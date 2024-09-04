Описание экскурсии
Смотровая площадка Ранг Хилл
В районе Пхукет-тауна, на вершине горы Ранг вы посетите одно из самых популярных и красивых мест на острове. Отсюда открываются потрясающие панорамы города и океана.
Гора обезьян
Здесь перед вами развернутся новые живописные пейзажи окрестностей, попутно вы услышите захватывающую историю горы и, конечно, встретите её многочисленных обитателей, в честь которых она получила своё название.
Храм бога Смерти (Wat Khao Rang)
Следующая остановка — особый храм, в который не приезжают туристические автобусы. Здесь вы наглядно поймёте, как буддисты представляют себе жизнь после смерти, и увидите единственного на острове Жемчужного Будду.
Бирманский остров Ко Сирэй и буддистский храм на вершине горы
Хотя Сирэй и является островом, плыть никуда не надо. Он соединен с Пхукетом мостом. Мы прокатимся по портовым улочкам и вдоль мангровых зарослей к красивому храму Ват Сирэй, расположенному на самой высокой горе островка. Это уютное место с копией Золотого камня, как в Мьянме.
Прогулка по улочкам Старого города в Пхукет-тауне
В этом историческом районе вы заметите, что время будто остановилось. Здесь вы найдёте древние храмы, традиционные рынки и улицы, усеянные яркими магазинчиками. Познакомитесь с колоритной архитектурой, сочетающей элементы китайской, португальской и сиамской культур. Посетите китайский храм и отель, где снимался фильм «Пляж» с Ди Каприо. А пообедать можно будет в одном из местных атмосферных кафе или даже мишленовском заведении.
Смотровая башня Као Кад
Башня находится в глубине полуострова, на мысе Панва. Наверх к смотровой башне ведёт длинная лестница, вход на которую «охраняют» слоники. Людей здесь, как правило, мало, тишина и покой. С башни на все 360 градусов вам откроется шикарный вид на восточную часть Пхукета и соседние островки.
Кому подойдёт мототур
Активным людям любых возрастов, которые желают прокатиться с ветерком на комфортном мопеде и интересно провести время в приятной компании.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на мотобайках: вы — пассажир, который едет за гидом-водителем. У каждого участника свой мотобайк и свой сопровождающий.
- Дополнительно оплачивается трансфер, если ваш отель находится в районах: Камала — 300 батов за чел., Сурин — 400 батов за чел., Лагуна/Бангтао — 500 батов за чел., Майкао — 800 батов за чел., Као Лак — 1500 батов за чел.
- Экскурсию для вас проведу я и/или другой гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$135
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Во-первых, Влад (гид), с которым интересно и комфортно.
Во-вторых, сама экскурсия. Много локаций, лучшие смотровые, пляжи, город, да блин, сама дорога просто офигенная!!
Всё это сильно лучше обычных экскурсий от туроператора и точно запомнится надолго😊😉
Некоторую информацию гиды давали,