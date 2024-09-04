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Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город

Шесть колоритных локаций - в захватывающем путешествии на мотоцикле с опытным водителем-гидом
Вы посетите смотровые площадки с прекрасными видами на Пхукет и соседние островки. Побываете на Горе обезьян. В храме Као Ранг познакомитесь с представлениями буддистов о жизни после смерти. Вдоль мангровых зарослей прокатитесь к уютному храму на островке с копией Золотого камня в Мьянме. А также осмотрите самобытную архитектуру Пхукет-тауна и отель из фильма «Пляж».
5
13 отзывов
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город

Описание экскурсии

Смотровая площадка Ранг Хилл

В районе Пхукет-тауна, на вершине горы Ранг вы посетите одно из самых популярных и красивых мест на острове. Отсюда открываются потрясающие панорамы города и океана.

Гора обезьян

Здесь перед вами развернутся новые живописные пейзажи окрестностей, попутно вы услышите захватывающую историю горы и, конечно, встретите её многочисленных обитателей, в честь которых она получила своё название.

Храм бога Смерти (Wat Khao Rang)

Следующая остановка — особый храм, в который не приезжают туристические автобусы. Здесь вы наглядно поймёте, как буддисты представляют себе жизнь после смерти, и увидите единственного на острове Жемчужного Будду.

Бирманский остров Ко Сирэй и буддистский храм на вершине горы

Хотя Сирэй и является островом, плыть никуда не надо. Он соединен с Пхукетом мостом. Мы прокатимся по портовым улочкам и вдоль мангровых зарослей к красивому храму Ват Сирэй, расположенному на самой высокой горе островка. Это уютное место с копией Золотого камня, как в Мьянме.

Прогулка по улочкам Старого города в Пхукет-тауне

В этом историческом районе вы заметите, что время будто остановилось. Здесь вы найдёте древние храмы, традиционные рынки и улицы, усеянные яркими магазинчиками. Познакомитесь с колоритной архитектурой, сочетающей элементы китайской, португальской и сиамской культур. Посетите китайский храм и отель, где снимался фильм «Пляж» с Ди Каприо. А пообедать можно будет в одном из местных атмосферных кафе или даже мишленовском заведении.

Смотровая башня Као Кад

Башня находится в глубине полуострова, на мысе Панва. Наверх к смотровой башне ведёт длинная лестница, вход на которую «охраняют» слоники. Людей здесь, как правило, мало, тишина и покой. С башни на все 360 градусов вам откроется шикарный вид на восточную часть Пхукета и соседние островки.

Кому подойдёт мототур

Активным людям любых возрастов, которые желают прокатиться с ветерком на комфортном мопеде и интересно провести время в приятной компании.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на мотобайках: вы — пассажир, который едет за гидом-водителем. У каждого участника свой мотобайк и свой сопровождающий.
  • Дополнительно оплачивается трансфер, если ваш отель находится в районах: Камала — 300 батов за чел., Сурин — 400 батов за чел., Лагуна/Бангтао — 500 батов за чел., Майкао — 800 батов за чел., Као Лак — 1500 батов за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я и/или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$135
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 336 туристов
Алоха, дорогие путешественники! Меня зовут Алексей. В 2015 году я приехал в Тайланд на 2 недели, но слегка подзадержался и вот уже более 7 лет живу на чудесном Пхукете. Я
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влюблен в Таиланд! Для меня очень важно делиться своей любовью и показывать этот экзотический уголок планеты таким, каким вижу его я. Поэтому мы с командой молодых и активных ребят разработали маршруты, раскрывающие настоящий Пхукет. До встречи на райском острове!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
03.09. ездила на экскурсию на мотобайке. Эмоции переполняют до сих пор. Это совершенно другой Пхукет! Не такой,каким ты его видишь гуляя в районе отеля или же выезжая на острова. Абсолютно
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иная атмосфера,которая меня покорила. Я не первый раз выбираю экскурсию на данном виде транспорта по Пхукету,в прошлый раз была другая его сторона и для меня подобные экскурсии однозначно топ. Круче,чем на авто. Касательно организации самой экскурсии:все прошло замечательно. Езда безопасная,с максимально возможным комфортом. Гид обладает знаниями в области истории,культуры,верований,обычаев и особенностей данной страны. Было интересно слушать и узнавать новую для себя информацию. Очень увлекательно прошла экскурсия. Даже можно сказать пролетела так,что я и не заметила. В Тауне зашли попить кофе в атмосферную кофейню,где мало того,что очень хороший кофе и сервис,так и попадая внутрь,ощущение будто ты в оказываешься в кофейне,расположенной в Европе. По пути нас застал тропический дождь(для меня это был адский ливень) и мы заехали в кафе на обед,где готовят очень вкусный Том-ям. В общем,эмоций через край,они все положительные и данную экскурсию я однозначно рекомендую!

03.09. ездила на экскурсию на мотобайке. Эмоции переполняют до сих пор. Это совершенно другой Пхукет! Не
03.09. ездила на экскурсию на мотобайке. Эмоции переполняют до сих пор. Это совершенно другой Пхукет! Не
03.09. ездила на экскурсию на мотобайке. Эмоции переполняют до сих пор. Это совершенно другой Пхукет! Не
03.09. ездила на экскурсию на мотобайке. Эмоции переполняют до сих пор. Это совершенно другой Пхукет! Не
03.09. ездила на экскурсию на мотобайке. Эмоции переполняют до сих пор. Это совершенно другой Пхукет! Не
03.09. ездила на экскурсию на мотобайке. Эмоции переполняют до сих пор. Это совершенно другой Пхукет! Не
03.09. ездила на экскурсию на мотобайке. Эмоции переполняют до сих пор. Это совершенно другой Пхукет! Не
03.09. ездила на экскурсию на мотобайке. Эмоции переполняют до сих пор. Это совершенно другой Пхукет! Не+2
03.09. ездила на экскурсию на мотобайке. Эмоции переполняют до сих пор. Это совершенно другой Пхукет! Не
03.09. ездила на экскурсию на мотобайке. Эмоции переполняют до сих пор. Это совершенно другой Пхукет! Не
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А
Трипстер предупреждает, что мой отзыв увидят десятки тысяч путешественников, поэтому экскурсию надо бронировать заранее) Если хочется покататься, по маршруту без толп туристов, по местам, которые известны местным и куда сам
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не добрался бы,то это к Алексею. Однозначно огромный плюс, что можно рассказать о своих пожеланиях на что посмотреть и он постарается это воплотить, все так размеренно, сколько хочешь столько и залипай, да просто прокатиться по острову на байке в первый раз это уже экскурсия, а еще Алексей поможет в выборе крутых ракурсов фото, видео снимет, от обезьян спасет, поцелуй слона на себя возьмет,в общем 2 поездки оставили крутые воспоминания!

Трипстер предупреждает, что мой отзыв увидят десятки тысяч путешественников, поэтому экскурсию надо бронировать заранее) Если хочется
Трипстер предупреждает, что мой отзыв увидят десятки тысяч путешественников, поэтому экскурсию надо бронировать заранее) Если хочется
Трипстер предупреждает, что мой отзыв увидят десятки тысяч путешественников, поэтому экскурсию надо бронировать заранее) Если хочется
Трипстер предупреждает, что мой отзыв увидят десятки тысяч путешественников, поэтому экскурсию надо бронировать заранее) Если хочется
Трипстер предупреждает, что мой отзыв увидят десятки тысяч путешественников, поэтому экскурсию надо бронировать заранее) Если хочется
Трипстер предупреждает, что мой отзыв увидят десятки тысяч путешественников, поэтому экскурсию надо бронировать заранее) Если хочется
Трипстер предупреждает, что мой отзыв увидят десятки тысяч путешественников, поэтому экскурсию надо бронировать заранее) Если хочется
Трипстер предупреждает, что мой отзыв увидят десятки тысяч путешественников, поэтому экскурсию надо бронировать заранее) Если хочется
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Диана
Спасибо Алексей, за отличную, веселую экскурсию, очень комфортное и безопасное вождение. Получено море позитивных эмоций и впечатлений от поездки, увиденных локаций)! Перезагрузка прошла на «Ура», я в полном Восторге, Благодарю 🙏
Спасибо Алексей, за отличную, веселую экскурсию, очень комфортное и безопасное вождение. Получено море позитивных эмоций и
Спасибо Алексей, за отличную, веселую экскурсию, очень комфортное и безопасное вождение. Получено море позитивных эмоций и
Спасибо Алексей, за отличную, веселую экскурсию, очень комфортное и безопасное вождение. Получено море позитивных эмоций и
Спасибо Алексей, за отличную, веселую экскурсию, очень комфортное и безопасное вождение. Получено море позитивных эмоций и
Спасибо Алексей, за отличную, веселую экскурсию, очень комфортное и безопасное вождение. Получено море позитивных эмоций и
Спасибо Алексей, за отличную, веселую экскурсию, очень комфортное и безопасное вождение. Получено море позитивных эмоций и
Спасибо Алексей, за отличную, веселую экскурсию, очень комфортное и безопасное вождение. Получено море позитивных эмоций и
Спасибо Алексей, за отличную, веселую экскурсию, очень комфортное и безопасное вождение. Получено море позитивных эмоций и
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А
Выбрать экскурсии на байке было лучшим решением!
Во-первых, Влад (гид), с которым интересно и комфортно.
Во-вторых, сама экскурсия. Много локаций, лучшие смотровые, пляжи, город, да блин, сама дорога просто офигенная!!
Всё это сильно лучше обычных экскурсий от туроператора и точно запомнится надолго😊😉
Выбрать экскурсии на байке было лучшим решением!
Выбрать экскурсии на байке было лучшим решением!
Выбрать экскурсии на байке было лучшим решением!
Выбрать экскурсии на байке было лучшим решением!
Выбрать экскурсии на байке было лучшим решением!
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Я
Однозначно брать мототур на Пхукете стоит. Это особые эмоции и позволяет лучше прочувствовать место. Локации были красивые и нетуристические, что позволяет сделать красивые фотографии и насладиться моментом.
Некоторую информацию гиды давали,
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но хотелось бы побольше.
В старом городе были максимум 30 минут, хотя там есть что посмотреть и мы хотели хотя бы час там просто погулять, но давали довольно жёсткий тайминг, да мы вернулись раньше в отель,чем заявлено было изначально, но я бы лучше лишние 30 минут погуляла.
И ещё один момент по поводу безопасности. На обратной дороге мы ехали со скоростью 95 км/час и на красные светофоры, так как гид куда-то очень сильно спешил.

Однозначно брать мототур на Пхукете стоит. Это особые эмоции и позволяет лучше прочувствовать место. Локации были
Однозначно брать мототур на Пхукете стоит. Это особые эмоции и позволяет лучше прочувствовать место. Локации были
Однозначно брать мототур на Пхукете стоит. Это особые эмоции и позволяет лучше прочувствовать место. Локации были
Однозначно брать мототур на Пхукете стоит. Это особые эмоции и позволяет лучше прочувствовать место. Локации были
Однозначно брать мототур на Пхукете стоит. Это особые эмоции и позволяет лучше прочувствовать место. Локации были
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Екатерина
Отдыхаю на Пхукете третий раз) И, казалось бы, что нового можно увидеть!? Оказалось - есть много красивейших мест, в которые не возят толпы туристов) Путешествую одна и индивидуальный тур это лучшее решение! Спасибо Владу! Прогулка с ветерком и интересными беседами) спойлерить не буду) Рекомендую однозначно!
Отдыхаю на Пхукете третий раз) И, казалось бы, что нового можно увидеть!? Оказалось - есть много
Отдыхаю на Пхукете третий раз) И, казалось бы, что нового можно увидеть!? Оказалось - есть много
Отдыхаю на Пхукете третий раз) И, казалось бы, что нового можно увидеть!? Оказалось - есть много
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