Город-призрак, архитектура красочного запустения, кирпичи истории, мекка горнодобывающей промышленности, город железных мостов? В современном мире всё ускоряется: одни города растут с космической скоростью, другие приходят в запустение и обрастают мифами
Описание экскурсииМы отправляемся с вами в когда-то крупнейший торговый центр Андаманского побережья – сейчас всеми забытый маленький тихий городок в провинции Пханг-Нга. Улочки, застроенные шопхаусами, напоминающие Старый город Пхукета. Кроме того, здесь так же ежегодно проходит Вегетарианский фестиваль, который, по словам старожилов, зародился именно в этом месте, а не на Пхукете. Мы посетим:
- Храм на возвышенности в провинции Пханг Нга. Возле огромных позолоченных дверей взору откроется лежащая внизу долина гор, укутанная ватой из облаков.
- Уникальные храмовые строения, в которых некогда жила большая коммуна, а сегодня лишь смотрители-монахи берегут покой опустевшего места.
- Старый железный мост — символ процветавшей в прошлом горнодобывающей промышленности, пройдемся по нему и будет слушать гида об истории этого места.
- Деревню, в которой живут потомки добытчиков олова. Здесь вы почувствуете ароматы креативных кофеен, которые просачиваются сквозь трещины стен — настолько утонченные, что кажется, будто находишься в ароматической сокровищнице.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектура красочного запустения
- Галерейные застройки, как в Италии
- Уникальный стрит-арт, не повторяющийся в Таиланде более нигде
- Двери и окна в полуразрушенных домах для очень миниатюрных людей
- Дорогой китайский фарфор в тяжёлых деревянных буфетах прямо у входов в дома
- Пейзажи, неожиданно напоминающие - что?. Север Таиланда? Или Лаос?
- Разрушенную крепость и открытый, но, не действующий крематорий
- Заброшенную чеди в настоящих диких джунглях
Что включено
- Аренда персонального авто на весь период путешествия
- Русскоговорящий гид, постоянно проживающий и работающий в Таиланде 12 лет, эксперт по Юго-восточной Азии
- Питьевая вода в машине
- Входные билеты в национальные парки, храмы (при желании их посещения)
Что не входит в цену
- Питание
- Аттракционы в парке развлечений (по пути следования на нашем маршруте)
- Личные расходы
- Обязательная медицинская страховка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Содержательность всех активностей не требует от гостей особенной физической подготовки и подготовлена автором тура с вниманием к деталям и заботой о гостях
- Возрастной максимальный рекорд наших гостей: 75 лет, а минимальный: 1 год. Очень часто программы тура выбирают семьи с детьми, чему мы несказанно рады. И предложим локации, которые будут интересны и детям, и подросткам
- Будем перемещаться на персональном автомобиле
- Обратите внимание на наличие обязательной медицинской страховки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
