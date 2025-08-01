Мы с вами поближе познакомимся с флорой и фауной Таиланда и вы узнаете, что джунгли Пхукета не такие страшные, как показывают нам в приключенческих фильмах.
С радостью поделюсь с вами знаниями об этой стране и правилах тайского сабая (расслабления и радости жизни).
Описание экскурсииЭто нестандартная экскурсия, а настоящее приключение-перезагрузка. Это не экстремальный поход, а лёгкая прогулка по живописным тропам, окружённым пышной зеленью. Вы увидите экзотические растения, услышите пение птиц и, возможно, встретите дружелюбных обитателей джунглей, таких как бабочки, любопытные ящерицы и растения-хамелеоны. Важная информация:
- Для треккинга желательна хотя бы минимальная физическая подготовка. Программа подойдёт детям от 10 лет, но важно учитывать особенности каждого ребёнка.
- Треккинг займёт от 2,5 до 3,5 часов, в зависимости от вашего темпа.
По договоренности, при дожде треккинг не проводится.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каучуковые плантации + тропа сквозь джунгли
- Горная смотровая с видом на море, место для красивых фотографий без толп туристов
- Тропа сквозь джунгли
- Места для созерцания/медитации
- Священное дерево
- Нетипичные для Пхукета пейзажи, напоминающие фьорды
- Живописная прибрежная тропа
- Секретный пляж для снорклинга
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Вода
- Перекус
- Маски для снорклинга
Где начинаем и завершаем?
Начало: У центра оздоровления Chivitr
Завершение: Пляж Найхарн
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, при дожде треккинг не проводится.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Для треккинга желательна хотя бы минимальная физическая подготовка. Программа подойдёт детям от 10 лет, но важно учитывать особенности каждого ребёнка
- Треккинг займёт от 2,5 до 3,5 часов, в зависимости от вашего темпа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
1 авг 2025
