Топ-10 южного Пхукета на мотобайках

За 1 день объехать лучшие пляжи, смотровые площадки и храмы острова и погрузиться в жизнь тайцев

Юг Пхукета — это аутентичный сплав из золотистых пляжей, панорамных точек, древних храмов и колоритных улочек.

Для мото-путешествия мы отобрали для вас локации, которые за 1 день освоиться на острове.

Это будет эмоциональное и веселое приключение: вы проберетесь к заброшенному отелю, пообщаетесь с монахами, покормите слонов и сделаете сотни ярких снимков.
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Три пляжа Пхукета

Мы заедем на топовые пляжи острова: Карон, Ката и Най Харн. Каждый из них по-своему удивит вас: Карон — золотистым песком и 3-километровой береговой линией, Ката — живописной бухтой в виде полумесяца, а Най Харн — окружающими его пальмовыми рощами.

Лучшие смотровые на юге острова

Южный Пхукет очень холмистый, поэтому смотровых точек с панорамными видами здесь целая россыпь. Мы выбрали самые необычные:

  • Заброшенный отель с видом на пляжи Карон и Ката. Об этом таинственном месте знает мало туристов: вы доберемся сюда через мангровые леса, а по пути оцените роскошные виды.
  • Карон Вью Поинт — визитная карточка Пхукета, откуда вы полюбуетесь пляжами Карон, Ката и Ката Ной.
  • Ветряк Виндмилл — лучшее место для встречи закатов на Пхукете! Посмотрим на пляжи Най Харн, Януи и соседние острова, а в ветреную погоду увидим летающих парапланеристов.
  • Мыс Протеп с маяком — самая южная точка острова с фотогеничными видами на лазурное Андаманское море. Мы спешимся с мотобайков, совершим небольшую прогулку по скалам и посетим действующий буддийский храм.
  • Храм Биг Будды с головокружительным обзором на 360 градусов. Вы сможете увидеть монахов, поющих мантры, проверить карму и погулять по территории, где часто снуют дикие обезьянки. А по пути к храму мы остановимся на ферме, чтобы покормить слонов и, при желании, покататься.
  • Ват Чалонг — крупнейший и один из самых почитаемых храмов на Пхукете, где покоится частица праха Будды.

Почувствовать себя местными

Мы отвезём вас в аутентичные кафешки с хорошей тайской кухней, расскажем о верованиях, быте и обычаях тайцев. Поговорим о буддийских церемониях и, если повезет, даже пообщаемся с монахами в одном из храмов. А еще сориентируем вас на острове, чтобы вы могли без суеты влиться в размеренную жизнь Пхукета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на мотобайках: путешественники — пассажиры, которые едут за гидом. У каждого участника свой мотобайк и свой сопровождающий. Все мотобайки застрахованы.
  • Каждому участнику выдаются шлем и дождевик
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед, корм для слонов и обезьян
  • Экскурсию по запросу можно продлить или сократить, а также провести и на автомобиле

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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