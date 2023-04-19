Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город

Шесть колоритный локаций - в захватывающем путешествии на мотоцикле с опытным водителем-гидом

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Ответы на вопросы
Вы посетите смотровые площадки с прекрасными видами на Пхукет и соседние островки. Побываете на Горе обезьян. В храме Као Ранг познакомитесь с представлениями буддистов о жизни после смерти. Вдоль мангровых зарослей прокатитесь к уютному храму на островке с копией Золотого камня в Мьянме. А также осмотрите самобытную архитектуру Пхукет-тауна и отель из фильма «Пляж».
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка Ранг Хил

В районе Пхукет-тауна, на вершине горы Ранг вы посетите одно из самых популярных и красивых мест на острове. Отсюда открываются потрясающие панорамы города и океана.

Гора обезьян

Здесь перед вами развернуться новые живописные пейзажи окрестностей, а попутно вы услышите захватывающую историю горы и, конечно, встретите её многочисленных обитателей, в честь которых она получила своё название.

Храм бога Смерти (Wat Khao Rang)

Следующая остановка — особый храм, в который не приезжают туристические автобусы. Здесь вы наглядно поймёте, как буддисты представляют себе жизнь после смерти, и увидите единственного на острове Жемчужного Будду.

Бирманский остров Ко Сирэй и буддистский храм на вершине горы

Хотя Сирэй и является островом, плыть никуда не надо. Он соединен с Пхукетом мостом. Мы прокатимся по красивым портовым улочкам и вдоль мангровых зарослей к красивому храму Ват Сирэй, расположенному на самой высокой горе островка. Это уютное место с копией Золотого камня, как в Мьянме.

Прогулка по улочкам Старого города в Пхукет-тауне

В этом историческом районе вы заметите, что время будто остановилось. Здесь вы найдёте древние храмы, традиционные рынки и улицы, усеянные яркими магазинчиками. Познакомитесь с колоритной архитектурой, сочетающей элементы китайской, португальской и сиамской культур. Посетите китайский храм и отель, где снимался фильм «Пляж» с Ди Каприо. А пообедать можно будет в одном из местных атмосферных кафе или даже мишленовском заведении.

Смотровая башня Као Кад

Башня находится в глубине полуострова, на мысе Панва. Наверх к смотровой башне ведёт длинная лестница, вход на которую «охраняют» слоники. Людей здесь, как правило, мало, тишина и покой. С башни на все 360 градусов вам откроется шикарный вид на восточную часть Пхукета и соседние островки.

Кому подойдёт мототур

Активным людям любых возрастов, которые желают прокатиться с ветерком на комфортном мопеде и интересно провести время в приятной компании.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на мотобайках: вы — пассажир, который едет за гидом-водителем. У каждого участника свой мотобайк и свой сопровождающий.
  • Экскурсию для вас проведу я и/или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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