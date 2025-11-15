Добро пожаловать на настоящее приключение в диких джунглях! Это увлекательная экскурсия к водопадам Пхукета с купанием со слоном, каноэ-прогулкой, визитом в национальный парк и знакомством с тропической природой Малой Амазонии. Идеально для всей семьи!
Описание водной прогулкиАвторская экскурсия на водопады Маршрут нашей экскурсии разработан опытными гидами и включает посещение уникальных природных мест и лучших водопадов Пхукета. Флора и фауна этих мест поражают разнообразием, а густая растительность напоминает тропические леса Перу или Бразилии. Именно поэтому этот регион называют Малой Амазонией. Вы побываете вдали от шумных туристических маршрутов, увидите девственные джунгли, редкие виды растений и животных, искупаетесь в чистейших природных водопадах. Это идеальный выбор для тех, кто хочет прочувствовать настоящую силу природы и зарядиться энергией тропиков. Атмосфера приключения и единения с природой подарит яркие впечатления и полное погружение в удивительный мир южного Таиланда. Важная информация:
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте — Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных.
- С собой рекомендуется взять завтрак в ланч-боксе, купальные принадлежности и полотенце, воду и напитки, солнцезащиту (SPF 50+, очки, головной убор, рубашку или парео), закрытую одежду для храма, удобную обувь, телефон, камеру (по желанию — непромокаемые чехлы), а также деньги на личные расходы.
По субботам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баньяновая Роща
- Национальный парк Сри Пханга
- Водопад Тамнанг
- Мемориал жертвам цунами в Као Лаке
- Водопад Тонпрай
- Аптека тайской народной медицины Ривер Квай
Что включено
- Трансфер со всех окрестностей Пхукета и Као Лака
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Входные билеты в Национальные парки
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
