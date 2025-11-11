Мы объедем острова, до которых можно добраться только на гидроцикле, и на некоторых из них сойдём на берег.
Вы почувствуете себя покорителями моря, увидите живописные пляжи и мангровые леса, познакомитесь с подводным миром и сделаете незабываемые фотографии в райских уголках.
Описание водной прогулки
За 4 часа мы изучим 9 островов Андаманского моря:
- Ао По — потрясающее место с уникальной природой
- Кокосовый — с уютными пляжами
- Пхаре — живописное место для отдыха
- Остров обезьян, где можно познакомиться с местными обитателями
- Мангровый лес — удивительное место, чтобы насладиться природой
- Май — одна из лучших локаций для тех, кто ищет уединения
- Липе — уютный и красивый
- Ранг Яй, где вас ждёт расслабляющая атмосфера и прекрасные виды
- Нака с широким пляжем и кристально чистой водой
На островах у вас будет время, чтобы отдохнуть на пляже, искупаться и познакомиться с подводным миром — маску для снорклинга мы предоставим.
Во время путешествия вы узнаете:
- О культуре и быте островитян, которые обитают в разных уголках архипелага
- Жизни рыбаков, их традициях и адаптации к условиям островной жизни
- Разнообразии коралловых рифов, обитателях подводного мира и особенностях мангровых лесов
- Местных легендах, связанных с островами
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане или минивэне Toyota с районов Патонг, Ката, Карон, Камала, страховка, ланч, маски для снорклинга, аренда лежаков на островах
- Трансфер из других районов оплачивается отдельно: 1300 батов за группу до 3 чел., 1500 батов за группу от 4 чел.
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
- Скоростной гидроцикл рассчитан на 1-2 человек
Особенности программы
- Мы предоставим вам спасательный жилет и проведём инструктаж по безопасности
- Управлять гидроциклом можно с 16 лет. Дети младшего возраста (от 7 лет) могут поехать пассажирами в сопровождении взрослых
- Мы высаживаемся острова в зависимости от прилива и отлива
- Специальная физическая подготовка не требуется — достаточно уметь плавать
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный гидроцикл
|$310
|Скоростной гидроцикл
|$470
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!Задать вопрос
Входит в следующие категории Пхукета
