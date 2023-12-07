На яхте на Коралловый остров с закатом

Групповая экскурсия на Пхукете
Вас ждет невероятное приключение — исследуйте Рача и Коралловые острова, ныряйте с маской и трубкой на ярких рифах, делайте потрясающие фотографии, наслаждайтесь вкусным обедом, отдыхайте на пляже и ловите закат на мысе Промтхеп во время рыбалки.
На яхте на Коралловый остров с закатом
На яхте на Коралловый остров с закатом
На яхте на Коралловый остров с закатом
На яхте на Коралловый остров с закатом
На яхте на Коралловый остров с закатом
На яхте на Коралловый остров с закатом
Ближайшие даты:
7
дек
8
дек
9
дек
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11
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+от 1 500 ฿
Детский (4-11 лет)от 1 300 ฿
Детский (до 3 лет)0 ฿

Что вас ожидает:

  • Остров Рая
  • Остров Рая Ной
  • Коралловые острова
  • Пиратский пляж
  • Остров Майтон

Описание

Что вас ждет

Отправляйтесь в захватывающее водное приключение, чтобы открыть для себя три самых красивых острова Пхукета в Таиланде! Тур начнется с посещения Пиратского пляжа, где вы можете позагорать, поплавать и заняться сноркелингом в кристально чистой воде и нетронутом белом песке. Затем отправляйтесь в Банановый залив (Рая Ной), чтобы еще раз поплавать и заняться сноркелингом в красивых полупрозрачных водах, прежде чем насладиться восхитительным обедом «шведский стол» с напитками на острове Рая. После вы отправитесь к следующему месту для снорклинга на острове Рая. Наконец, посетите захватывающий дух остров Майтон, чтобы завершить свое приключение, глядя на дельфинов, поскольку у вас может быть шанс увидеть их, если повезет! Обратите внимание! Вы можете выбрать один из вариантов тура:
  • вариант «закат на катамаране» подразумевает встречу заката на борту катамарана на обратном пути;
  • вариант «ужин на закате» подразумевает встречу заката на мысе Промтхеп и начало экскурсии в 15:30;
  • «целый день с закатом» подразумевает 8-часовую экскурсию со встречей заката на мысе Промтхеп. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.
  • Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями передвижения.
  • Трансфер возможен из отелей в Пхукет-Тауне, Ката, Кароне, Раваи, Найхарне, Сирее, Лаем-Хине, Боут-Лагуне, Камале, Сурине, Банг-Тао, Лагуне и Кейп-Панва.
  • Возьмите с собой солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм, солнцезащитный крем.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и высадка в указанном районе
  • Закуски
  • Кофе, чай, вода
  • Шведский стол на борту
  • Трубки и маски
Что не входит
  • Водные развлечения на Банановом пляже
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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