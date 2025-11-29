Мы подарим вам утро, которое останется с вами навсегда. Это не просто экскурсия — это палитра из красок, эмоций и мистических пейзажей, где природа просыпается в объятиях древних легенд. Пока остров спит, мы отправимся на встречу с его красотой — на смотровую Самет-Нангше, в храм Чёрного Монаха и на пляж с самолётами Май Као.

Описание экскурсии

Самет-Нангше: рассвет в облаках

Мы поднимемся к одной из самых живописных смотровых площадок в мире, которую называют горы Аватара. Встретим первые лучи солнца, которые зажигают золотом бескрайние просторы бухты Пханг Нга. Это зрелище, ради которого встать пораньше!

Храм Чёрного Монаха: прикосновение к тайне

Вы погрузитесь в атмосферу древнего храма, в котором каждая статуя и каждый камень дышат загадками. Место силы и умиротворения, где время замирает.

Пещерный храм Ват Суван Куха: в гости к мудрым обезьянкам

Мы спустимся в священную пещеру, где под сводами из сталактитов живут дружелюбные обезьянки. Храм Великого Будды подарит вам чувство спокойствия, а забавные жители — массу позитивных эмоций.

Национальный парк: царство прохлады и рыб-гигантов

Вы окунётесь в кристально чистые воды прохладного водопада, смывая усталость. А покормить огромных, переливающихся на солнце карпов, — это отдельная магия и восторг для детей и взрослых!

Пляж Май Као: самолёты так близко!

Завершим приключение на знаменитом пляже, где можно сделать культовый кадр — взлетающий самолёт на фоне бескрайнего океана. Прощание с этим днём будет таким же впечатляющим, как и его начало.

Примерный тайминг

4:00–4:30 — выезд из отеля (в зависимости от локации)

6:00–7:00 — встреча рассвета

7:30–8:30 — Храм Чёрного монаха

9:00–10:00 — храм-пещера с обезьянами

10:15–11:30 — Национальный парк

12:00–13:00 — пляж с самолётами

14:00 — возвращение в отель

Тайминг ориентировочный и может корректироваться под ваши запросы.

Организационные детали