Добро пожаловать на трек мирового уровня! Вы пройдёте через тайские джунгли по живописным тропам, а наградой станет панорама, ради которой сюда прилетают путешественники со всего мира.
За один день вы проживёте приключение, которое обычно планируют на неделю: дорога, эмоции, вид с высоты 565 метров и ощущение маленькой победы над собой. Маршрут подойдёт как новичкам, так и опытным треккерам.
Описание экскурсии
6:30–10:00 — выезд с Пхукета, переезд в провинцию Краби
Живописный путь через горные районы, тропические деревни и леса. В дороге — знакомство, интересные истории о жизни в Таиланде, местной культуре и традициях.
10:00 — прибытие в нацпарк Као Нгон Нак
Здесь начинается треккинг по заповедной природной зоне.
10:00–12:30 — подъём на вершину
- маршрут длиной ~3,7 км в одну сторону
- тропа джунглей: корни, камни, тени деревьев
- водопады и смотровые площадки по пути
12:30–13:30 — отдых и фотопауза на вершине
С высоты более 500 метров вы увидите:
- море и острова Краби
- горные хребты
- долины и бескрайние зелёные просторы
13:30–14:30 — путь обратно
Спуск быстрее, но требует аккуратности — тропа может быть немного скользкой.
14:30–15:00 — небольшой отдых у входа в парк
Можно купить воду, перекусить, привести себя в порядок после трека.
15:00–18:00 — обратная дорога на Пхукет
Примерное время прибытия в отель — 18:00. По пути можно сделать остановки по вашему желанию.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле BMW
- Программа 7+. Подходит людям со средней физической подготовкой
- Возьмите с собой достаточно воды и лёгкие закуски
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 78 туристов
Я родился в Москве в 90-х на краю города. Закончил Московский университет государственного управления. В 2022 году отправился на Пхукет и остался здесь. Люблю активный отдых, а ещё люблю людей.
