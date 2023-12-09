Предлагаем вам посетить самую масштабную вечеринку на лодке на всем Пхукете. Вы сможете скатиться с горок, расслабиться, позагорать на шезлонгах и потанцевать.
Лодка будет плыть вокруг береговой линии Пхукета под громкую музыку ди-джея, а напитки будет подавать наш первоклассный бармен. Завершится вечеринка закатом и пенной вечеринкой.
Лодка будет плыть вокруг береговой линии Пхукета под громкую музыку ди-джея, а напитки будет подавать наш первоклассный бармен. Завершится вечеринка закатом и пенной вечеринкой.
Ближайшие даты:
9
дек
дек
16
дек
дек
23
дек
дек
13
янв
янв
20
янв
янв
27
янв
янв
10
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Описание
Что вас ждетПосетите самую большую вечеринку на лодке на Пхукете от Sailaway. Скатитесь с горок, расслабьтесь и позагорайте на шезлонгах или сходите с ума на танцполе. Лодка, которую мы используем для этого мероприятия, вмещает до 250 человек (в среднем на нашей вечеринке 200 клиентов). Мы организуем трансфер из отеля в любой точке Пхукета и отвезем вас на пирс отправления. Лодка будет плыть вокруг береговой линии Пхукета под громкую музыку ди-джея, а напитки будет подавать наш первоклассный бармен. Завершится вечеринка закатом и пенной вечеринкой. После вечеринки мы возвращаемся на тот же причал и тот же минивэн отвезет вас обратно в отель. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.
- Тур состоится в любую погоду, танцпол закрыт от дождя.
- Туристы должны быть готовы в вестибюле отеля к 13:00 в день поездки, чтобы дождаться трансфера.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и высадка
- Безлимитный открытый бар (коктейли и смешанные напитки)
- Оборудование для подводного плавания
- Обед в формате шведский стол
- Музыкальная система и диджей
- Пенная вечеринка
- Что не входит
- Пиво (доступно в баре за дополнительную плату)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Сопровождение проводится на английском языке.
- Тур состоится в любую погоду, танцпол закрыт от дождя.
- Туристы должны быть готовы в вестибюле отеля к 13:00 в день поездки, чтобы дождаться трансфера
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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