Мои заказы

Вокруг островов Пхукета - на гидроскутере

Отправиться в приключение по волнам экстрима на фоне красивых видов
Это история о драйве, адреналине и единении с природой. Вы почувствуете скорость и бурю эмоций за рулём водного мотоцикла Yamaha. Сделаете яркие фото и отдохнёте на песчаных пляжах.

А ещё познакомитесь с дикими обезьянами, которые вальяжно расположатся на вашем джете и будут позировать для снимков.
5
1 отзыв
Вокруг островов Пхукета - на гидроскутере© Оксана
Вокруг островов Пхукета - на гидроскутере© Оксана
Вокруг островов Пхукета - на гидроскутере© Оксана
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Утренняя программа:

07:00-07:30 — сбор по отелям
08:30 — инструктаж по технике безопасности и старт на пляже
08:40 — обзор Ао По Гранд Марина и фото на фоне элитных яхт
09:00 — прогулка вдоль мангровых зарослей
09:15 — обзор мангровых островов Ко Нати и Ко Ян
09:40 — пляж обезьян с высадкой на нём
10:30 — остров Яо Яй, высадка на пляже и завтрак
12:15 — возвращение на пирс

Дневная программа:

12:30-13:00 — сбор по отелям
13:30 — инструктаж по технике безопасности и старт на пляже
13:40 — обзор Ао По Гранд Марина и фото на фоне элитных яхт
14:00 — прогулка вдоль мангровых зарослей
14:15 — обзор мангровых островов Ко Нати и Ко Ян
14:40 — пляж обезьян с высадкой на нём
15:30 — остров Яо Яй, высадка на пляже и обед
17:15 — возвращение на пирс

Тайминг указан примерно и зависит от погодных условий, а также от скорости передвижения группы.

Организационные детали

  • Стоимость указана за гидроскутер — на 1-2 чел. Завтрак/обед включены
  • Мы выдадим вам спасательные жилеты
  • За руль допускаются лица от 18 лет. Пассажирами могут быть взрослые и дети от 10 лет
  • Катание категорически запрещено беременным, людям, недавно перенёсшим операцию на позвоночнике, а также лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата
  • В случае аварии по вине водителя он несёт полную материальную ответственность за гидроскутер
  • До места старта мы доставим вас на минивэне Toyota Commuter
  • На водной прогулке с вами будет один из инструкторов нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$235
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле на Пхукете
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 2426 туристов
С безграничным вдохновением создаём уникальные экскурсии по волшебному Таиланду, раскрывая его богатую культуру, захватывающие дух пейзажи и скрытые сокровища. Каждая программа — это настоящее произведение искусства, тщательно спланированное приключение, которое
читать дальше

не имеет аналогов. Продумываем всё: от диких троп в джунглях и уединённых пляжей до посещения древних храмов, где оживает история, встреч с местными жителями, чьи традиции и гостеприимство трогают сердце. Наши экскурсии — это гармония ярких эмоций, комфорта и безопасности. Предлагаем как динамичные программы для искателей приключений, так и спокойные маршруты для тех, кто хочет насладиться красотой и умиротворением. Берём на себя ответственность за то, чтобы ваше путешествие стало не просто поездкой, а яркой главой в личной истории. Позвольте показать Таиланд таким, каким он видится нам: страной, где каждый уголок дышит магией, а каждое мгновение превращается в воспоминание на всю жизнь!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Михаил
18 окт 2025
Нам все очень понравилось!
Гидроскутеры - это мощь, за отведенное время удалось насладиться процессом управления по полной!
Маршрут интересный, пейзажи колоритны, рекомендуем!

Из незначительных организационных минусов: полотенца, коралловые тапки, одежду с длинным рукавом,
читать дальше

головные уборы (которые не слетят на скорости 60-70км/час), очки - все можно приобрести на базе у ребят, откуда осуществляется старт. Если бы нам об этом сообщили заранее - было бы чуть удобнее.
Ну и заправляйте полный бак перед стартом)) У нас на третьей из четырех остановок кончилось топливо, пришлось менять аппарат. Все это мелочи, но тем не менее)

Нам все очень понравилось!

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии из Пхукета

Над островами вокруг Пхукета - на самолёте
Полеты на самолетах
30 минут
6 отзывов
Индивидуальная
Над островами вокруг Пхукета - на самолёте
С высоты полюбоваться морскими видами и насладиться ощущением полёта
Начало: На аэродроме Phuket Flying Adventure
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$240 за человека
На гидроцикле - по островам вокруг Пхукета
На гидроцикле
4.5 часа
7 отзывов
Водная прогулка
На гидроцикле - по островам вокруг Пхукета
Водное приключение со снорклингом, дикими местами и красивыми видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$244 за человека
По Пхукету на автомобиле: обзорная экскурсия
На машине
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Пхукету на автомобиле: обзорная экскурсия
Объехать главные достопримечательности и живописные уголки острова
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:00
$1000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете