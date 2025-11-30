Всё лучшее на Пхукете: самолёты, джунгли и горячие источники
Пляж Май Кхао, храм Ада и Рая, релакс в термах и впечатляющие панорамы с Самет Нангше - за 1 день
Проведите яркий день на Пхукете! В программе — встреча с самолётами на Май Кхао, панорамные виды с Самет Нангше, прогулка на традиционной тайской лодке по мангровым джунглям и духовное погружение в храм Ада и Рая.
А в заключение — расслабляющее купание в природных горячих источниках, которое наполнит тело энергией, а душу — гармонией.
Описание экскурсии
7:00 — трансфер из отелей
8:50 — пляж Май Кхао: эффектные кадры приземляющихся и взлетающих самолетов
10:20 — подъём на смотровую площадку Самет Нангше с панорамными видами на Сиамский залив и острова
11:20 — лонгтейл-лодка: путешествие по мангровым лесам, наблюдение за дикой природой
13:00 — обед в тайском стиле для восстановления сил
13:45 — продолжение прогулки на лодке и пешком
15:15 — посещение храма Ада и Рая: архитектура, символика, медитация
16:40 — купание в природных горячих источниках, расслабление и отдых
18:20 — возвращение в отель
Наш гид сплетёт для вас полотно из удивительных историй о жизни, быте и сердечности тайцев, о событиях, что навсегда оставили след в этих местах. А ещё он станет вашим проводником в мир прекрасного и обратит ваше внимание на скрытые от беглого взгляда детали.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном микроавтобусе
В стоимость всё включено
Программа предполагает умеренную физическую активность
При посещении храма Ада и Рая необходимо соблюдать дресс-код: одежда должна прикрывать плечи и колени (как мужчинам, так и женщинам)
С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 41 туриста
Занимаемся развитием уникальных предложений в туристической сфере Таиланда с 2010 года. Будем рады встрече с вами!