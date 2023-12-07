Что вас ждет

вариант «закат на катамаране» подразумевает встречу заката на борту катамарана на обратном пути;

вариант «ужин на закате» подразумевает встречу заката на мысе Промтхеп и начало экскурсии в 15:30;

«целый день с закатом» подразумевает 8-часовую экскурсию со встречей заката на мысе Промтхеп. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.

Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями передвижения.

Трансфер возможен из отелей в Пхукет-Тауне, Ката, Кароне, Раваи, Найхарне, Сирее, Лаем-Хине, Боут-Лагуне, Камале, Сурине, Банг-Тао, Лагуне и Кейп-Панва.

Возьмите с собой солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм, солнцезащитный крем.

Отправляйтесь в захватывающее водное приключение, чтобы открыть для себя три самых красивых острова Пхукета в Таиланде! Тур начнется с посещения Пиратского пляжа, где вы можете позагорать, поплавать и заняться сноркелингом в кристально чистой воде и нетронутом белом песке. Затем отправляйтесь в Банановый залив (Рая Ной), чтобы еще раз поплавать и заняться сноркелингом в красивых полупрозрачных водах, прежде чем насладиться восхитительным обедом «шведский стол» с напитками на острове Рая. После вы отправитесь к следующему месту для снорклинга на острове Рая. Наконец, посетите захватывающий дух остров Майтон, чтобы завершить свое приключение, глядя на дельфинов, поскольку у вас может быть шанс увидеть их, если повезет! Обратите внимание! Вы можете выбрать один из вариантов тура: