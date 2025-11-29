Утренний Пхукет: рассвет на Самет-Нангше и самолёты над Май Као
Путешествие на горы Аватара и к душе Таиланда
Мы подарим вам утро, которое останется с вами навсегда.
Это не просто экскурсия — это палитра из красок, эмоций и мистических пейзажей, где природа просыпается в объятиях древних легенд.
Пока остров спит, мы отправимся на встречу с его красотой — на смотровую Самет-Нангше, в храм Чёрного Монаха и на пляж с самолётами Май Као.
Описание экскурсии
Самет-Нангше: рассвет в облаках
Мы поднимемся к одной из самых живописных смотровых площадок в мире, которую называют горы Аватара. Встретим первые лучи солнца, которые зажигают золотом бескрайние просторы бухты Пханг Нга. Это зрелище, ради которого встать пораньше!
Храм Чёрного Монаха: прикосновение к тайне
Вы погрузитесь в атмосферу древнего храма, в котором каждая статуя и каждый камень дышат загадками. Место силы и умиротворения, где время замирает.
Пещерный храм Ват Суван Куха: в гости к мудрым обезьянкам
Мы спустимся в священную пещеру, где под сводами из сталактитов живут дружелюбные обезьянки. Храм Великого Будды подарит вам чувство спокойствия, а забавные жители — массу позитивных эмоций.
Национальный парк: царство прохлады и рыб-гигантов
Вы окунётесь в кристально чистые воды прохладного водопада, смывая усталость. А покормить огромных, переливающихся на солнце карпов, — это отдельная магия и восторг для детей и взрослых!
Пляж Май Као: самолёты так близко!
Завершим приключение на знаменитом пляже, где можно сделать культовый кадр — взлетающий самолёт на фоне бескрайнего океана. Прощание с этим днём будет таким же впечатляющим, как и его начало.
Примерный тайминг
4:00–4:30 — выезд из отеля (в зависимости от локации) 6:00–7:00 — встреча рассвета 7:30–8:30 — Храм Чёрного монаха 9:00–10:00 — храм-пещера с обезьянами 10:15–11:30 — Национальный парк 12:00–13:00 — пляж с самолётами 14:00 — возвращение в отель
Тайминг ориентировочный и может корректироваться под ваши запросы.
Организационные детали
В стоимость входят трансфер на автомобиле Toyota и все входные билеты
Питание оплачивается дополнительно, средний чек — от 50 до 100 батов ($1,5–3) за чел.
С вами будет сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — Организатор на Пхукете
Мы с 2015 года живём на Пхукете и проводим авторские индивидуальные экскурсии. Знаем самые интересные и впечатляющие места на острове. У нас официальное туристическое агентство в России. Мы дарим радость и не забываемые впечатления нашим туристам.