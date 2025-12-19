Мои заказы

Восхождение на Пик дракона - с Пхукета

Увидеть. Почувствовать. Подняться
Добро пожаловать на трек мирового уровня! Вы пройдёте через тайские джунгли по живописным тропам, а наградой станет панорама, ради которой сюда прилетают путешественники со всего мира.

За один день вы проживёте приключение, которое обычно планируют на неделю: дорога, эмоции, вид с высоты 565 метров и ощущение маленькой победы над собой. Маршрут подойдёт как новичкам, так и опытным треккерам.
Восхождение на Пик дракона - с Пхукета
Восхождение на Пик дракона - с Пхукета
Восхождение на Пик дракона - с Пхукета

Описание экскурсии

6:30–10:00 — выезд с Пхукета, переезд в провинцию Краби

Живописный путь через горные районы, тропические деревни и леса. В дороге — знакомство, интересные истории о жизни в Таиланде, местной культуре и традициях.

10:00 — прибытие в нацпарк Као Нгон Нак

Здесь начинается треккинг по заповедной природной зоне.

10:00–12:30 — подъём на вершину

  • маршрут длиной ~3,7 км в одну сторону
  • тропа джунглей: корни, камни, тени деревьев
  • водопады и смотровые площадки по пути

12:30–13:30 — отдых и фотопауза на вершине

С высоты более 500 метров вы увидите:

  • море и острова Краби
  • горные хребты
  • долины и бескрайние зелёные просторы

13:30–14:30 — путь обратно

Спуск быстрее, но требует аккуратности — тропа может быть немного скользкой.

14:30–15:00 — небольшой отдых у входа в парк

Можно купить воду, перекусить, привести себя в порядок после трека.

15:00–18:00 — обратная дорога на Пхукет

Примерное время прибытия в отель — 18:00. По пути можно сделать остановки по вашему желанию.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле BMW
  • Программа 7+. Подходит людям со средней физической подготовкой
  • Возьмите с собой достаточно воды и лёгкие закуски

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 78 туристов
Я родился в Москве в 90-х на краю города. Закончил Московский университет государственного управления. В 2022 году отправился на Пхукет и остался здесь. Люблю активный отдых, а ещё люблю людей. Они
читать дальше

мне искренне интересны. Я чувствую настроение человека. Стараюсь всё делать искренне, с добротой и от души, ведь люди чувствуют фальшь и корысть. Мой принцип таков: человек, который перед тобой, — самый важный, а главный момент в жизни — это сейчас! Предлагаю вместе ходить в походы и делиться жизненным опытом. Я расскажу многое об острове. Будет интересно!

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии из Пхукета

Пхукет для новичков
На машине
7 часов
-
30%
206 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$230$328 за всё до 4 чел.
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
На мотоцикле
6.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Гора обезьян, трущобы морских цыган, цветные улицы Пхукет-тауна и небанальные обзорные площадки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$120 за человека
Утреннее восхождение к Большому Будде
На машине
3 часа
-
13%
11 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Утреннее восхождение к Большому Будде
Преодолеть живописный подъём и посмотреть на Пхукет по-новому
Начало: У подножья горы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$39$45 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете