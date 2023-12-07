Вас ждет невероятное приключение — исследуйте Рача и Коралловые острова, ныряйте с маской и трубкой на ярких рифах, делайте потрясающие фотографии, наслаждайтесь вкусным обедом, отдыхайте на пляже и ловите закат на мысе Промтхеп во время рыбалки.
Ближайшие даты:
7
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|от 1 500 ฿
|Детский (4-11 лет)
|от 1 300 ฿
|Детский (до 3 лет)
|0 ฿
Что вас ожидает:
- Остров Рая
- Остров Рая Ной
- Коралловые острова
- Пиратский пляж
- Остров Майтон
Описание
Что вас ждетОтправляйтесь в захватывающее водное приключение, чтобы открыть для себя три самых красивых острова Пхукета в Таиланде! Тур начнется с посещения Пиратского пляжа, где вы можете позагорать, поплавать и заняться сноркелингом в кристально чистой воде и нетронутом белом песке. Затем отправляйтесь в Банановый залив (Рая Ной), чтобы еще раз поплавать и заняться сноркелингом в красивых полупрозрачных водах, прежде чем насладиться восхитительным обедом «шведский стол» с напитками на острове Рая. После вы отправитесь к следующему месту для снорклинга на острове Рая. Наконец, посетите захватывающий дух остров Майтон, чтобы завершить свое приключение, глядя на дельфинов, поскольку у вас может быть шанс увидеть их, если повезет! Обратите внимание! Вы можете выбрать один из вариантов тура:
- вариант «закат на катамаране» подразумевает встречу заката на борту катамарана на обратном пути;
- вариант «ужин на закате» подразумевает встречу заката на мысе Промтхеп и начало экскурсии в 15:30;
- «целый день с закатом» подразумевает 8-часовую экскурсию со встречей заката на мысе Промтхеп. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.
- Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями передвижения.
- Трансфер возможен из отелей в Пхукет-Тауне, Ката, Кароне, Раваи, Найхарне, Сирее, Лаем-Хине, Боут-Лагуне, Камале, Сурине, Банг-Тао, Лагуне и Кейп-Панва.
- Возьмите с собой солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм, солнцезащитный крем.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и высадка в указанном районе
- Закуски
- Кофе, чай, вода
- Шведский стол на борту
- Трубки и маски
- Что не входит
- Водные развлечения на Банановом пляже
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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