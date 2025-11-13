Приглашаем в активное путешествие по Пхукету! Вы посетите восемь необычных локаций — как туристических, так и секретных. Побываете в храмах, джунглях и заброшенных парках.
В поисках сундука сокровищ разгадаете загадки и головоломки, узнаете удивительные истории и факты об острове.
В поисках сундука сокровищ разгадаете загадки и головоломки, узнаете удивительные истории и факты об острове.
Описание экскурсии
Путешествие по нетуристическим локациям — от заброшенных парков скульптур до таинственных джунглей и древних храмов.
Погружение в живую историю острова и культуру Таиланда через рассказы о реальном герое — Драгон Мэне.
Поиск древних артефактов и рукописей, разгадывание загадок и участие в захватывающей игре.
Командная игра с куратором, который помогает, делает фото и видео и поддерживает атмосферу настоящего приключения.
В финале — сундук с сокровищами, который станет вашей заслуженной наградой.
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям с 5 лет и не требует специальной подготовки
- Это оффлайн приключение. Вас будет сопровождать куратор из нашей команды, чтобы давать подсказки и делать фото/видео (отправим после прогулки)
- Для участия вам понадобятся телефоны с мобильным интернетом и транспорт — автомобиль или скутер
- Если у вас нет транспорта, мы можем его предоставить за доплату — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Меня зовут Денис, я живу на Самуи с 2022 года. Открыл здесь официальную компанию. Безумно люблю Таиланд и не устаю его исследовать. Все мои квесты — авторские. В каждую программу я вложил душу и очень рад, что получаю на них исключительно положительные отзывы.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Индивидуальная
Нетуристический Пхукет на байках
С опытным водителем побывать в секретных местах, подняться на смотровые и посетить Пхукет-таун
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
$129 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать на Пхукет
Увидеть основные локации острова, полюбоваться улочками Пхукет-Тауна и видами со смотровых площадок
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
19 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
$40 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейные приключения на Пхукете
Полетать на зиплайне, покорить джунгли на квадроцикле, погонять на карте
Начало: У вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
$198
$220 за всё до 4 чел.