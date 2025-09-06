Мои заказы

Треккинг по нетуристическому Пхукету

Дойти через джунгли до священного дерева, медитативных камней и секретного пляжа
Наша прогулка станет настоящим приключением! Без адреналина, но с эндорфинами от созерцания природы. Вас ждёт несложный треккинг по зелёным тропам.

Вы увидите растения-хамелеоны, услышите пение птиц и, возможно, встретите дружелюбных обитателей джунглей — ярких бабочек и любопытных ящериц. Посетите плантации каучука, выйдете к морю и познаете сабай.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

  • Встреча, знакомство, быстрый инструктаж — и начало приключения! Первая часть пути — несложный подъём наверх. Время перемещения между локациями — по 15–20 минут.
  • Треккинг до каучуковых плантаций, где мы поближе познакомимся с процессом добычи каучука.
  • Подъём на первую смотровую — остановимся там для красивых фото.
  • Посещение священного дерева, знакомство с флорой и фауной Таиланда. Вы поймёте, что джунгли Пхукета не такие страшные, как нам показывают в приключенческих фильмах.
  • Треккинг до медитативных камней. Поговорим о правилах тайского сабая (расслабления + радости жизни).
  • Спуск к живописному мысу и прогулка по тропе вдоль моря.
  • Купание, снорклинг на секретном пляже (по желанию).

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида.
  • Для треккинга желательна хотя бы минимальная физическая подготовка. Программа подойдёт детям от 10 лет, но важно учитывать особенности каждого ребёнка.
  • Возьмите с собой 1,5 литра воды на чел.
  • Треккинг займёт от 2,5 до 3,5 часов, в зависимости от вашего темпа.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле озера Найхарн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олика
Олика — ваш гид на Пхукете
Провела экскурсии для 24 туристов
Привет, я Олика, и у меня шило в одном месте. Впервые до Пхукета я доехала по земле автостопом из России, проехав Монголию, Китай, Вьетнам и Лаос. Я слишком люблю путешествовать
читать дальше

и хочу, чтобы таких, как я, было больше. Я живу на Пхукете, хотя, по правде говоря, не хотела его даже посещать — но жизнь жестока))) У меня непереносимость толп людей и туристических локаций, поэтому я постоянно ищу места, о которых не напишут ни в каких путеводителях. И покажу их вам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
6 сен 2025
Замечательный тур и экскурсовод. Красивые виды, невероятна природа, познавательные факты о Пхукете. Все было замечательно. И даже хлынувший дождь не испортил ни впечатления, ни настроя. Отдельное спасибо экскурсоводу Ольге за внимание, за терпение на всех наших остановках. Личный совет:НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ПУНКТЫ о необходимости воды, удобной обуви и дождевиков)
Марина
Марина
6 апр 2025
Спасибо Ольге за потрясающий треккинг.
Тур составлен очень активно и интересно, но в своём режиме и темпе.
Ольге удалось создать прекрасную атмосферу, показать нам великолепные виды и замечательный пляж.
Узнали много интересных фактов о Тайланде и получили море эмоций и незабываемые впечатления.
Программа рекомендована к повторению)

Особенно интересно детям, но лучше от 10 лет.
Наталья
Наталья
5 апр 2025
Это было настоящее удовольствие.
Прогулка через джунгли, лианы, каучуковые плантации — и виды, от которых захватывает дух. Места по-настоящему уникальные, о них не пишут в туристических путеводителях, и именно это делает
их особенными.
Очень рада, что Олика предложила перенести начало трека на более раннее время — в самую жару мы уже отдыхали на уединённом пляже и купались в кристально чистом море, где прямо у берега плавали яркие тропические рыбки.
На пляже не было ни одного человека — тишина, покой, море и небо. Особенно ценно, если сравнивать с переполненными пляжами при отелях.
Кстати, в джунглях не было никаких насекомых — возможно, благодаря тому, что я заранее воспользовалась репеллентом. Это сделало прогулку ещё более комфортной.
От всей души рекомендую маршруты от Олики.
Это не массовые экскурсии, а бережно собранные прогулки по тайным уголкам, где можно по-настоящему почувствовать природу, тишину и гармонию. Спасибо за такой опыт

Е
Екатерина
12 мар 2025
Нам с друзьями треккинг понравился. Виды потрясающие, нагрузка большая. К сожалению, жара все отягощает. Мы вышли в 9:30 и конец маршрута мы провели под палящем солнцем. Как итог - весь вечер приходили в себя. Не будьте как мы, идите в треккинг намного раньше и берите с собой много воды!
А
Аркадий
2 фев 2025
Потрясающее приключение в сердце Пхукета! Вместо привычного пляжного отдыха я отправился в трекинг по джунглям – и это было просто незабываемо! Лесные тропы, наполненные экзотическими звуками, сменялись ухоженными плантациями, где
мы увидели, как добывают каучук, а затем – небольшие хижины, где живут местные, прикоснулись к священным деревьям невероятного ращмера и прогулялись по безлюдному побережью. Маршрут оказался динамичным и удивлял на каждом шагу, но при этом был вполне комфортным. Особая благодарность гиду Олике – её рассказы о Тайланде завораживали. Это был день, полный открытий и восторга!
Хочу поехать с гидом на материк по нетуристическим жемчужинам Таиланда

