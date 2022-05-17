Мы заедем на топовые пляжи острова: Карон, Ката и Най Харн. Каждый из них по-своему удивит вас: Карон — золотистым песком и 3-километровой береговой линией, Ката — живописной бухтой в виде полумесяца, а Най Харн — окружающими его пальмовыми рощами.
Южный Пхукет очень холмистый, поэтому смотровых точек с панорамными видами здесь целая россыпь. Мы выбрали самые необычные:
Мы отвезём вас в аутентичные кафешки с хорошей тайской кухней, расскажем о верованиях, быте и обычаях тайцев. Поговорим о буддийских церемониях и, если повезет, даже пообщаемся с монахами в одном из храмов. А еще сориентируем вас на острове, чтобы вы могли без суеты влиться в размеренную жизнь Пхукета.