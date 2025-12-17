Поймать рыбу своей мечты, поснорклить и искупаться в бухте у острова Рача
Важная информация: Время выезда из отелей указано ориентировочно. Точное время зависит от расположения вашего отеля и будет сообщено дополнительно после бронирования В стоимость входит обед. Также мы предоставляем участникам маски, трубки и спасательные жилеты. Перед снорклингом проводим инструктаж С вами будет англоговорящий капитан из нашей команды. При желании можно заказать сопровождение гида — 1300 батов Трансфер на минивэне включён для гостей, проживающих в районах Ката, Карон и Патонг. Для районов Камала и Сурин доплата за трансфер — 500 батов, для районов Май Кхао и Най Янг — 1000 батов Оставшаяся часть оплаты вносится за день до экскурсии ТОЛЬКО по банковской карте РФ. Оплата по карте позволяет заранее подтвердить участие, упростить организацию и избежать задержек в день поездки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Андаманское море - во время троллинговой рыбалки вы ощутите настоящий дух приключения: лазурная вода до горизонта, лёгкий бриз, встречные волны и азарт от первой поклёвки тунца или барракуды
- Остров Рача - жемчужина Пхукета с белоснежными пляжами и кристально прозрачной водой. Здесь вы окунётесь в тёплое море, поплаваете с маской среди кораллов и разноцветных рыб, словно в аквариуме
- Бухта острова Рача - идеальное место для отдыха после активного утра. Спокойная вода, аромат свежеприготовленных морепродуктов и ощущение полного единения с тропическим раем
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно (для гостей из районов Ката, Карон и Патонг)
- Морское путешествие на рыболовном катере с троллинговой и донной рыбалкой
- Купание и снорклинг у острова Рача - маски, трубки и спасательные жилеты предоставляются
- Инструктаж по безопасности и снорклингу от команды судна
- Обед из свежих морепродуктов на борту
Что не входит в цену
- Доплата за трансфер из отдалённых районов:/n/n Камала и Сурин - 500 батов, /n/n Май Кхао и Най Янг - 1000 батов.
- Сопровождение русскоязычного или англоговорящего гида - по желанию, 1300 батов.
- Личные расходы - напитки, закуски, сувениры и чаевые экипажу.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в лобби вашего отеля. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Завершение: Конец экскурсии в лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время зависит от расположения вашего отеля и будет сообщено дополнительно после бронирования
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
- Время выезда из отелей указано ориентировочно. Точное время зависит от расположения вашего отеля и будет сообщено дополнительно после бронирования
- В стоимость входит обед. Также мы предоставляем участникам маски, трубки и спасательные жилеты. Перед снорклингом проводим инструктаж
- С вами будет англоговорящий капитан из нашей команды. При желании можно заказать сопровождение гида - 1300 батов
- Трансфер на минивэне включён для гостей, проживающих в районах Ката, Карон и Патонг. Для районов Камала и Сурин доплата за трансфер - 500 батов, для районов Май Кхао и Най Янг - 1000 батов
- Оставшаяся часть оплаты вносится за день до экскурсии ТОЛЬКО по банковской карте РФ
- Оплата по карте позволяет заранее подтвердить участие, упростить организацию и избежать задержек в день поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
