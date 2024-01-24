Вас ждет невероятное приключение — исследуйте Рача и Коралловые острова, ныряйте с маской и трубкой на ярких рифах, делайте потрясающие фотографии, наслаждайтесь вкусным обедом, отдыхайте на пляже и ловите закат на мысе Промтхеп во время рыбалки.
Описание экскурсииОтправляйтесь в захватывающее водное приключение, чтобы открыть для себя три самых красивых острова Пхукета в Таиланде! Тур начнется с посещения Пиратского пляжа, где вы можете позагорать, поплавать и заняться сноркелингом в кристально чистой воде и нетронутом белом песке. Затем отправляйтесь в Банановый залив (Рая Ной), чтобы еще раз поплавать и заняться сноркелингом в красивых полупрозрачных водах, прежде чем насладиться восхитительным обедом «шведский стол» с напитками на острове Рая. После вы отправитесь к следующему месту для снорклинга на острове Рая. Наконец, посетите захватывающий дух остров Майтон, чтобы завершить свое приключение, глядя на дельфинов, поскольку у вас может быть шанс увидеть их, если повезет! Обратите внимание! Вы можете выбрать один из вариантов тура:
- вариант «ужин на закате» подразумевает встречу заката на мысе Промтхеп и начало экскурсии в 15:30;
- «целый день с закатом» подразумевает 8-часовую экскурсию со встречей заката на мысе Промтхеп.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Рая
- Остров Рая Ной
- Коралловые острова
- Пиратский пляж
- Остров Майтон
Что включено
- Встреча в отеле и высадка в указанном районе
- Закуски
- Кофе, чай, вода
- Шведский стол на борту
- Трубки и маски
Что не входит в цену
- Водные развлечения на Банановом пляже
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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3
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