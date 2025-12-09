Насладитесь видами побережья Пхукета и кристально чистыми водами Андаманского моря! Вас ждёт расслабленная морская прогулка, купание в одной из самых красивых бухт острова — Банана Бэй, снорклинг и отдых на сапбордах.
Затем катамаран направится к мысу Промтеп — точке, где небо загорается огненными оттенками перед тем, как солнце коснётся горизонта.
Затем катамаран направится к мысу Промтеп — точке, где небо загорается огненными оттенками перед тем, как солнце коснётся горизонта.
Описание водной прогулки
14:00 — отправление с пирса Чалонг
Сбор гостей, инструктаж по безопасности, посадка на комфортабельный катамаран.
15:00–17:00 — бухта Банана Бэй
- Купание в чистой воде
- Снорклинг среди кораллов и морских обитателей
- Отдых на сапбордах или на палубе катамарана
17:00–18:30 — мыс Промтеп
- Панорамные виды на океан и соседние острова
- Закат, когда небо и море окрашиваются в золотые и розовые оттенки
19:00 — возвращение к пирсу Чалонг
Организационные детали
- Прогулка проходит на парусном катамаране Privilege 51. Вместимость до 12 человек. На борту есть удобные зоны отдыха, душ, туалет, мягкие лежаки, музыкальная система
- В стоимость входит: использование сапбордов, снорклинг и всё необходимое оборудование, фрукты, безалкогольные напитки, полотенца
- Отдельно по желанию оплачиваются алкогольные напитки и питание
- Перед выходом в море проводим обязательный инструктаж и выдаём пассажирам спасательные жилеты. Катамаран и команда имеют все необходимые лицензии для осуществления прогулок
- С вами будет капитан из нашей команды
Особенности программы
- На борт нельзя приносить вино и сильно пахнущие продукты
- Программа 3+
- Выход на берег не предусмотрен
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби здания Phuket Smart Pier
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — Организатор на Пхукете
Мы — команда, которая отлично знает всё о прогулках и отдыхе на воде. Подберём удобную и комфортную лодку под любые пожелания — от спокойной семейной прогулки до яркого дня с друзьями. Можем составить индивидуальный маршрут или предложить готовые, проверенные варианты. Всегда прислушиваемся к гостям и делаем всё, чтобы путешествие прошло легко и с удовольствием. Работаем в Санкт-Петербурге, Сочи, Дубае и Таиланде.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
-
35%
Водная прогулка
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Снорклинг среди коралловых рифов, необитаемый остров и самая глубокая лагуна Тайланда
Начало: У парковки вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
$89
$136 за человека
Водная прогулка
Утренняя прогулка на катамаране к острову Коралл - из Пхукета
Встретить начало дня в Андаманском море, отдохнуть на тихом пляже или заняться снорклингом
Начало: От пирса по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$998 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайская спа-баня, кулинарный мастер-класс и закат на мысе Промтеп
Отдохнуть душой и телом в нетуристических локациях Пхукета
13 дек в 12:00
14 дек в 12:00
$130 за всё до 4 чел.