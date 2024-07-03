Юг Пхукета — это аутентичный сплав из золотистых пляжей, панорамных точек, древних храмов и колоритных улочек. Для мото-путешествия мы отобрали для вас локации, которые за 1 день освоиться на острове. Это будет эмоциональное и веселое приключение: вы проберетесь к заброшенному отелю, пообщаетесь с монахами, покормите слонов и сделаете сотни ярких снимков.

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Описание экскурсии

Три пляжа Пхукета

Мы заедем на топовые пляжи острова: Карон, Ката и Най Харн. Каждый из них по-своему удивит вас: Карон — золотистым песком и 3-километровой береговой линией, Ката — живописной бухтой в виде полумесяца, а Най Харн — окружающими его пальмовыми рощами.

Лучшие смотровые на юге острова

Южный Пхукет очень холмистый, поэтому смотровых точек с панорамными видами здесь целая россыпь. Мы выбрали самые необычные:

Заброшенный отель с видом на пляжи Карон и Ката. Об этом таинственном месте знает мало туристов: вы доберемся сюда через мангровые леса, а по пути оцените роскошные виды.

с видом на пляжи Карон и Ката. Об этом таинственном месте знает мало туристов: вы доберемся сюда через мангровые леса, а по пути оцените роскошные виды. Карон Вью Поинт — визитная карточка Пхукета, откуда вы полюбуетесь пляжами Карон, Ката и Ката Ной.

— визитная карточка Пхукета, откуда вы полюбуетесь пляжами Карон, Ката и Ката Ной. Ветряк Виндмилл — лучшее место для встречи закатов на Пхукете! Посмотрим на пляжи Най Харн, Януи и соседние острова, а в ветреную погоду увидим летающих парапланеристов.

— лучшее место для встречи закатов на Пхукете! Посмотрим на пляжи Най Харн, Януи и соседние острова, а в ветреную погоду увидим летающих парапланеристов. Мыс Протеп с маяком — самая южная точка острова с фотогеничными видами на лазурное Андаманское море. Мы спешимся с мотобайков, совершим небольшую прогулку по скалам и посетим действующий буддийский храм .

с маяком — самая южная точка острова с фотогеничными видами на лазурное Андаманское море. Мы спешимся с мотобайков, совершим небольшую прогулку по скалам и посетим . Храм Биг Будды с головокружительным обзором на 360 градусов. Вы сможете увидеть монахов, поющих мантры, проверить карму и погулять по территории, где часто снуют дикие обезьянки.

с головокружительным обзором на 360 градусов. Вы сможете увидеть монахов, поющих мантры, проверить карму и погулять по территории, где часто снуют дикие обезьянки. Ват Чалонг — крупнейший и один из самых почитаемых храмов на Пхукете, где покоится частица праха Будды. А ещё здесь вы сможете полюбоваться прекрасным озером!

Почувствовать себя местными

Мы отвезём вас в аутентичные кафешки с хорошей тайской кухней, расскажем о верованиях, быте и обычаях тайцев. Поговорим о буддийских церемониях и, если повезет, даже пообщаемся с монахами в одном из храмов. А еще сориентируем вас на острове, чтобы вы могли без суеты влиться в размеренную жизнь Пхукета.

Организационные детали