом, плыть никуда не надо. Он соединен с Пхукетом мостом. Мы прокатимся по красивым портовым улочкам и вдоль мангровых зарослей к красивому храму Ват Сирэй, расположенному на самой высокой горе островка. Это уютное место с копией Золотого камня, как в Мьянме.
Прогулка по улочкам Старого города в Пхукет-тауне
В этом историческом районе вы заметите, что время будто остановилось. Здесь вы найдёте древние храмы, традиционные рынки и улицы, усеянные яркими магазинчиками. Познакомитесь с колоритной архитектурой, сочетающей элементы китайской, португальской и сиамской культур. Посетите китайский храм и отель, где снимался фильм «Пляж» с Ди Каприо. А пообедать можно будет в одном из местных атмосферных кафе или даже мишленовском заведении.
Смотровая башня Као Кад
Башня находится в глубине полуострова, на мысе Панва. Наверх к смотровой башне ведёт длинная лестница, вход на которую «охраняют» слоники. Людей здесь, как правило, мало, тишина и покой. С башни на все 360 градусов вам откроется шикарный вид на восточную часть Пхукета и соседние островки.
Кому подойдёт мототур
Активным людям любых возрастов, которые желают прокатиться с ветерком на комфортном мопеде и интересно провести время в приятной компании.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на мотобайках: вы — пассажир, который едет за гидом-водителем. У каждого участника свой мотобайк и свой сопровождающий.
- Экскурсию для вас проведу я и/или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.