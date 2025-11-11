Мои заказы

Ужин в небе на Пхукете

Ужин в небе на Пхукете — это захватывающий ужин или коктейли в небесах на подвесной платформе. Эта гастрономическая экскурсия, несомненно, оставит незабываемые воспоминания на всю жизнь!
Время начала: 16:00, 17:30, 19:30, 21:00

Описание экскурсии

Ресторан Dinner in the Sky Ужин в небе на Пхукете — это захватывающий обед, ужин или коктейли в небесах на подвесной платформе. Эта гастрономическая экскурсия, несомненно, оставит незабываемые воспоминания на всю жизнь! Действительно высокая кухня Девиз ресторана «Dinner in the Sky» — безопасность и эксклюзивность. На высоте 50 метров вы испытаете новые ощущения и настоящий адреналин, ведь этот ресторан сравним с захватывающим аттракционом. Посетители приходят не только ради блюд, но и за яркими впечатлениями ещё одного незабываемого приключения в свою коллекцию. Обед, ужин или коктейли: день, залитый ярким солнцем, вечерний закат или ночной город — выбирайте лучший вариант для себя, а мы позаботимся о вашем комфорте. Меню Ужин — салат, горячее блюдо и десерт. Меню «Коктейли в небе» состоит из 3 фирменных коктейлей и закусок канапе. Для гостей предоставляется несколько вариантов меню, включая вегетарианское. Укажите предпочтения в запросе и позвольте шеф-повару удивить вас! Важная информация:
Обед в небе — 13:30–14:30Коктейли в небе — 15:00–15:30Коктейли в небе — 16:00–16:30Ужин на закате — 17:30–18:30Ужин под звёздами — 19:00–20:00Коктейли под звёздами — 20:30–21:30

Ответы на вопросы

Что включено
  • Приветственный напиток
  • Выбранная программа: обед / ужин / лёгкие закуски
Что не входит в цену
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Улица Патак, 489, Мыанг Пху Кет
Когда и сколько длится?
Когда: Обед в небе — 13:30–14:30Коктейли в небе — 15:00–15:30Коктейли в небе — 16:00–16:30Ужин на закате — 17:30–18:30Ужин под звёздами — 19:00–20:00Коктейли под звёздами — 20:30–21:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять удобную одежду и надеть обувь, которая не соскальзывает с ноги
  • Эта экскурсия не рекомендуется тем, кто боится высоты
  • Приезжайте за 30 минут до времени подъёма. Платформу поднимают в строго определенное время, опоздавших не ждут
  • На платформу разрешено взять смартфон, фотоаппарат, видеокамеру. Все остальные вещи сдаются в камеру хранения
  • В целях безопасности запрещено участвовать беременным женщинам, детям младше 13 лет, дети 13-17 лет должны быть в сопровождении взрослых, людям ниже 145 см, людям более 150 килограмм
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

