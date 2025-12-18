Проведите день в самом стильном пляжном клубе Азии — YONA Beach Club, расположенном прямо в открытом море у берегов Пхукета! Это трёхпалубный плавучий курорт с бассейном, барами, рестораном и лаунж-зонами. Утром — расслабление, солнце и лёгкая музыка, днём и вечером — энергия, диджеи и танцы под открытым небом. Выбирайте своё время — и добро пожаловать!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Путешествие начинается на пирсе

Отправление — от Patong Boat Pier (в высокий сезон) или Royal Phuket Marina (в низкий). Каждые 20 минут шаттл-лодки уносят гостей в море — к роскошному клубу.

Добро пожаловать в YONA Beach Club

Перед вами — трёхпалубная плавучая площадка площадью 1200 м²:

Бассейн-инфинити длиной 22 метра с видом на бескрайнее море

Четыре бара и ресторан с блюдами средиземноморской, тайской и японской кухни

Лаунж-зоны для отдыха и фотосессий

Верхние палубы Sunset Lounge и Rooftop Terrace — с лучшими видами Пхукета

Утро — время релакса

Спокойная музыка, купание в бассейне, отдых в шезлонгах, лёгкие напитки и фото на фоне бирюзового моря. Атмосфера полного расслабления и свободы.

День и вечер — время драйва

После обеда клуб оживает: диджеи, живые выступления, танцы на палубе и атмосфера веселья под открытым небом. Закат под ритмы музыки, бокал шампанского и мерцание огней на воде.

Организационные детали