Вечеринка на лодке Sailaway

Групповая экскурсия на Пхукете
Предлагаем вам посетить самую масштабную вечеринку на лодке на всем Пхукете. Вы сможете скатиться с горок, расслабиться, позагорать на шезлонгах и потанцевать.

Лодка будет плыть вокруг береговой линии Пхукета под громкую музыку ди-джея, а напитки будет подавать наш первоклассный бармен. Завершится вечеринка закатом и пенной вечеринкой.
Вечеринка на лодке Sailaway
Вечеринка на лодке Sailaway
Вечеринка на лодке Sailaway
Вечеринка на лодке Sailaway
Вечеринка на лодке Sailaway
Вечеринка на лодке Sailaway
Ближайшие даты:
9
дек
16
дек
23
дек
13
янв
20
янв
27
янв
10
фев
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даты

Описание

Что вас ждет

Посетите самую большую вечеринку на лодке на Пхукете от Sailaway. Скатитесь с горок, расслабьтесь и позагорайте на шезлонгах или сходите с ума на танцполе. Лодка, которую мы используем для этого мероприятия, вмещает до 250 человек (в среднем на нашей вечеринке 200 клиентов). Мы организуем трансфер из отеля в любой точке Пхукета и отвезем вас на пирс отправления. Лодка будет плыть вокруг береговой линии Пхукета под громкую музыку ди-джея, а напитки будет подавать наш первоклассный бармен. Завершится вечеринка закатом и пенной вечеринкой. После вечеринки мы возвращаемся на тот же причал и тот же минивэн отвезет вас обратно в отель. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.
  • Тур состоится в любую погоду, танцпол закрыт от дождя.
  • Туристы должны быть готовы в вестибюле отеля к 13:00 в день поездки, чтобы дождаться трансфера.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Безлимитный открытый бар (коктейли и смешанные напитки)
  • Оборудование для подводного плавания
  • Обед в формате шведский стол
  • Музыкальная система и диджей
  • Пенная вечеринка
Что не входит
  • Пиво (доступно в баре за дополнительную плату)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Сопровождение проводится на английском языке.
  • Тур состоится в любую погоду, танцпол закрыт от дождя.
  • Туристы должны быть готовы в вестибюле отеля к 13:00 в день поездки, чтобы дождаться трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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