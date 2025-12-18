Проведите день в самом стильном пляжном клубе Азии — YONA Beach Club, расположенном прямо в открытом море у берегов Пхукета! Это трёхпалубный плавучий курорт с бассейном, барами, рестораном и лаунж-зонами.
Утром — расслабление, солнце и лёгкая музыка, днём и вечером — энергия, диджеи и танцы под открытым небом. Выбирайте своё время — и добро пожаловать!
Описание водной прогулки
Путешествие начинается на пирсе
Отправление — от Patong Boat Pier (в высокий сезон) или Royal Phuket Marina (в низкий). Каждые 20 минут шаттл-лодки уносят гостей в море — к роскошному клубу.
Добро пожаловать в YONA Beach Club
Перед вами — трёхпалубная плавучая площадка площадью 1200 м²:
- Бассейн-инфинити длиной 22 метра с видом на бескрайнее море
- Четыре бара и ресторан с блюдами средиземноморской, тайской и японской кухни
- Лаунж-зоны для отдыха и фотосессий
- Верхние палубы Sunset Lounge и Rooftop Terrace — с лучшими видами Пхукета
Утро — время релакса
Спокойная музыка, купание в бассейне, отдых в шезлонгах, лёгкие напитки и фото на фоне бирюзового моря. Атмосфера полного расслабления и свободы.
День и вечер — время драйва
После обеда клуб оживает: диджеи, живые выступления, танцы на палубе и атмосфера веселья под открытым небом. Закат под ритмы музыки, бокал шампанского и мерцание огней на воде.
Организационные детали
- Катера отправляются каждые 20 минут с 9:30 до 17:00
- В стоимость входит: переправа на YONA Beach Club и обратно, страховка, полотенце, приветственный напиток, кредит для расходов на еду и напитки (размер зависит от выбранного билета), доступ ко всем зонам
- Возрастные ограничения: с 9:30 до 14:00 — 4+, с 14:00 до 21:30 — 20+
- Трансфер от/до отеля не входит в стоимость, добраться до пирса нужно самостоятельно
- Приносить свои напитки на борт запрещено
ежедневно в 09:30 и 14:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|YONA Beach Morning Pass (1 человек) 9:30
|$129
|YONA Beach Pool Sofa (2 человека+диван) 9:30
|$380
|YONA Beach Pool Sofa (3 человека+кровать) 9:30
|$570
|YONA Beach Regular Afternoon Pass 1 pax (1 человек) 14:00
|$380
|YONA Beach Sea Bed (3 pax Afternoon) 14:00
|$570
|YONA Beach Pool Sofa (2 pax Afternoon) 14:00
|$480
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пирса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 750 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
Входит в следующие категории Пхукета
