Что вас ждет

Тур состоится в любую погоду, танцпол закрыт от дождя.

Туристы должны быть готовы в вестибюле отеля к 13:00 в день поездки, чтобы дождаться трансфера.

Посетите самую большую вечеринку на лодке на Пхукете от Sailaway. Скатитесь с горок, расслабьтесь и позагорайте на шезлонгах или сходите с ума на танцполе. Лодка, которую мы используем для этого мероприятия, вмещает до 250 человек (в среднем на нашей вечеринке 200 клиентов). Мы организуем трансфер из отеля в любой точке Пхукета и отвезем вас на пирс отправления. Лодка будет плыть вокруг береговой линии Пхукета под громкую музыку ди-джея, а напитки будет подавать наш первоклассный бармен. Завершится вечеринка закатом и пенной вечеринкой. После вечеринки мы возвращаемся на тот же причал и тот же минивэн отвезет вас обратно в отель. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.