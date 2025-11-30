Мои заказы

Всё лучшее на Пхукете: самолёты, джунгли и горячие источники

Пляж Май Кхао, храм Ада и Рая, релакс в термах и впечатляющие панорамы с Самет Нангше - за 1 день
Проведите яркий день на Пхукете! В программе — встреча с самолётами на Май Кхао, панорамные виды с Самет Нангше, прогулка на традиционной тайской лодке по мангровым джунглям и духовное погружение в храм Ада и Рая.

А в заключение — расслабляющее купание в природных горячих источниках, которое наполнит тело энергией, а душу — гармонией.
Описание экскурсии

7:00 — трансфер из отелей

8:50 — пляж Май Кхао: эффектные кадры приземляющихся и взлетающих самолетов

10:20 — подъём на смотровую площадку Самет Нангше с панорамными видами на Сиамский залив и острова

11:20 — лонгтейл-лодка: путешествие по мангровым лесам, наблюдение за дикой природой

13:00 — обед в тайском стиле для восстановления сил

13:45 — продолжение прогулки на лодке и пешком

15:15 — посещение храма Ада и Рая: архитектура, символика, медитация

16:40 — купание в природных горячих источниках, расслабление и отдых

18:20 — возвращение в отель

Наш гид сплетёт для вас полотно из удивительных историй о жизни, быте и сердечности тайцев, о событиях, что навсегда оставили след в этих местах. А ещё он станет вашим проводником в мир прекрасного и обратит ваше внимание на скрытые от беглого взгляда детали.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • В стоимость всё включено
  • Программа предполагает умеренную физическую активность
  • При посещении храма Ада и Рая необходимо соблюдать дресс-код: одежда должна прикрывать плечи и колени (как мужчинам, так и женщинам)
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 41 туриста
Занимаемся развитием уникальных предложений в туристической сфере Таиланда с 2010 года. Будем рады встрече с вами!

