Юг Пхукета — это аутентичный сплав из золотистых пляжей, панорамных точек, древних храмов и колоритных улочек. Для мото-путешествия мы отобрали для вас локации, которые за 1 день освоиться на острове.
Это будет эмоциональное и веселое приключение: вы проберетесь к заброшенному отелю, пообщаетесь с монахами, покормите слонов и сделаете сотни ярких снимков.
Это будет эмоциональное и веселое приключение: вы проберетесь к заброшенному отелю, пообщаетесь с монахами, покормите слонов и сделаете сотни ярких снимков.
Описание экскурсии
Три пляжа Пхукета
Мы заедем на топовые пляжи острова: Карон, Ката и Най Харн. Каждый из них по-своему удивит вас: Карон — золотистым песком и 3-километровой береговой линией, Ката — живописной бухтой в виде полумесяца, а Най Харн — окружающими его пальмовыми рощами.
Лучшие смотровые на юге острова
Южный Пхукет очень холмистый, поэтому смотровых точек с панорамными видами здесь целая россыпь. Мы выбрали самые необычные:
- Заброшенный отель с видом на пляжи Карон и Ката. Об этом таинственном месте знает мало туристов: вы доберемся сюда через мангровые леса, а по пути оцените роскошные виды.
- Карон Вью Поинт — визитная карточка Пхукета, откуда вы полюбуетесь пляжами Карон, Ката и Ката Ной.
- Ветряк Виндмилл — лучшее место для встречи закатов на Пхукете! Посмотрим на пляжи Най Харн, Януи и соседние острова, а в ветреную погоду увидим летающих парапланеристов.
- Мыс Протеп с маяком — самая южная точка острова с фотогеничными видами на лазурное Андаманское море. Мы спешимся с мотобайков, совершим небольшую прогулку по скалам и посетим действующий буддийский храм.
- Храм Биг Будды с головокружительным обзором на 360 градусов. Вы сможете увидеть монахов, поющих мантры, проверить карму и погулять по территории, где часто снуют дикие обезьянки.
- Ват Чалонг — крупнейший и один из самых почитаемых храмов на Пхукете, где покоится частица праха Будды. А ещё здесь вы сможете полюбоваться прекрасным озером!
Почувствовать себя местными
Мы отвезём вас в аутентичные кафешки с хорошей тайской кухней, расскажем о верованиях, быте и обычаях тайцев. Поговорим о буддийских церемониях и, если повезет, даже пообщаемся с монахами в одном из храмов. А еще сориентируем вас на острове, чтобы вы могли без суеты влиться в размеренную жизнь Пхукета.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на мотобайках: путешественники — пассажиры, которые едут с гидом-водителем. Отдельно мотобайки для путешественников не предоставляются.
- Каждому участнику выдаются шлем и дождевик
- Дополнительные расходы (по желанию): обед, корм для слонов и обезьян
- Экскурсию по запросу можно продлить или сократить, а также провести и на автомобиле
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 194 туристов
Привет. Меня зовут Тимур, я опытный гид по острову Пхукет. В моей команде работают лучшие гиды, которые покажут вам Пхукет во всей красе и расскажут увлекательные истории о каждой достопримечательности. Мы живем на острове уже больше 5 лет, за это время успели разведать секретные места, которые с радостью покажем и вам.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Якову за экскурсию! Мы ездили с ним на автомобиле, на байках не решились ездить в жару и правильно сделали. В каком-то отзыве было написано, что не понравился старый
+2
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Были на экскурсии с дочкой 15 лет 2 апреля,т. к запланированную на 1 число организатор накануне вечером попросил перенести из-за аварии нашего гида. Уже осадок. На 2.04 были др планы,т.
+2
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Случайным образом нашла данную экскурсию,заинтересовала сразу. Пхукет из окна автомобиля и на мотобайке-абсолютно разные вещи. И на мотобайке он мне понравился гораздо больше! Я посмотрела на него другими глазами. Очень красиво и живописно. Экскурсию проводил Тимур. Позитивно,комфортно и безопасно. Рекомендую однозначно. Замечательный гид и сама экскурсия.
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А
Экскурсия на байках как будто помогает увидеть жизнь острова изнутри, очень крутое погружение!) ребята уверенные, комфортные и заботливые водители, показывают места просто невероятной красоты, невозможно не влюбиться!
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Н
Экскурсия невероятная! У нас были гиды Влад и Василий, и они супер! Мы прекрасно провели день с ребятами! Безумно легкие в общении, интересно подают информацию, и очень быстро перестраивают маршрут, если есть такой запрос) Как приеду на Пхукет еще раз, точно обращусь снова к ним!))
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О
Экскурсия прошла отлично. Покатали на байках по острову, показали интересные красивые места, дали время пофоткаться, и покупаться на пляже. Куча положительных эмоций, однозначно рекомендую.
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