Погрузитесь в насыщенный день, объединяющий красоту природы, духовные места и уникальные встречи с животными.
Купание в водопаде, слоновий СПА, прогулка по мангровым лесам и панорамные виды с Самет Нангше подарят яркие впечатления.
Описание экскурсииОсвежающее начало и встреча со слонами Утро начинается с купания в живописном водопаде, после чего гостей ждёт слоновий СПА - грязевые процедуры, купание со слонами, душ и шоу слонёнка, дарящие незабываемые эмоции. Духовные и природные достопримечательности Посещение храма Черного Монаха - места силы и умиротворения. В рамках прогулки на длиннохвостой лодке среди мангровых лесов - вас ждет посещение деревни морских цыган и загадочной пещеры обезьян с сталактитами, летучими мышами и священными статуями. Впечатляющие виды и уникальные локации Смотровая площадка Самет Нангше поражает видами, напоминающими бухту Халонг или сцены из фильма «Аватар». Завершите день фотосессией на пляже с самолётами - одном из самых необычных мест на побережье. Важная информация:
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке.
- Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных.
- Что взять с собой: завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00), купальные принадлежности, полотенце, вода, прохладительные напитки, защита от солнца: крем с SPF 50+, очки, головной убор, рубашка х/б с длинным рукавом или парео, комплект сменной одежды и предметы личной гигиены, закрытая одежда для посещения храма (должны быть закрыты плечи и колени), удобная обувь: шлёпки, сандалии, кроксы, телефон, камера, по требованию — непромокаемые чехлы, деньги на личные расходы (корм для животных, сувениры) и чаевые.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Слоновье СПА
- Статуя Черного монаха
- Деревня морских цыган
- Храм Суван Куха, пещеры со сталактитами и летучими мышами
- Смотровая площадка «Самет Нангше»
- Пляж с самолетами
Что включено
- Групповой трансфер
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Входные билеты в Национальный парк
- Купание со слоном
- Катание на слонах
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Входной билет в храм Суван Куха
- Групповой трансфер из отелей района Као Лак - 2 200 за машину
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као Лак - 5 000 за машину
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Входит в следующие категории Пхукета
