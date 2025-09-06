читать дальше

их особенными.

Очень рада, что Олика предложила перенести начало трека на более раннее время — в самую жару мы уже отдыхали на уединённом пляже и купались в кристально чистом море, где прямо у берега плавали яркие тропические рыбки.

На пляже не было ни одного человека — тишина, покой, море и небо. Особенно ценно, если сравнивать с переполненными пляжами при отелях.

Кстати, в джунглях не было никаких насекомых — возможно, благодаря тому, что я заранее воспользовалась репеллентом. Это сделало прогулку ещё более комфортной.

От всей души рекомендую маршруты от Олики.

Это не массовые экскурсии, а бережно собранные прогулки по тайным уголкам, где можно по-настоящему почувствовать природу, тишину и гармонию. Спасибо за такой опыт