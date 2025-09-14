Мои заказы

Закат на персональном катамаране! День рождения. Торжество

Красавчик катамаран - 50ft/15 метров, c 4 каютами и надувной горкой, сапами и каяком, снаряжением для сноркелинга! Встреча заката для группы до 17 человек!
Ближайшие даты:
13
сен14
сен15
сен16
сен17
сен18
сен19
сен
Время начала: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание водной прогулки

Встречаем закат в океане! Катамаран с четырьмя каютами и кондиционером, возможностью накрыть торжественный банкет как в гостиной, так и на палубе. Великое множество идей для дополнительных развлечений: сноркелинг, или дайвинг, фридайвинг, в сопровождении персонального инструктора, сертифицированного дайвера, фридайвера, - неповторимый коралловый мир, каяк, SUP, надувная горка! Важная информация:
  • Перед бронированием данной экскурсии, пожалуйста, уточните у нас о наличии именно этого катамарана в аренду. Корабли, яхты, катамараны "разлетаются" буквально каждый час. В том случае, если данный катамаран будет забронирован, подберем для вас другое персональное предложение.
  • После согласования с нами возможности бронирования следующий шаг, - внесение предоплаты на сайте и оплата оставшейся части аренды в тайских батах, с Договором аренды.
  • Обратите внимание, в стоимость не включено питание (ужин), - варианты меню мы обсудим с вами дополнительно (это может быть тайская кухня, европейская кухня, средиземноморская кухня (суши, сашими, морепродукты). В том случае, если будет необходимо докупить что-то дополнительно (за дополнительную оплату), мы будем готовы это сделать.

Ежедневно с 14.00 до 19.00, аренда на 5 часов

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пирс Чалонг
  • Коралловый остров
Что включено
  • Безалкогольные напитки
  • Фрукты
  • Оборудование для рыбалки
  • Каяк
  • Доска SUP
  • BBQ/Гриль
  • Страховка
  • Спасательные жилеты
  • Русскоговорящий инструктор
  • Трансфер с отеля до пирса и обратно
Что не входит в цену
  • Алкоголь
  • Дополнительный 1 час в море (+6000 бат)
  • Дополнительные закупки к ужину по персональному запросу (оплачивается +25% к стоимости закупки по чеку)
  • Размещение оборудования для дайвинга, снаряжение для дайвинга (обратите внимание, в случае организации дайвинга время аренды катамарана изменится, пожалуйста, обсудите с нами это дополнительно)
  • Ужин (по желанию, обсуждаем меню дополнительно, стоимость о 1000 до 2000 бат за персону). При необходимости организуем торжественную обстановку (закупим цветы и дополнительные украшения под запрос)
  • Надувная горка (+13.000 бат)
  • Сбор за высадку на остров (по желанию, дополнительно 100 бат с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вас заберут из отеля
Завершение: Вас привезут в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 14.00 до 19.00, аренда на 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пхукета

