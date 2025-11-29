Мои заказы

Утренний Пхукет: рассвет на Самет-Нангше и самолёты над Май Као

Путешествие на горы Аватара и к душе Таиланда
Мы подарим вам утро, которое останется с вами навсегда.

Это не просто экскурсия — это палитра из красок, эмоций и мистических пейзажей, где природа просыпается в объятиях древних легенд.

Пока остров спит, мы отправимся на встречу с его красотой — на смотровую Самет-Нангше, в храм Чёрного Монаха и на пляж с самолётами Май Као.
Описание экскурсии

Самет-Нангше: рассвет в облаках

Мы поднимемся к одной из самых живописных смотровых площадок в мире, которую называют горы Аватара. Встретим первые лучи солнца, которые зажигают золотом бескрайние просторы бухты Пханг Нга. Это зрелище, ради которого встать пораньше!

Храм Чёрного Монаха: прикосновение к тайне

Вы погрузитесь в атмосферу древнего храма, в котором каждая статуя и каждый камень дышат загадками. Место силы и умиротворения, где время замирает.

Пещерный храм Ват Суван Куха: в гости к мудрым обезьянкам

Мы спустимся в священную пещеру, где под сводами из сталактитов живут дружелюбные обезьянки. Храм Великого Будды подарит вам чувство спокойствия, а забавные жители — массу позитивных эмоций.

Национальный парк: царство прохлады и рыб-гигантов

Вы окунётесь в кристально чистые воды прохладного водопада, смывая усталость. А покормить огромных, переливающихся на солнце карпов, — это отдельная магия и восторг для детей и взрослых!

Пляж Май Као: самолёты так близко!

Завершим приключение на знаменитом пляже, где можно сделать культовый кадр — взлетающий самолёт на фоне бескрайнего океана. Прощание с этим днём будет таким же впечатляющим, как и его начало.

Примерный тайминг

4:00–4:30 — выезд из отеля (в зависимости от локации)
6:00–7:00 — встреча рассвета
7:30–8:30 — Храм Чёрного монаха
9:00–10:00 — храм-пещера с обезьянами
10:15–11:30 — Национальный парк
12:00–13:00 — пляж с самолётами
14:00 — возвращение в отель

Тайминг ориентировочный и может корректироваться под ваши запросы.

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер на автомобиле Toyota и все входные билеты
  • Питание оплачивается дополнительно, средний чек — от 50 до 100 батов ($1,5–3) за чел.
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — Организатор на Пхукете
Мы с 2015 года живём на Пхукете и проводим авторские индивидуальные экскурсии. Знаем самые интересные и впечатляющие места на острове. У нас официальное туристическое агентство в России. Мы дарим радость и не забываемые впечатления нашим туристам.

