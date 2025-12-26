Однодневное морское путешествие по тропическим островам — белоснежные пляжи, кристально чистая вода и подводный мир. Уединённые бухты и спокойная атмосфера идеально подходят для релакса и фотографий.
Описание водной прогулкиРайский отдых на островах Этот тур — идеальный способ уйти от городской суеты и насладиться спокойствием природы. Белоснежные пляжи, тёплая вода и яркий подводный мир создают ощущение полного погружения в тропический рай. Морская прогулка и купание Вы проведёте день на лодке, посещая три острова. В программе — купание, релакс на уединённых пляжах, прогулки по островам и возможность познакомиться с местной флорой и фауной. В зависимости от выбранного варианта экскурсии конкретные острова могут меняться.
Вторник, Четверг, Суббота
- Остров Рача
- Остров Корал
- Остров Майтон
- Остров Нака Ной
- Остров Нака Яй
- Остров Ранг Яй
- Трансфер из отеля и обратно
- Прохладительные напитки и фрукты на борту катера
- Оборудование для снорклинга (маски и трубки, спас. жилеты)
- Обед
- Страховка
- Личные расходы
Ваш отель
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
