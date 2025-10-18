Это история о драйве, адреналине и единении с природой. Вы почувствуете скорость и бурю эмоций за рулём водного мотоцикла Yamaha. Сделаете яркие фото и отдохнёте на песчаных пляжах. А ещё познакомитесь с дикими обезьянами, которые вальяжно расположатся на вашем джете и будут позировать для снимков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Утренняя программа:

07:00-07:30 — сбор по отелям

08:30 — инструктаж по технике безопасности и старт на пляже

08:40 — обзор Ао По Гранд Марина и фото на фоне элитных яхт

09:00 — прогулка вдоль мангровых зарослей

09:15 — обзор мангровых островов Ко Нати и Ко Ян

09:40 — пляж обезьян с высадкой на нём

10:30 — остров Яо Яй, высадка на пляже и завтрак

12:15 — возвращение на пирс

Дневная программа:

12:30-13:00 — сбор по отелям

13:30 — инструктаж по технике безопасности и старт на пляже

13:40 — обзор Ао По Гранд Марина и фото на фоне элитных яхт

14:00 — прогулка вдоль мангровых зарослей

14:15 — обзор мангровых островов Ко Нати и Ко Ян

14:40 — пляж обезьян с высадкой на нём

15:30 — остров Яо Яй, высадка на пляже и обед

17:15 — возвращение на пирс

Тайминг указан примерно и зависит от погодных условий, а также от скорости передвижения группы.

Организационные детали