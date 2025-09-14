Красавчик катамаран - 50ft/15 метров, c 4 каютами и надувной горкой, сапами и каяком, снаряжением для сноркелинга! Встреча заката для группы до 17 человек!
Время начала: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание водной прогулкиВстречаем закат в океане! Катамаран с четырьмя каютами и кондиционером, возможностью накрыть торжественный банкет как в гостиной, так и на палубе. Великое множество идей для дополнительных развлечений: сноркелинг, или дайвинг, фридайвинг, в сопровождении персонального инструктора, сертифицированного дайвера, фридайвера, - неповторимый коралловый мир, каяк, SUP, надувная горка! Важная информация:
- Перед бронированием данной экскурсии, пожалуйста, уточните у нас о наличии именно этого катамарана в аренду. Корабли, яхты, катамараны "разлетаются" буквально каждый час. В том случае, если данный катамаран будет забронирован, подберем для вас другое персональное предложение.
- После согласования с нами возможности бронирования следующий шаг, - внесение предоплаты на сайте и оплата оставшейся части аренды в тайских батах, с Договором аренды.
- Обратите внимание, в стоимость не включено питание (ужин), - варианты меню мы обсудим с вами дополнительно (это может быть тайская кухня, европейская кухня, средиземноморская кухня (суши, сашими, морепродукты). В том случае, если будет необходимо докупить что-то дополнительно (за дополнительную оплату), мы будем готовы это сделать.
Ежедневно с 14.00 до 19.00, аренда на 5 часов
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирс Чалонг
- Коралловый остров
Что включено
- Безалкогольные напитки
- Фрукты
- Оборудование для рыбалки
- Каяк
- Доска SUP
- BBQ/Гриль
- Страховка
- Спасательные жилеты
- Русскоговорящий инструктор
- Трансфер с отеля до пирса и обратно
Что не входит в цену
- Алкоголь
- Дополнительный 1 час в море (+6000 бат)
- Дополнительные закупки к ужину по персональному запросу (оплачивается +25% к стоимости закупки по чеку)
- Размещение оборудования для дайвинга, снаряжение для дайвинга (обратите внимание, в случае организации дайвинга время аренды катамарана изменится, пожалуйста, обсудите с нами это дополнительно)
- Ужин (по желанию, обсуждаем меню дополнительно, стоимость о 1000 до 2000 бат за персону). При необходимости организуем торжественную обстановку (закупим цветы и дополнительные украшения под запрос)
- Надувная горка (+13.000 бат)
- Сбор за высадку на остров (по желанию, дополнительно 100 бат с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вас заберут из отеля
Завершение: Вас привезут в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 14.00 до 19.00, аренда на 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Важная информация
- Перед бронированием данной экскурсии, пожалуйста, уточните у нас о наличии именно этого катамарана в аренду. Корабли, яхты, катамараны «разлетаются» буквально каждый час. В том случае, если данный катамаран будет забронирован, подберем для вас другое персональное предложение
- После согласования с нами возможности бронирования следующий шаг, - внесение предоплаты на сайте и оплата оставшейся части аренды в тайских батах, с Договором аренды
- Обратите внимание, в стоимость не включено питание (ужин), - варианты меню мы обсудим с вами дополнительно (это может быть тайская кухня, европейская кухня, средиземноморская кухня (суши, сашими, морепродукты). В том случае, если будет необходимо докупить что-то дополнительно (за дополнительную оплату), мы будем готовы это сделать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
-
25%
Водная прогулка
Острова Джеймса Бонда и Хонг на скоростном катамаране
Морское релакс-путешествие с потрясающими видами, катанием на каяке и обедом (в группе)
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
$117
$155 за человека
Водная прогулка
На Симиланские острова - на скоростном катамаране
Отыскать жемчужину Андаманского моря и поснорклить у кораллового рифа на групповой прогулке
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
15 окт в 06:00
16 окт в 06:00
$171 за человека
Индивидуальная
Закат на Пхукете: мотопрогулка в самую южную точку острова
Окунуться в атмосферу приключения и свободы и понаблюдать за заходом солнца на мысе Промтеп
Начало: У вашего отеля
23 окт в 16:00
24 окт в 16:00
$85 за человека