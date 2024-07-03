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Топ-10 южного Пхукета на мотобайках

За 1 день объехать лучшие пляжи, смотровые площадки и храмы острова и погрузиться в жизнь тайцев
Юг Пхукета — это аутентичный сплав из золотистых пляжей, панорамных точек, древних храмов и колоритных улочек. Для мото-путешествия мы отобрали для вас локации, которые за 1 день освоиться на острове.

Это будет эмоциональное и веселое приключение: вы проберетесь к заброшенному отелю, пообщаетесь с монахами, покормите слонов и сделаете сотни ярких снимков.
4.8
21 отзыв
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках

Описание экскурсии

Три пляжа Пхукета

Мы заедем на топовые пляжи острова: Карон, Ката и Най Харн. Каждый из них по-своему удивит вас: Карон — золотистым песком и 3-километровой береговой линией, Ката — живописной бухтой в виде полумесяца, а Най Харн — окружающими его пальмовыми рощами.

Лучшие смотровые на юге острова

Южный Пхукет очень холмистый, поэтому смотровых точек с панорамными видами здесь целая россыпь. Мы выбрали самые необычные:

  • Заброшенный отель с видом на пляжи Карон и Ката. Об этом таинственном месте знает мало туристов: вы доберемся сюда через мангровые леса, а по пути оцените роскошные виды.
  • Карон Вью Поинт — визитная карточка Пхукета, откуда вы полюбуетесь пляжами Карон, Ката и Ката Ной.
  • Ветряк Виндмилл — лучшее место для встречи закатов на Пхукете! Посмотрим на пляжи Най Харн, Януи и соседние острова, а в ветреную погоду увидим летающих парапланеристов.
  • Мыс Протеп с маяком — самая южная точка острова с фотогеничными видами на лазурное Андаманское море. Мы спешимся с мотобайков, совершим небольшую прогулку по скалам и посетим действующий буддийский храм.
  • Храм Биг Будды с головокружительным обзором на 360 градусов. Вы сможете увидеть монахов, поющих мантры, проверить карму и погулять по территории, где часто снуют дикие обезьянки.
  • Ват Чалонг — крупнейший и один из самых почитаемых храмов на Пхукете, где покоится частица праха Будды. А ещё здесь вы сможете полюбоваться прекрасным озером!

Почувствовать себя местными

Мы отвезём вас в аутентичные кафешки с хорошей тайской кухней, расскажем о верованиях, быте и обычаях тайцев. Поговорим о буддийских церемониях и, если повезет, даже пообщаемся с монахами в одном из храмов. А еще сориентируем вас на острове, чтобы вы могли без суеты влиться в размеренную жизнь Пхукета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на мотобайках: путешественники — пассажиры, которые едут с гидом-водителем. Отдельно мотобайки для путешественников не предоставляются.
  • Каждому участнику выдаются шлем и дождевик
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед, корм для слонов и обезьян
  • Экскурсию по запросу можно продлить или сократить, а также провести и на автомобиле

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$150
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 194 туристов
Привет. Меня зовут Тимур, я опытный гид по острову Пхукет. В моей команде работают лучшие гиды, которые покажут вам Пхукет во всей красе и расскажут увлекательные истории о каждой достопримечательности. Мы живем на острове уже больше 5 лет, за это время успели разведать секретные места, которые с радостью покажем и вам.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
2
3
2
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1
Оксана
Большое спасибо Якову за экскурсию! Мы ездили с ним на автомобиле, на байках не решились ездить в жару и правильно сделали. В каком-то отзыве было написано, что не понравился старый
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автомобиль. У нас был комфортный современный седан с кондиционером. Проехали по югу острова, посмотрели знаковые места. Яков учитывал все наши пожелания, сопровождал и интересно рассказывал о достопримечательностях и своем опыте жизни на Пхукете. Мы остались очень довольны.

Большое спасибо Якову за экскурсию! Мы ездили с ним на автомобиле, на байках не решились ездить
Большое спасибо Якову за экскурсию! Мы ездили с ним на автомобиле, на байках не решились ездить
Большое спасибо Якову за экскурсию! Мы ездили с ним на автомобиле, на байках не решились ездить
Большое спасибо Якову за экскурсию! Мы ездили с ним на автомобиле, на байках не решились ездить
Большое спасибо Якову за экскурсию! Мы ездили с ним на автомобиле, на байках не решились ездить
Большое спасибо Якову за экскурсию! Мы ездили с ним на автомобиле, на байках не решились ездить
Большое спасибо Якову за экскурсию! Мы ездили с ним на автомобиле, на байках не решились ездить
Большое спасибо Якову за экскурсию! Мы ездили с ним на автомобиле, на байках не решились ездить+2
Большое спасибо Якову за экскурсию! Мы ездили с ним на автомобиле, на байках не решились ездить
Большое спасибо Якову за экскурсию! Мы ездили с ним на автомобиле, на байках не решились ездить
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Евгения
Были на экскурсии с дочкой 15 лет 2 апреля,т. к запланированную на 1 число организатор накануне вечером попросил перенести из-за аварии нашего гида. Уже осадок. На 2.04 были др планы,т.
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к 3 улетали. Утром второго числа другой гид Семён пишет я задержусь и начало часом позже. Байки мы решили заменить на авто, как было указано по желанию. Обгорели и думали в авто будет комфортнее, а нет. Авто прям бюджет/бюджет. Кондиционер не справлялся от слова совсем, а открывать окно нет смысла. Очень рекомендую организаторам заменить автопарк. Далее о самой программе. Были интересные локации, но что было заявленному не все соответствует. Посещения пляжей Карон и Ката не было, только вид сверху. Заброшенный отель одно название, считаю лишняя локация. Кормление обезьян и слонов по желанию:тут с обезьянами просто не повезло, прятались от жары. Слонов проезжали, но гид не предложил остановиться хотя желание было. Спасибо по нашей просьбе заехали в Пхукет-Таун,но даже не остановились. В общем скомканное ощущение от экскурсии, вроде и были красивые места, а вроде не хватило. Было ощущение что мы куда-то торопимся. Думаю для данной экскурсии цена завышена, 31.03 у нас были Симиланы с куда более насыщенной программой и 3 разовым питанием и по времени около 12 часов, а стоимость на 10 $ выше. Данную брали по акции за 90$ с человека.

Были на экскурсии с дочкой 15 лет 2 апреля,т. к запланированную на 1 число организатор накануне
Были на экскурсии с дочкой 15 лет 2 апреля,т. к запланированную на 1 число организатор накануне
Были на экскурсии с дочкой 15 лет 2 апреля,т. к запланированную на 1 число организатор накануне
Были на экскурсии с дочкой 15 лет 2 апреля,т. к запланированную на 1 число организатор накануне
Были на экскурсии с дочкой 15 лет 2 апреля,т. к запланированную на 1 число организатор накануне
Были на экскурсии с дочкой 15 лет 2 апреля,т. к запланированную на 1 число организатор накануне
Были на экскурсии с дочкой 15 лет 2 апреля,т. к запланированную на 1 число организатор накануне
Были на экскурсии с дочкой 15 лет 2 апреля,т. к запланированную на 1 число организатор накануне+2
Были на экскурсии с дочкой 15 лет 2 апреля,т. к запланированную на 1 число организатор накануне
Были на экскурсии с дочкой 15 лет 2 апреля,т. к запланированную на 1 число организатор накануне
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Екатерина
Случайным образом нашла данную экскурсию,заинтересовала сразу. Пхукет из окна автомобиля и на мотобайке-абсолютно разные вещи. И на мотобайке он мне понравился гораздо больше! Я посмотрела на него другими глазами. Очень красиво и живописно. Экскурсию проводил Тимур. Позитивно,комфортно и безопасно. Рекомендую однозначно. Замечательный гид и сама экскурсия.
Случайным образом нашла данную экскурсию,заинтересовала сразу. Пхукет из окна автомобиля и на мотобайке-абсолютно разные вещи. И
Случайным образом нашла данную экскурсию,заинтересовала сразу. Пхукет из окна автомобиля и на мотобайке-абсолютно разные вещи. И
Случайным образом нашла данную экскурсию,заинтересовала сразу. Пхукет из окна автомобиля и на мотобайке-абсолютно разные вещи. И
Случайным образом нашла данную экскурсию,заинтересовала сразу. Пхукет из окна автомобиля и на мотобайке-абсолютно разные вещи. И
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А
Экскурсия на байках как будто помогает увидеть жизнь острова изнутри, очень крутое погружение!) ребята уверенные, комфортные и заботливые водители, показывают места просто невероятной красоты, невозможно не влюбиться!
Экскурсия на байках как будто помогает увидеть жизнь острова изнутри, очень крутое погружение!) ребята уверенные, комфортные
Экскурсия на байках как будто помогает увидеть жизнь острова изнутри, очень крутое погружение!) ребята уверенные, комфортные
Экскурсия на байках как будто помогает увидеть жизнь острова изнутри, очень крутое погружение!) ребята уверенные, комфортные
Экскурсия на байках как будто помогает увидеть жизнь острова изнутри, очень крутое погружение!) ребята уверенные, комфортные
Экскурсия на байках как будто помогает увидеть жизнь острова изнутри, очень крутое погружение!) ребята уверенные, комфортные
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Н
Экскурсия невероятная! У нас были гиды Влад и Василий, и они супер! Мы прекрасно провели день с ребятами! Безумно легкие в общении, интересно подают информацию, и очень быстро перестраивают маршрут, если есть такой запрос) Как приеду на Пхукет еще раз, точно обращусь снова к ним!))
Экскурсия невероятная! У нас были гиды Влад и Василий, и они супер! Мы прекрасно провели день
Экскурсия невероятная! У нас были гиды Влад и Василий, и они супер! Мы прекрасно провели день
Экскурсия невероятная! У нас были гиды Влад и Василий, и они супер! Мы прекрасно провели день
Экскурсия невероятная! У нас были гиды Влад и Василий, и они супер! Мы прекрасно провели день
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О
Экскурсия прошла отлично. Покатали на байках по острову, показали интересные красивые места, дали время пофоткаться, и покупаться на пляже. Куча положительных эмоций, однозначно рекомендую.
Экскурсия прошла отлично. Покатали на байках по острову, показали интересные красивые места, дали время пофоткаться, и
Экскурсия прошла отлично. Покатали на байках по острову, показали интересные красивые места, дали время пофоткаться, и
Экскурсия прошла отлично. Покатали на байках по острову, показали интересные красивые места, дали время пофоткаться, и
Экскурсия прошла отлично. Покатали на байках по острову, показали интересные красивые места, дали время пофоткаться, и
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