Пхукет — это самый большой остров Таиланда, который называют пляжной столицей Королевства.
Это самый настоящий райский уголок с белоснежным песком, теплым морем, ласковым солнцем, панорамными видами и вкуснейшей местной кухней. Здесь вы можете по-настоящему отдохнуть, заняться рыбалкой или поиграть в водные виды спорта.
Описание водной прогулкиВстретить рассвет на острове Приглашаем вас на нашу яркую и увлекательную экскурсию на остров Рача. Наша программа подойдет тем, кто не любит толпы туристов. Благодаря тому, что мы выезжаем рано, мы попадаем на остров одними из первых, что дает прекрасную возможность насладиться красотой и умиротворением в окружении природной красоты. Комфортабельный тур на скоростном спидботе — отличный способ начать день в атмосфере комфорта и наслаждения природной красотой Андаманского моря. Вас ожидает:
- Яркое приключение на спидботе под приятную музыку, легкий бриз и ароматный чай или кофе;
- Волшебный рассвет в открытом море — почувствуйте особую магию утра, любуясь потрясающим восходом солнца и бирюзовым морем в тишине и уединении;
- Панорамные смотровые площадки и прогулка по тропическим тропам;
- Водные виды спорта: каякинг или паддлбординг;
- Увлекательная глубоководная рыбалка в открытом море — почувствуйте азарт рыбалки и получите шанс поймать рыбу мечты;
• Вкуснейшие блюда местной кухни в уютных кафе и ресторанах. Программа экскурсии доступна в двух вариантах: Стандарт и Комфорт+. Важная информация:
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Данная экскурсия запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране.
- Детям до 4 лет бесплатно.
- Обязательно берите с собой защиту от солнца.
- Программа доступна в двух вариантах: Стандарт и Комфорт+ Преимущества пакета Комфорт+: натуральный кофе, бесплатное пиво на пирсе, маленькие группы до 24–38 человек, бесплатный Wi-Fi на лодке, полотенца, одноразовые загубники, дождевики, мороженое и вино по возвращению на пирс.
По вторникам и субботам с 4:30.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам с 4:30.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
