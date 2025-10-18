А ещё познакомитесь с дикими обезьянами, которые вальяжно расположатся на вашем джете и будут позировать для снимков.
Описание водной прогулки
Утренняя программа:
07:00-07:30 — сбор по отелям
08:30 — инструктаж по технике безопасности и старт на пляже
08:40 — обзор Ао По Гранд Марина и фото на фоне элитных яхт
09:00 — прогулка вдоль мангровых зарослей
09:15 — обзор мангровых островов Ко Нати и Ко Ян
09:40 — пляж обезьян с высадкой на нём
10:30 — остров Яо Яй, высадка на пляже и завтрак
12:15 — возвращение на пирс
Дневная программа:
12:30-13:00 — сбор по отелям
13:30 — инструктаж по технике безопасности и старт на пляже
13:40 — обзор Ао По Гранд Марина и фото на фоне элитных яхт
14:00 — прогулка вдоль мангровых зарослей
14:15 — обзор мангровых островов Ко Нати и Ко Ян
14:40 — пляж обезьян с высадкой на нём
15:30 — остров Яо Яй, высадка на пляже и обед
17:15 — возвращение на пирс
Тайминг указан примерно и зависит от погодных условий, а также от скорости передвижения группы.
Организационные детали
- Стоимость указана за гидроскутер — на 1-2 чел. Завтрак/обед включены
- Мы выдадим вам спасательные жилеты
- За руль допускаются лица от 18 лет. Пассажирами могут быть взрослые и дети от 10 лет
- Катание категорически запрещено беременным, людям, недавно перенёсшим операцию на позвоночнике, а также лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата
- В случае аварии по вине водителя он несёт полную материальную ответственность за гидроскутер
- До места старта мы доставим вас на минивэне Toyota Commuter
- На водной прогулке с вами будет один из инструкторов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$235
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гидроскутеры - это мощь, за отведенное время удалось насладиться процессом управления по полной!
Маршрут интересный, пейзажи колоритны, рекомендуем!
Из незначительных организационных минусов: полотенца, коралловые тапки, одежду с длинным рукавом,