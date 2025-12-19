Добро пожаловать на трек мирового уровня! Вы пройдёте через тайские джунгли по живописным тропам, а наградой станет панорама, ради которой сюда прилетают путешественники со всего мира. За один день вы проживёте приключение, которое обычно планируют на неделю: дорога, эмоции, вид с высоты 565 метров и ощущение маленькой победы над собой. Маршрут подойдёт как новичкам, так и опытным треккерам.

Описание экскурсии

6:30–10:00 — выезд с Пхукета, переезд в провинцию Краби

Живописный путь через горные районы, тропические деревни и леса. В дороге — знакомство, интересные истории о жизни в Таиланде, местной культуре и традициях.

10:00 — прибытие в нацпарк Као Нгон Нак

Здесь начинается треккинг по заповедной природной зоне.

10:00–12:30 — подъём на вершину

маршрут длиной ~3,7 км в одну сторону

тропа джунглей: корни, камни, тени деревьев

водопады и смотровые площадки по пути

12:30–13:30 — отдых и фотопауза на вершине

С высоты более 500 метров вы увидите:

море и острова Краби

горные хребты

долины и бескрайние зелёные просторы

13:30–14:30 — путь обратно

Спуск быстрее, но требует аккуратности — тропа может быть немного скользкой.

14:30–15:00 — небольшой отдых у входа в парк

Можно купить воду, перекусить, привести себя в порядок после трека.

15:00–18:00 — обратная дорога на Пхукет

Примерное время прибытия в отель — 18:00. По пути можно сделать остановки по вашему желанию.

Организационные детали