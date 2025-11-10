Мои заказы

В город-призрак провинции Пханг Нга. Кирпичи истории

В город-призрак провинции Пханг Нга
Город-призрак, архитектура красочного запустения, кирпичи истории, мекка горнодобывающей промышленности, город железных мостов? В современном мире всё ускоряется: одни города растут с космической скоростью, другие приходят в запустение и обрастают мифами
и легендами.

Стоят заброшенными — без жителей, вне времени и суеты — и привлекают только самых отчаянных туристов. Подобное можно сказать и о городе, в котором мы побываем. Вернее, о старой его части. Почти без жителей, точно вне времени и, конечно, без суеты. Очевидно одно, — мы отправляемся в один из старейших городов Таиланда!

Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Мы отправляемся с вами в когда-то крупнейший торговый центр Андаманского побережья – сейчас всеми забытый маленький тихий городок в провинции Пханг-Нга. Улочки, застроенные шопхаусами, напоминающие Старый город Пхукета. Кроме того, здесь так же ежегодно проходит Вегетарианский фестиваль, который, по словам старожилов, зародился именно в этом месте, а не на Пхукете. Мы посетим:
  • Храм на возвышенности в провинции Пханг Нга. Возле огромных позолоченных дверей взору откроется лежащая внизу долина гор, укутанная ватой из облаков.
  • Уникальные храмовые строения, в которых некогда жила большая коммуна, а сегодня лишь смотрители-монахи берегут покой опустевшего места.
  • Старый железный мост — символ процветавшей в прошлом горнодобывающей промышленности, пройдемся по нему и будет слушать гида об истории этого места.
  • Деревню, в которой живут потомки добытчиков олова. Здесь вы почувствуете ароматы креативных кофеен, которые просачиваются сквозь трещины стен — настолько утонченные, что кажется, будто находишься в ароматической сокровищнице. Важная информация: Содержательность всех активностей не требует от гостей особенной физической подготовки и подготовлена автором тура с вниманием к деталям и заботой о гостях. Возрастной максимальный рекорд наших гостей: 75 лет, а минимальный: 1 год. Очень часто программы тура выбирают семьи с детьми, чему мы несказанно рады. И предложим локации, которые будут интересны и детям, и подросткам. Будем перемещаться на персональном автомобиле. Обратите внимание на наличие обязательной медицинской страховки.

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Архитектура красочного запустения
  • Галерейные застройки, как в Италии
  • Уникальный стрит-арт, не повторяющийся в Таиланде более нигде
  • Двери и окна в полуразрушенных домах для очень миниатюрных людей
  • Дорогой китайский фарфор в тяжёлых деревянных буфетах прямо у входов в дома
  • Пейзажи, неожиданно напоминающие - что?. Север Таиланда? Или Лаос?
  • Разрушенную крепость и открытый, но, не действующий крематорий
  • Заброшенную чеди в настоящих диких джунглях
Что включено
  • Аренда персонального авто на весь период путешествия
  • Русскоговорящий гид, постоянно проживающий и работающий в Таиланде 12 лет, эксперт по Юго-восточной Азии
  • Питьевая вода в машине
  • Входные билеты в национальные парки, храмы (при желании их посещения)
Что не входит в цену
  • Питание
  • Аттракционы в парке развлечений (по пути следования на нашем маршруте)
  • Личные расходы
  • Обязательная медицинская страховка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Содержательность всех активностей не требует от гостей особенной физической подготовки и подготовлена автором тура с вниманием к деталям и заботой о гостях
  • Возрастной максимальный рекорд наших гостей: 75 лет, а минимальный: 1 год. Очень часто программы тура выбирают семьи с детьми, чему мы несказанно рады. И предложим локации, которые будут интересны и детям, и подросткам
  • Будем перемещаться на персональном автомобиле
  • Обратите внимание на наличие обязательной медицинской страховки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пхукета

